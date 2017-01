Mesurer la performance de la Supply Chain

Performance de la Supply Chain

Performance & qualité de la Supply Chain

L

'accession à un niveau de qualité globale digne de ce nom est bien entendu le facteur essentiel à la viabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Les projets d'amélioration continue seront d'une portée transversale, ce qui n'est pas des plus simples. La coopération et la confiance, comme nous l'avons vu lors de l'élaboration de la stratégie, sont là aussi indissociables du concept.

Performance de la Supply Chain, les conditions préalables

La Supply Chain se doit d'être en accord parfait avec la stratégie de l'entreprise La performance de la Supply Chain conditionne concrètement la faisabilité de la plupart des stratégies engagées. En effet, il s'agit toujours, soit de conquérir de nouvelles parts de marché, soit de fidéliser les clients, soit d'améliorer la rentabilité de chaque client, soit les trois à la fois. Comment parvenir à cet objectif sans une Supply Chain "réglée aux petits oignons" ? Voir ici : la stratégie de l'entreprise Voir là : la stratégie de la Supply Chain

Plus facile à dire qu'à faire. Il n'est pas toujours possible de se prémunir des défaillances d'un fournisseur en recherchant des secondes sources. Certains sous-ensembles complexes exigent une collaboration étroite avec le sous-traitant. Il n'est pas évident de changer de fournisseurs aussi aisément. Dans tous les cas, la solution c'est l'anticipation dans la mesure du possible. Et commence anticipe-t-on ? En partageant les informations. C'est là la règle fondamentale du Supply Chain Management.

Bien conçue et surtout bien pilotée : il s'agit de suivre précisément les incontournables objectifs de coûts, qualité et délais et d'accorder à chacun de ces paramètres fondamentaux l'importance exigée par la stratégie suivie.

Les besoins clients évoluent, les marchés changent constamment. Il s'agit d'être réactif au niveau de tous les maillons de la chaîne. Un seul angle de vue est à considérer : la performance globale de la chaîne. Pour piloter la performance, un tableau de bord bien conçu est indispensable Consultez aussi Réaliser le tableau de bord pour piloter la Supply Chain. Voir aussi Piloter la Supply Chain, avec une rapide présentation des modèles SCOR et du référentiel de Benchmarking de L'ASLOG. Voir ici une définition du benchmarking.



Les conditions de réalisation d'une Supply Chain performante

Traçabilité

Production et Juste à Temps

Voir ici quelques principes de pilotage de la performance en production industrielle

Gestion des Stocks

Gestion des Achats

Voir ici quelques principes de Gestion des achats B2B

Progiciel de Supply Chain Management

La traçabilité, pendant de la qualité, demande un soin tout particulier.Rapidement dit, la traçabilité n'est rien d'autre que le cheminement inverse depuis le produit fini en magasin ou chez le client jusqu'à l'identification exacte de chacun des composants élémentaires utilisés pour sa fabrication, procédures et moyens de production.(Solutions : lotification fine, marquage, RFID...)Le choix du produit de SCM Supply Chain Management est d'une importance cruciale. Bien géré, il peut devenir lui-même un levier de l'avantage concurrentiel. Il doit en effet faciliter la circulation de l'information ( Business Intelligence ), anticiper, être flexible et adaptatif pour ne pas handicaper l'innovation sans délai et interconnecter les systèmes d'information des partenaires. Voir les aspects techniques du "progiciel de SCM". Voir notamment les offres des fournisseurs tels que :





Lecture recommandée

Cet ouvrage de référence est consacré à la mesure de la performance de l'entreprise industrielle, dont nécessairement l'épineuse question de la logistique.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez

Editions Eyrolles



495 pages, 6ème Édition Dispo en stock : www.amazon.fr

Format Ebook PDF ou ePub, Kindle



Deux livres en langue française que l'on pourrait qualifier de bons manuels d'initiation au Supply Chain Management, ces deux ouvrages couvrent bien les principaux aspects de la chaîne logistique.

Supply chain management

Rémy Le Moigne - Dunod



304 pages - 33 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

La logistique globale et le Supply Chain Management

Enjeux, principes, exemples

Philippe-Pierre Dornier, Michel Fender

Eyrolles 501 pages 38,50 Euros



Dispo chez : www.amazon.fr





Commentaires lecteurs...

