Nombre 'entreprises ne jugent pas nécessaire de bâtir une stratégie. Bien spécifique, bien construite et correctement déployée, la stratégie est pourtant l'unique moyen de donner un sens à ses ambitions. D'expérience, dans le cas des PME, qu'elles soient sous-traitantes de donneurs d'ordre, acteurs du B2B ou du B2C, la gestion des stocks et l'optimisation des flux sont une composante essentielle d'une stratégie gagnante.

Piloter la PME, ce n'est pas toujours une mince affaire...

T

oute entreprise, quels que soient sa structure, sa taille ou son secteur d'activité a tout intérêt à s'assurer régulièrement de bien conserver en ligne de mire un cap compatible avec ses ambitions à moyen et à long terme.

Bref, une stratégie réaliste et bien construite. Ce constat est d'autant plus vrai en période particulièrement trouble et agitée, pour ne pas dire paroxysmique comme celle que nous vivons actuellement.

Il est vrai que la gestion du court terme, voire du très court terme et le traitement des urgences au quotidien, occupe bien les journées. Plus d'un manager vous expliquera qu'il est parfaitement conscient de l'importance de sortir la tête du guidon pour voir un peu plus avant mais il vous précisera aussi que ce n'est vraiment pas le moment, vous n'imaginez pas ma charge de travail !

...Encore faut-il avoir construit une stratégie...

Il n'est guère possible de bien diriger une activité sans se fixer un horizon et une ligne directrice, c'est à dire une stratégie bien déployée qui donne du sens aux décisions prises à toutes les strates de l'entreprise. C'est d'ailleurs uniquement en procédant ainsi que l'on est à même de gérer, de décider et donc de trier les urgences et d'optimiser les actions.

En prenant le soin préalable de fixer soigneusement cette ligne directrice vers un objectif conforme à ses ambitions, on se dote justement d'un référentiel de valeurs qui permet d'éviter de trop s'éparpiller.

Que ce soit pour une multinationale, une PME, une TPE ou une entreprise individuelle, il est préférable (euphémisme !) de prendre le temps de bâtir une stratégie afin d'agir au lieu de subir.

Tout est là.

La Gestion des stocks est stratégique

L

En complément trois fiches spécifiques pour une première approche du thème :a gestion optimale des flux d'approvisionnement conditionne non seulement la viabilité de toute la chaîne de production, mais aussi le degré de réactivité de l'entreprise. Une chaine logistique mal optimisée génère des coûts inutiles (stocks tampons et de sécurité). Elle nuit à la régularité des flux et rigidifie les processus. Elle limite les capacités de changement de gammes et bride l'innovation. Les effets pervers se répercutent à tous les niveaux de l'organisation.

Une mauvaise gestion des stocks pénalise lourdement et durablement une entreprise. Les retards de livraison et les ruptures de flux de la la chaîne logistique mettront en péril l'avenir de l'entreprise si jamais ils se répétaient.

Gestion des stocks et vie et mort de l'entreprise e-business

Dans l'univers du e-Business et plus précisément de l'e-commerce, bien des entrepreneurs ont négligé l'aspect de la gestion des stocks. Ils n'ont pas su soigner la boucle commerciale en totalité, c'est à dire depuis la commande du client jusqu'à la livraison conforme en temps et en heure.Ils ont mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. Le succès d'Amazon est en grande partie du à un stock parfaitement géré. C'est le seul moyen de respecter les délais de livraison promis et de satisfaire les clients, où les donneurs d'ordre le cas échéant. C'est un enjeu stratégique, aucun doute à ce sujet.

Commentaires lecteurs...

