Web marketing: améliorer la performance de sa boutique en ligne

Définition du web marketing

eb marketing est l'un des principaux néologismes utilisés pour désigner l'exploitation des meilleures techniques marketing et commerciales dédiées au canal web, afin de mieux vendre ses produits et ses services sur Internet.

L'amélioration de la performance d'un site web ou d'une boutique en ligne est désormais constitutif de la stratégie d'entreprise. Le web marketing ne s'improvise pas.

Les applications du web marketing

La pratique du web marketing n'a d'autre finalité que d'améliorer la rentabilité d'un site web. Tout commence dès la conception du site.

La conception du site web

Esthétique

Le site est esthétiquement harmonieux selon les canons du moment. Il donne donc envie d'y rester un peu plus longtemps, d'y revenir et d'en parler autour de soi.

Les règles élémentaires de l'ergonomie sont respectées. Le visiteur débutant est guidé dans sa recherche, et l'expert trouve sans attendre ce qu'il cherche. Rédactionnel Le rédactionnel est particulièrement soigné. L'écriture pour le web est spécifique. L'information se doit d'être accessible simplement et rapidement.

Optimiser l'indexation

Point central de l'activité. Pour que le site web soit durablement performant, la conception doit exceller selon les 3 axes suivants :Il est indispensable que le site web soit suffisamment bien optimisé pour apparaître en tête des résultats des moteurs de recherche pour les principales requêtes concernant les produits et services proposés. Rares sont les visiteurs qui dépassent dans leurs prospections les premières suggestions proposées par les moteurs de recherche.

Limiter le taux de rebond

Conserver ses visiteurs et limiter le taux de rebondAttirer les visiteurs n'est qu'une première étape.Limiter le taux de rebond, afin de les transformer en clients potentiels, est bien le but ultime du site.Le taux de rebond permet d'évaluer le nombre d'internautes qui ne visitent pas plus d'une page. On peut toujours se dire pour se consoler qu'ils ont trouvé du premier coup ce qu'ils cherchaient... Lorsque ce taux commence à être conséquent, il est toutefois préférable de reprendre intelligemment la conception du site, l'identification de mots clés porteurs et l'indexation dans les moteurs de recherche (SEO Search Engine Optimization).

La promotion du site

Les outils de promotion en vrac : publicité ciblée, publicité contextuelle de type "Google Adword ®", "Bing Ads ®" achat d'emplacement auprès d'éditeurs de sites web reconnus...Assurer sa présence et sa renommée sur les réseaux sociaux, au sein des communautés professionnelles, forum, groupes, blog, twitter...

Toutes ces techniques sont particulièrement coûteuses et chronophages. La mise en place d'un système de mesure afin d'adopter une dynamique de progrès pilotée est fondamentale : axes d'amélioration, objectifs, indicateurs, actions, boucle rétroactive, calcul du ROI...

A ce sujet, voir aussi

Sur un sujet connexe : tableau de bord Web analytics et analyse d'audience de site web

Lecture recommandée

A Common Sense Approach To The Web UsabilityUn excellent ouvrage, simple clair et précis pour réaliser des interfaces Web ergonomiques et efficaces.

Don't Make Me Think

de Steve Krug

New Riders Publishing;

216 pages

Prix librairie : 20,83 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

Un bon ouvrage de référence, suffisamment récent et complet pour faire un point sur le marketing en ligne, de bonnes explications et des exemples concrets.

Marketing digital

5e édition

de Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick

Pearson

600 pages

Prix : 49 Euros

Dispo : www.amazon.fr

Un guide pratique de référence du Web Analytique, un incontournable.



Web Analytics 2.0

The Art of Online Accountability

& Science of Customer Centricity

Avinash Kaushik

John Wiley & Sons

504 pages

Prix librairie : 22,84 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr









