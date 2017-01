Pourquoi faut-il optimiser la gestion des stocks et des appros ?

"La suppression des stocks a surtout pour effet de faire parvenir directement dans l'atelier la pression de la demande. Luc Boltanski et Eva Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme

our justifier l'importance de la maîtrise des stocks, il était encore coutumier il y a quelques années de s'en tenir aux seuls coûts d'immobilisation.

Les matières et produits ont été achetés, ils "coûtent" et comme ils ne sont pas encore entrés dans le processus de vente, ils ne "rapportent" donc pas.

Même lorsque la question de la péremption n'entre pas en jeu, une bonne gestion impose que le temps entre l'achat d'un produit (sortie d'argent) et sa vente (entrée d'argent) soit le plus court possible, indépendamment des délais de paiement.

Les stocks sont tout autant pénalisants sur deux autres aspects.

Ils masquent les dysfonctionnement des flux et écartent les exigences des indispensables optimisations de la stratégie globale (les seuils choisis pour les stocks minimum et de "sécurité" notamment).

Ils sont un obstacle majeur au renouvellement rapide des gammes et plus généralement à l'innovation en pratique.

Plus subtil, comme le remarque Luc Boltanski et Eva Chiapello dans l'ouvrage majeur L'esprit du capitalisme , la suppression des stocks, tout comme plus globalement les méthodes de juste à temps du "toyotisme", est le meilleur outil pour relayer la pression des exigences et attentes client (celui qui paie) directement sur les unités de production, et garantir ainsi la performance de l'auto-contrôle. Bien plus efficace qu'une hiérarchie directe. (En référence, la citation en exergue en tête de cette fiche pratique, et L'esprit du capitalisme de Luc Boltanski et Eva Chiapello, NRF Essais, Gallimard

Stockage et gestion des flux

La gestion des entrepôts et magasins de stockage en termes d'organisation interne tout comme de localisation se satisfait peu du pifomètre. La gestion de flux est une source inépuisable de questions dont la complexité, bien connue des mathématiciens, met constamment à l'épreuve les logisticiens.

L'utilisation d'un logiciel de simulation spécifiquement dédié permet justement de tester au préalable l'opportunité et la performance d'une nouvelle configuration. En tenant compte des limites fondamentales de la modélisation bien entendu.

Logiciel de modélisation

www.arenasimulation.com

Simulation du type "What if ?" Que se passerait-il si ? Pour définir les flux en limitant la prise de risques.

Une démarche de progrès, le tableau de bord de la Supply Chain

Piloter la logistique Supply Chain

Comment réaliser les tableaux de bord logistique Supply Chain, la fiche guide

Lecture recommandée

Il existe plusieurs fournisseurs. Un exemple :Améliorer sa gestion des flux matières et produits est un point essentiel pour assurer une parfaite optimisation de sa trésorerie, du BFR, Besoin en Fond de roulement, de son cash flow. Il est important pour les entreprises gérant des stocks de matières et ou de produits finis d'adopter les principes d'une démarche de progrès continu et de mettre en place un système de pilotage efficace.La démarche pour construire un tableau de bord de pilotage est décrite dans l'ouvrage de référence "Les nouveaux tableaux de bord des managers" Voir aussi

Gestion des stocks et des magasins

Pratiques des méthodes logistiques adaptées au lean manufacturing

Fabrice Mocellin

Dunod 336 pages



Dispo chez : www.amazon.fr

Référence de la conception des tableaux de bord

Ce livre développe une méthode de conception des tableaux de bord orientés décideurs, en accord avec la stratégie globale. C'est un outil indispensable pour piloter avec efficacité la supply chain.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez

Editions Eyrolles



495 pages, 6ème Édition Dispo en stock : www.amazon.fr

Format Ebook PDF ou ePub, Kindle











Commentaires lecteurs...

