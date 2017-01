Conduire le projet Supply Chain Management

La seule recette pour réussir le projet supply chain management n'est autre que de l'envisager sous l'angle de la création de valeurs pour l'ensemble des partenaires concernés et ce dès les premières lignes de l'étude préalable. (www.piloter.org)

Gestion de la chaîne logistique

R

éduire le projet Supply Chain Management à la seule gestion des approvisionnements serait une erreur. Le projet SCM sera envisagé comme la réalisation d'un système d'organisation global à part entière.

La réussite du projet est en effet étroitement liée à la qualité des relations établies avec les partenaires du premier cercle de proximité.

Le projet Supply chain management s'intègre dans une démarche élargie pour prendre en compte les attentes spécifiques des partenaires. Bien conçue, Le SCM se doit d'assurer la gestion des flux et le pilotage complet de la chaîne étendue.

Les flux tendus

Dans un monde ultra-concurrentiel tel que nous le connaissons depuis trois décennies, le "client" n'est plus une chasse gardée. Pour les dénicher, les attirer puis les conserver, il n'y a guère d'autres solutions, à quelques exceptions près, que de maintenir les prix au plus bas, d'innover en permanence et d'être très rapide. Tous les cycles se sont en effet accélérés, les cycles de production, de livraison, de conception et de mise sur le marché des innovations. Sans coopération entre l'ensemble des partenaires, il est quasi impossible de gérer ces cycles sans rupture. La communication entre les différentes entités, l'échange des informations essentielles tels que les prévisions ou les disponibilités, est la seule solution à cette équation à multiples inconnues.

Une fois le système en place SCM, Il est alors tout à fait envisageable de confier à des partenaires plus efficients que ce soit pour la question du coût final, du niveau qualité de la disponibilité et surtout de la rapidité. Les activités à forte valeur ajoutée comme la conception sont aussi concernées. Le Supply Chain Management assurera la gestion des flux et le pilotage complet de la chaîne étendue.

Projet Supply Chain Management et synergie

Qualité des échanges

Réactivité de la Supply Chain

Le projet Supply Chain Management est d'une portée stratégique . Pour bâtir une entreprise "étendue", les classiques relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre limitées aux seuls échanges d'informations de service ne sont plus de mise. Il s'agit désormais de bâtir une stratégie commune, tout au moins pour les aspects concernant le thème du SCM. Il est indéniable que le système global incluant l'ensemble des partenaires n'est viable qu'à cette condition.Les informations seront largement échangées, partagées, expliquées, documentées. C'est justement la qualité du flux d'information qui assurera l'anticipation indispensable pour mettre fin aux ralentissements et ruptures d'approvisionnements pénalisant l'ensemble de l'offre client. C'est aussi la richesse des informations échangées qui permettra de prendre le virage de la flexibilité aussi bien en production qu'en conception.Réagir rapidement et être capable de mettre en place dans des délais acceptables la chaîne de production de nouvelles gammes sont aussi des garants de la pérennité client et de l'accroissement de la rentabilité globale.

Coopération et mesure de la performance

La qualité de la coopération ne se décrète pas. Elle se gagne en appliquant scrupuleusement les principes d'une démarche d'amélioration continue . Le tableau de bord de pilotage de la Supply Chain comportera nécessairement les indicateurs de mesure de la performance adaptés afin de piloter étroitement le progrès.

Lecture recommandée

La logistique globale et le Supply Chain Management

Enjeux, principes, exemples

Philippe-Pierre Dornier, Michel Fender

Eyrolles 501 pages 38,50 Euros



Dispo chez : www.amazon.fr



Supply chain management : Prix du livre qualité et performance 2013, catégorie Référence

Rémy Le Moigne

Dunod 304 pages 33 Euros



Dispo chez : www.amazon.fr



Essentials of supply chain management

Michael Hugos

John Wiley & Sons

(Langue anglaise)

3ème édition révisée, 348 pages

Prix librairie : 33,5 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés