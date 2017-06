Qu'est-ce que l'Open Source ? OSS Software -et logiciel libre

Définition de l'Open Source pour l'entreprise

L'

Open Source Software, quelquefois abusivement traduit en français par "logiciel libre", qualifie un logiciel dont les sources, c'est-à-dire les codes des programmes, sont publiques.Mais ce n'est pas tout.Un logiciel de type Open Source est aussi normalement régi par des droits d'auteurs aux règles d'applications un peu plus élargies. Les sources sont modifiables sans demande d'autorisation préalable.Ce n'est pas là le moindre de ses avantages.

Précisions à propos de l'open Source Software

Rappelons ici qu'un logiciel propriétaire ne signifie en rien un droit de possession du client bien qu'il l'achète au prix fixé. Il n'achète en fait qu'un droit d'usage. Le logiciel appartient toujours à l'éditeur. Le client n'a aucun droit à modifications sans autorisation formelle de l'éditeur.

Une seconde précision. Un logiciel open source n'est pas un logiciel gratuit. Il peut l'être bien entendu. Mais c'est totalement indépendant du fait qu'il soit Open Source ou non.

Les avantages de l'Open Source Software pour l'entreprise

Disposer d'un logiciel dont le code est public est un avantage indéniable.Déjà, et ce n'est pas le moindre de ses avantages, c'est la garantie que le logiciel ne comporte pas de back door . L'éditeur, un organisme en accord ou faisant pression sur ce premier, ne pourra pas intervenir à notre insu.

Ensuite, un logiciel Open Source bénéficie d'une communauté de développement ou de maintenance garantissant un peu mieux l'adéquation entre les attentes des utilisateurs et les fonctionalités. Les améliorations fonctionnelles et qualité sont prises en compte plus rapidement. Les bugs sont plus vite détectés et corrigés sans délai inutile.

Choisir un produit open Source Software

Ce thème est traité dans le chapitre Choisir un produit open Source

Ressources

gnu.org, le site du GNU Project

gnu.org Définition du free software

FSF, le site web de la Free Software Fundation

AFUL Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres

opensource.org le site de l'Open Source Initiative (OSI), la référence

sourceforge.net, la banque en ligne de logiciels libres Open Source

À lire

1. Richard Stallman depuis plus de 25 ans défend le logiciel libre. Richard Stallman, à l'origine de la démarche GNU et du copyleft, milite activement et fermement contre les brevets logiciels.

Richard Stallman et la révolution des logiciels libres

Richard M. Stallman, Sam Williams

Eyrolles

2ème Édition

338 pages, Prix librairie : 18,05 Euros

Dispo : www.amazon.fr

2. Comment assurer la cohérence entre le projet open source et la propriété intellectuelle? Comment gérer les droits et licences lorsque l'on récupère un module externe ? Qu'en est-il de l'originalité des idées et du secret de fabrication ? Et de multiples autres questions essentielles à bien connaître lorsque l'on utilise ou développe des projets open source.

Intellectual Property and Open Source

Van Lindberg

O'Reilly Media, Inc, USA (Langue anglaise)

Juillet 2008

390 pages, Prix librairie : 24,50 Euros

Dispo : www.amazon.fr





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Piloter.org le portail francophone du pilotage de la performance

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017 Tous droits réservés Mentions légales