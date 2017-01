La Supply Chain, un enjeu stratégique

Ce que l'on appelle stratégie est au fond l'art pratiqué par l'agence Cook. Il consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et à franchir les montagnes par les cols

Anatole France

Chaîne logistique et avantage concurrentiel

L

a logistique, gestion des approvisionnements, n'est plus le parent pauvre d'une industrie auto-suffisante. Loin s'en faut. La politique d'externalisation généralisée a rebattu les cartes.

La chaîne logistique est désormais l'épine dorsale de l'entreprise. Les enjeux stratégiques portés par cette nouvelle configuration de la chaîne de production dépassent très largement les seules considérations techniques.

Le Supply Chain Management ne se limite pas au choix du produit logiciel de SCM adéquat et à son utilisation. Le Supply Chain Management est à part entière un facteur décisif de la prise d'avantage concurrentiel.

Une stratégie partagée

Le maintien d'un prix bas n'est pas le seul argument susceptible d'attirer les clients. La rapidité et l'innovation sont tout aussi décisives. Le principal enjeu de la chaîne sera justement de résoudre à plusieurs partenaires cette équation complexe, et ce pour le plus grand bien du client.

Seule la recherche d'un solide partenariat de "confiance réciproque", fondée sur une véritable coopération étendue (gagnant-gagnant), assurera le maintien de l'optimum de l'équation : prix réduit * fluidité * régularité * réactivité.

La logique de la confiance

Pour cela, faut-il encore la volonté de s'inscrire dans une logique de la "confiance" et d'être prêt à partager autant les données de fonctionnement que les prévisions, voire les ambitions. Il s'agit en effet d'éviter les effets de surprise afin que chaque partenaire puisse anticiper.

La réactivité au coeur de la démarche stratégique

A ce sujet, voir aussi

En complément : voir aussi l'article un peu plus critique : "Soignez vos sous-traitant !"

Poursuivre la lecture de cette étude : Piloter la performance de la Supply-Chain

C'est non seulement là que réside le moteur de la fluidité, mais aussi celui de la réactivité, comme dans le cas du lancement d'un nouveau produit. La rapidité de la mise sur le marché est bien souvent décisive. La qualité de la réactivité de la chaîne globale fera la différence. En conclusion, la démarche stratégique de la Supply Chain est indissociable d'une approche coopérative.

Lecture recommandée

Une stratégie n'est efficace que si elle est soigneusement déployée. Sans un système de tableaux de bord pour évaluer la performance et cadrer la prise de décision, ce sera peine perdue. L'ouvrage de référence ci-après vous assiste pour cette délicate phase du projet.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez

Editions Eyrolles



495 pages, 6ème Édition Dispo en stock : www.amazon.fr

Format Ebook PDF ou ePub, Kindle

La référence la plus complète en matière de stratégie d'entreprise. Cet ouvrage best-seller de sa catégorie est agréable à lire. De nombreux exemples de stratégies en pratique.

Stratégique

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regner

10ème édition 2014 Pearson Education

672 pages

Prix : 45 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format kindle

Supply chain management

Rémy Le Moigne - Dunod



304 pages - 33 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr











