Définition de la gestion des stocks

Le type de gestion des stocks et des approvisionnements pratiqué en interne et par les partenaires les plus directs, conditionne la performance de la supply chain en totalité. Cette gestion influe donc significativement la qualité du service rendu au client.

Stock et Juste à temps

Dans une contexte de juste à temps, lorsque les centres de production et d'approvisionnement, tout comme les clients, sont répartis sur le territoire ou à l'international, on ne peut plus se reposer exclusivement sur les traditionnelles méthodes de gestion des entrepôts et magasins (ABC, 20/80, méthode de Wilson... Voir ci-après).

Gestion logistique orientée client

La gestion "dynamique" des flux matière, produits semi-finis et produits finis supplée désormais à une gestion "statique" des stocks .Le passage d'un type de gestion "statique" des stocks à un type de gestion "dynamique" des flux, ne se fera pas sans réformer les modes organisationnels et les principes de fonctionnement de la chaine client fournisseur depuis le premier élément de la chaîne jusqu'au client final. La gestion logistique orientée client est en effet d'un autre niveau de complexité. Elle implique une étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires de la chaine logistique.

Confiance et transparence pour une gestion logistique dynamique

Rappel : Méthodes de gestion des stocks : les techniques classiques

Méthode ABC et 20/80

La méthode de Wilson

Le partage systématique de l'information pertinente, l'anticipation, la confiance et le développement et la mise en place de stratégies communes sont les principales caractéristiques de l'indispensable changement des relations clients fournisseurs pour une gestion des stocks adaptée aux besoins actuels du juste à temps.Les méthodes ABC et 20/80 sont directement issues des travaux de Vilfredo Pareto.20% des mêmes références produits se retrouvent dans 80% des commandes. Ou encore, 20% des références produits génèrent 80% du chiffre d'affaires. Il est donc essentiel de s'assurer que ces références précises ne soient jamais en rupture de stock et soient le plus accessibles possible. La méthode ABC permet de les identifier et de les répartir en 3 classes.La méthode de Wilson est une formule permettant d'estimer les valeurs de stocks des entrepôts et magasins en tenant compte de la demande et des coûts de possession.

A ce sujet, voir aussi

Seconde partie : L'optimisation des flux et des stocks ...

Lecture recommandée

Gestion des stocks et des magasins

Pratiques des méthodes logistiques adaptées au lean manufacturing

Fabrice Mocellin

Dunod 336 pages



Dispo chez : www.amazon.fr

Une démarche méthodique et concrète pour concevoir ou améliorer les entrepôts, magasins et unités de stockage. Des exemples concrets.



Entrepôts et magasins

Tout ce qu'il faut savoir pour

concevoir une unité de stockage

Michel Roux

Eyrolles

6ème édition - 483 pages

Prix librairie : 46 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017 - Tous droits réservés