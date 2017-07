Qu'est-ce que le Knowledge Management Gestion de la Connaissance

Définition KM Knowledge Management Gestion de la Connaissance

L

e knowledge Management ou Gestion de la Connaissance est l'utilisation d'une famille d'outils, de méthodes et de modes d'organisation pour faciliter la conservation et surtout le partage des connaissances réparties dans l'entreprise. (Extrait du livre "Le bon usage des technologies expliqué au manager" © Editions Organisation)Le concept a pour ambition d'identifier, de valoriser et de diffuser les connaissances de l'entreprise

Les enjeux du knowledge management

Dans l'entreprise, une quantité faramineuse de connaissances, compétences et savoir-faire demeurent totalement inconnus et donc inaccessibles. Il est malheureux de buter toujours sur les mêmes problèmes sans savoir qu'ils ont déjà été résolus par le passé ou qu'un collaborateur dispose de l'expertise salvatrice. La gestion des connaissances (KM) a ainsi pour objet d'identifier et de globaliser les connaissances statiques et dynamiques afin d'en faciliter l'accès.

La connaissance

La connaissance est en fait un ensemble d'informations structurées, orientées sur un sujet et validées par des règles ou par l'expérience. Les connaissances dites "explicites", formalisables et donc informatisables ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des connaissances globales.

Le principe du knowledge management

Identifier et capitaliser les connaissances... Le stockage des objets de la connaissance, comme le propose la GED (Gestion Electronique des Documents) n'est qu'un aspect. Il ne doit pas occulter la gestion des flux d'échanges entre les hommes qui les produisent et les utilisent.

Le stockage des objets de la connaissance, comme le propose la GED (Gestion Electronique des Documents) n'est qu'un aspect. Il ne doit pas occulter la gestion des flux d'échanges entre les hommes qui les produisent et les utilisent. ...pour mieux les partager... Accès aux différentes bases documentaires pour tous, mais aussi l'élaboration d'une cartographie des profils pour repérer rapidement les experts et échanger avec ces derniers grâce à des outils de communication et de partage impromptus rapidement opérationnels.



Accès aux différentes bases documentaires pour tous, mais aussi l'élaboration d'une cartographie des profils pour repérer rapidement les experts et échanger avec ces derniers grâce à des outils de communication et de partage impromptus rapidement opérationnels. ...en une spirale de progrès continue Dans tous les cas, la gestion des connaissances s'inscrit dans une dimension d'amélioration en continu. Les connaissances et définitions des profils seront continuellement mises à jour, l'expérience des uns contribuant en permanence à l'apprentissage commun. La capitalisation et le partage des connaissances ne sont pas disjoints et s'expriment au long d'une spirale continue de progrès.

La valorisation des connaissances, but ultime du projet de gestion des connaissances, comporte 2 phases essentielles :Pour approfondir le sujet, reportez-vous au livre de référence dont s'inspire largement ce site : "Le bon usage des technologies expliqué au manager" Editions d'Organisation ©.





