Comment piloter la Supply Chain ?

Performance de la chaîne logistique

L

Supply Chain et création de valeur

a Supply Chain joue un rôle stratégique à part entière. La performance de la chaîne logistique complète sera évaluée en tenant compte de l'importance de la prise d'avantage concurrentiel potentielle. Dans la même logique, le modèle de pilotage de la Supply Chain décrit ici, tout comme l'indispensable tableau de bord de l'équipe responsable, reflète fidèlement ces enjeux.Pour assurer un pilotage performant de la Supply Chain, il est bon de garder en ligne de mire la notion de création de valeur. La représentation de la chaîne de valeur globale au sens de Michael Porter facilite l'identification du processus de création de valeur.

Piloter la Supply Chain au quotidien

Ajustement au plus juste des niveaux de stocks et de leur répartition afin de maintenir la fluidité et la régularité présente et à venir (anticipation pour un maximum de cas de configuration des besoins de production, no rupture).Gestion spécifique des sous-capacités et surcapacités. Lire aussi : Le tableau de bord logistique, fiche pratique

La difficile synergie

Chaque entité, maillon de la chaîne logistique, est indépendante. Elle a donc construit sa propre stratégie. Il est prudent de le savoir et d'en tenir compte lors du développement du projet. Il ne s'agit pas de satisfaire uniquement les exigences du donneur d’ordre. Dans bien des cas, ces exigences sont en contradiction avec les attentes des partenaires.

Synergie est un mot sympathique mais qui nécessite bien des efforts. Pourtant, la SCM ne peut être optimale sans cette synergie. La traditionnelle approche des relations avec les sous-traitants selon un maître/esclave est encore bien implantée dans le tissu industriel français. Dans ce cas, ce ne sont pas des partenaires, et le donneur d'ordre limite le partage d’information au strict minimum.

Sans envisager dès l'origine son projet sous l’angle de la création de valeurs pour tous les partenaires, il sera impossible de parvenir au système optimal. Remarque, la coopération doit apparaître dans les indicateurs de performance. C'est une mesure essentielle.

Le modèle SCOR

des processus identifiés tels que : "Planifier", "Approvisionner", "Produire", "Livrer", "Gérer les retours"

Une mesure de la performance : Processus, tâches, activités

L'exploitation de bonnes pratiques

3 niveaux de modélisation (Stratégique, Tactique et Opérationnel). La formalisation est bien entendu le principal avantage de la modélisation.

SCOR Supply Chain Operations Reference est un modèle de référence de mise en oeuvre et de pilotage de la Supply Chain supporté par le APICS SCC (APICS Supply Chain Council). Le modèle SCOR préconise les thèmes :

Benchmark de l'ASLOG

Taux de fiabilité des prévisions de vente

Taux de service clients

Taux de réclamation clients

Taux de service production

Taux de service fournisseurs

Taux de fiabilité des prévisions d'achat

Taux des coûts logistiques globaux exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires net

Taux de rotation des stocks

L'ASLOG,Association française de la Supply chain et de la LOGistique, a ainsi défini une batterie de huit indicateurs faisant office de référentiel pour établir une grille de lecture du benchmarking , en quête des meilleures pratiques en matière logistique. Ces huit indicateurs quantitatifs sont ici listés :

