OA, Acronyme de Service Oriented Architecture, est traduit en français par Architecture Orientée Services. Le SOA formalise le concept d'échange et de partage inter-application dans une logique proche de l'EAI. Le SOA, terme suggéré par le Gartner Group dès 1996, propose de définir les échanges en terme de services.

Principe SOA

WOA Web Oriented Architecture

WOA Web Oriented Architecture identifie les architectures orientés services spécifiquement déployées sur le Web.

Les services sont référencés dans un "annuaire", à l'origine UDDI Universal Description Discovery and Intégration, au format XML afin qu'ils soient aisément accessibles.

Projet SOA

Protocoles

Les principes de base : une interface standard, un vocabulaire partagé, la mise en relation de composants logiciels clients consommateurs de services avec des composants fournisseurs des susdits services. Le tout, bien sûr, indépendamment de la localisation physique des systèmes.SOA et processus métiersPour être efficace et bien ciblée, la démarche d'architecture orientée services se doit d'être en étroite cohérence avec les processus métiers Voilà pour les bonnes paroles.Ensuite bien sûr la question est un peu toujours la même. Comment faire coopérer efficacement les informaticiens et les professionnels détenteurs desdits processus ?La démarche SOA, censée résoudre une bonne part des questions d'interopérabilité et de redondances inutiles et conflictuelles des données, semble en effet indissociable d'une démarche BPM bien conduite.Sous-jacent, le SOA repose sur des technologies et langages désormais standardisés. XML (Extensible Markup Language) , langage incontournable et universel pour les descriptions efficaces des données, SOAP Service Oriented Architecture Protocol (désormais recommandation du W3C) comme protocole d'échanges des messages au format XML dans une logique de RPC (Remote Procedure Call) et WSDL (Web Services Description Language), pour ne citer que les principaux.

Ressources web

Business, Business Intelligence et EAI : le tryptique gagnant !

Un article (plutôt ancien, je le reconnais) paru dans Informatique Professionnelle à propos de la mise en oeuvre de l'EAI et des protocoles propres à SOA, SOAP, XML,... "Afin de coller plus étroitement à la chaîne de valeur client, les technologies de Business Intelligence sont intégrées au coeur de la conception du système d'information. Les techniques de l'EAI permettent aujourd'hui de bâtir des solutions viables et évolutives. "

SOA World Magazine

infoworld.com Vidéo explicative de SOA

zdnet.com Service Oriented, le blog de Joe McKendrick

Lecture recommandée

William Brown, Robert G. Laird, Clive Gee, Tilak MitraUn ouvrage plutôt bien inspiré à propos de la gouvernance SOA. SOA, Acronyme de Service Oriented Architecture, traduit en français par Architecture orientée services. (Langue anglaise)Décembre 2008416 pagesPrix librairie : 34,49 Euros2 autres livres sur le même sujet









