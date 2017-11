Écouter l'avis des clients

Les clients ne sont pas forcément de votre avis

E ntreprendre en solo, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Vous avez sûrement une excellente idée. Cette idée vous satisfait et vous avez hâte de passer à l'action. Êtes-vous sûr que vos clients potentiels ou effectifs sont aussi enthousiastes pour cette solution ? La recette du freelance, ce n'est pas faire ce que vous avez envie. Ce n'est pas non plus faire exactement ce que demande le client... La recette de la réussite, c'est parvenir à construire quelque chose en commun qui satisfait pleinement chacune des deux parties.

Être persévérant, c’est d’un bon tempérament

Mais l’opiniâtreté mène toujours à l’échec

Le free lance efficace se remet en question

Et le client confiant signera un vrai chèque

Innover, c'est surtout parvenir à plaire à un large éventail de clients

Il ne peut exister de bon projet sans tenir compte de l’intérêt des clients potentiels. Dans l’univers entrepreneurial, l’idée la plus innovante du monde n’a aucune valeur si elle ne peut attirer l’attention d’un nombre suffisant de clients.

« Tous les sots sont opiniâtres et tous les opiniâtres sont des sots » BALTASAR GRACIÀN, écrivain essayiste espagnol

(Extrait de L’homme de cour)

Si le public accueille un peu froidement une innovation qui tient à cœur à un créateur, ce dernier sera naturellement tenté de s’autopersuader que son auditoire n’a rien compris, ne serait-ce que pour conserver un soupçon d’estime de soi.

Il est préférable de ne pas cultiver cet état d’esprit et de revenir sans tarder aux réalités. Ravalez votre déception, accordez-vous le droit à l’erreur et n’hésitez pas une seconde à questionner vos interlocuteurs. Enregistrez soigneusement les remarques et suggestions, analysez-les rationnellement et remettez-vous à l’ouvrage.

Convaincre, c'est aussi écouter

Il importe d’être convaincant lorsqu’il s’agit de démontrer l’originalité et les avantages de son projet, et d’en éclairer les potentialités. Il est tout aussi essentiel de rester en permanence attentif aux réactions, et de capter les moindres signes qui aideront à mieux comprendre comment la valeur ajoutée est perçue par ceux à qui elle est destinée.

À ce sujet, il est prudent de ne pas trop attendre avant de tester in situ les solutions en cours de préparation. C’est le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises. Il est aussi juste que les impératifs de confidentialité incitent à repousser le moment où l’on dévoilera son projet. Chacun jugera les concessions qu’il est prêt à réaliser sans perdre de vue l’objectif final : susciter un intérêt suffisant pour déclencher l’acte d’achat.

de Michel R

Ingénieur calcul et simulation free lance

J’avoue qu’au tout début de ma carrière en free lance, la formule « le client a toujours raison » me laissait de marbre. De mon point de vue, ce n’était que du blabla marketing. Les clients ne sont pas différents des autres mortels, ils disent autant d’âneries. Le prestataire est là pour les conseiller et les orienter, afin qu’ils comprennent et recadrent leur mode de pensée comme il se doit.

Le prestataire n’a pas à suivre les élucubrations d’un client sous prétexte que c’est lui qui le paie... Vous voyez, je n’avais vraiment rien compris à la relation client. Il est vrai aussi que j’avais déroulé le principal de ma carrière comme ingénieur d’études dans l’industrie aéronautique, et des clients finaux, je n’en avais jamais vu ! Vous vous doutez bien que j’ai sérieusement révisé mon jugement, sinon il y a belle lurette que j’aurais mis la clé sous la porte.

La question récurrente : Quel est le besoin ?

Écouter le client, c’est simplement bien comprendre son besoin. Vous êtes en charge de réaliser un produit. Vous vous intéressez donc aux aspects techniques, et l’économie de réalisation est votre principale préoccupation. Le client, lui, s’intéresse à l’usage. Il souhaite maximiser la valeur du service rendu par le produit en cours de réalisation. La communication client n’a d’autre objet que d’établir un solide pont entre l’usage attendu et les principes de réalisation.

Pour concevoir un produit réellement utilisable, seule une démarche critique permet d’avancer et de rapprocher les points de vue. Il faut réaliser rapidement, présenter, écouter et comprendre tous les points de vue, expliquer s’il y a lieu sans se bloquer sur ses positions. Ensuite, vous prenez le temps d’assimiler cet enseignement pour proposer une nouvelle ébauche du produit qui suivra le même processus.

Les limites du goût du secret

Quant à la confidentialité, il est vrai que la question est plus délicate. On hésite toujours à présenter un produit original dont on est intimement persuadé de la valeur marchande. Mais ce n’est pas non plus en la gardant dans un coffre-fort, à l’abri des regards indiscrets, que l’on pourra en vérifier la pertinence. Il faut donc prendre le risque. J’ai aussi appris que le monde ne se composait pas uniquement de pilleurs d’idées. Au cours de ma carrière de free lance, j’ai rencontré bien plus souvent des interlocuteurs qui m’aidaient à construire mon idée que des copieurs et des plagiaires.

À télécharger...