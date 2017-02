Les briques essentielles du SCM pour la gestion de la logistique

Quelle est la finalité du Supply Chain Management ?

L

e Supply Chain Management, SCM, définit le pilotage de la chaîne logistique depuis le premier fournisseur jusqu'au client final. Le SCM a pour objectif d'évaluer au plus juste les besoins, les disponibilités et les capacités de chaque maillon de la chaîne logistique et de fabrication, afin de mieux les synchroniser et servir les clients dans les meilleures conditions possibles.

(Extrait du livre "Le bon usage des technologies expliqué au manager" © Editions Organisation) Le Supply Chain Management permet d'améliorer les flux et les délais tout en maîtrisant les coûts.





Les enjeux du Supply Chain Management

Un produit n'est jamais réalisé de bout en bout par la même entreprise.De nombreux fournisseurs, intermédiaires et sous-traitants interviennent à différentes phases de la réalisation du produit. Si on engage aucune action pour changer les principes de fonctionnement, la communication entre les différentes entités est limitée au minimum. Ce sont des entreprise différentes, et sans trop forcer le trait, traditionnellement les relations se réduisent au classique : bon de commande, livraison et facture. Les anticipations tout comme les soucis de fabrication ne sont pas échangés. D'où les livraisons partielles et les rupture de stocks.

Pour se prémunir des aléas, chacun constitue des stocks plus ou moins importants, coûteux en tout cas. La moindre erreur ralentit le flux voire l'interrompt et toute la chaîne est pénalisée. Le Supply Chain Management permet d'assurer la fluidité globale tout en garantissant une meilleure flexibilité. Elle assure le passage d'une production orientée produit à une production centrée client.

Au delà de la théorie, le système maître esclave

Ce que l'on constate sur le terrain : la généralisation des flux tendus ont accentué le rapport maitre esclave entre l'entreprise donneur d'ordre et les sous-traitants. Pour servir les exigences des principaux donneurs d'ordre, les sous-traitants sont contraints de maintenir des stocks conséquents. Les prévisions des donneurs d'ordre ne sont pas toujours fiables. les donneurs d'ordre sont aussi soumis aux impératifs du marché et modifient parfois radicalement lesdites prévisions.

Le sous-traitant n'a pas le choix. Il a tout intérêt à servir les exigences du donneur d'ordre s'il souhaite rester dans la short-list des principaux fournisseurs.

Bien trop souvent, le donneur d'ordre ne tient absolument pas compte des impératifs du sous-traitant. Il n'hésite donc pas à changer ses prévisions sans se préoccuper du reste de la chaîne d'approvisionnement. Il sait pertinemment que le sous-traitant, soumis, n'a d'autres choix que de le servir. Nous sommes à des années lumière d'un partenariat comme se devrait être dans un système de Supply Chain bien géré.

Le principe du Supply Chain Management

Le système de Supply Chain Management comporte 4 fonctions majeures :

Collecter l'information Le SCM nécessite des informations à jour (commandes passées, prévisions, capacités disponibles) collectées auprès des ERP, Système de Gestion de Production(GPAO) et système commercial...

Traiter l'information Les outils spécialisés d'APS (Advanced Planning and Scheduling) sont une aide essentielle pour le manager. Ce sont aussi des outils d'aide à la décision de part leurs fonctions de type "What if ?" bien utiles pour raisonner à partir de scénarios possibles. Ces outils couvrent, entre autres, les fonctions de prévision, d'ordonnancement, de planification étendue et de gestion des approvisionnements. D'autres outils de suivi sur le terrain comme les SCE (Supply Chain Execution) complètent la panoplie du gestionnaire pour mieux synchroniser les maillons de la chaîne logistique.

Dispatcher l'information Les informations sont distribuées auprès de l'ensemble des acteurs internes et externes concernés. Ils ajustent ainsi leurs besoins et l'occupation optimale de ressources

Mesurer la performance Le système de Supply Chain Management s'inscrit dans une dimension de progrès continu. Le gestionnaire dispose impérativement d'un tableau de bord pour piloter sa performance selon les objectifs définis initialement.





Lecture recommandée

Un livre précis et concis qui place le focus autant sur les aspects tactiques qu'opérationnels de la délicate question de la chaîne logistique et d'approvisionnement.

Essentials of Supply Chain Management

Michael H. Hugos - John Wiley & Sons



348 pages - 35,80 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

Un livre en langue française que l'on pourrait qualifier de bon manuel d'initiation au Supply Chain Management, cet ouvrage couvre bien les principaux aspects de la chaîne logistique.

Supply chain management

Rémy Le Moigne - Dunod



304 pages - 33 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

