Les enjeux du Supply Chain Management

S

i la quête absolue de la réduction des coûts est depuis bien longtemps le principal facteur déclencheur des projets de réorganisations, elle est toutefois indissociable des exigences de régularité et de flexibilité des approvisionnements et des flux de production.

Pour satisfaire les clients et ainsi conserver les parts de marchés, la fluidité des approvisionnements, condition sine qua non à la continuité de services de bout en bout, est incontournable. Avec l'entreprise étendue aux multiples partenaires économiques, l'enjeu est désormais bien plus aigu. La qualité de la Supply Chain en conditionne la viabilité globale.

Echanger avec ses partenaires

Le coeur de métier

L

es entreprises sont aujourd'hui engagées dans une politique d'externalisation à grande échelle. Pratiquement toutes les fonctions sont désormais susceptibles d'être sous-traitées. Cette politique de recentrage sur le coeur de métier répond à un enjeu évident de maîtrise des coûts. Mais la quête du coût plancher ne peut être le seul critère de différenciation. La fluidité et la régularité des approvisionnements et des flux de production sont tout aussi importants.

La force du client

Pour limiter les pertes de contrôle sur l'ensemble du processus, jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas réellement d'autres solutions que la centralisation. Seules les opérations à faible valeur ajoutée ou n'intervenant pas dans les processus clients, pouvaient être sous-traitées.

Depuis les temps ont changé. Avec l'avènement d'un climat concurrentiel exacerbé, le cours de la valeur "client" a grimpé en flèche. Pour les capter et les conserver, il faut maintenir les prix au plus bas, innover et surtout être très rapide. La coopération entre l'ensemble des partenaires intervenant sur le processus de production est la seule solution à cette équation à 3 inconnues.

Coopération

Avec le développement des technologies de l'information comme le Supply Chain Management, gestion de la chaîne logistique, cette coopération est désormais réalisable. Les systèmes d'information des différents partenaires peuvent être interconnectés et communiquer étroitement.

Si, en tant que donneur d'ordre, je peux connaître les capacités de fabrication de mon fournisseur, et si mon fournisseur peut à son tour connaître mes besoins présents et futurs, nous pouvons tous les deux travailler au plus juste, livrer vite et bien les clients, maîtriser les coûts de revient et assurer notre marge respective. On passe ainsi d'un climat de méfiance généralisée à une coopération étendue.

La confiance...

La confiance et la circulation de l'information, d'un bout à l'autre de la chaîne clients fournisseurs , permettent de réduire les stocks tout en assurant la fluidité et la régularité du processus de fabrication. Il devient alors possible de confier à des partenaires plus performants sur le plan du rapport coût/qualité/disponibilité toutes activités, y compris celles à forte valeur ajoutée comme la conception. Le Supply Chain Management et la gestion de la logistique assureront la gestion des flux et le pilotage complet de la chaîne étendue.





Extrait in extenso du début du chapitre consacré à la Gestion de la relation client du livre de référence : "Le bon usage des technologies expliqué au manager" Editions d'Organisation. Ce texte est sous copyright

Lecture recommandée

Rémy Le Moigne -304 pages - 33 EurosDispo chez : www.amazon.fr

La logistique globale et le Supply Chain Management

Enjeux, principes, exemples

Philippe-Pierre Dornier, Michel Fender

Eyrolles 501 pages 38,50 Euros



Dispo chez : www.amazon.fr

Un livre précis et concis qui place le focus autant sur les aspects tactiques qu'opérationnels de la délicate question de la chaîne logistique et d'approvisionnement :Michael Hugos2ème édition révisée, 304 pagesPrix librairie : 23,5 EurosDispo chez : www.amazon.fr

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés