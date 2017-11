Apprécier son travail

Le plaisir de redécouvrir le goût du travail bien fait

T outes les tâches ne sont pas motivantes. Travailler n'est pas toujours une partie de plaisir et l'on a hâte d'achever les travaux ennuyeux et pénibles pour enfin laisser reposer son esprit. Lorsque l'on explore les motivations qui nous poussent à accomplir notre tâche, le goût du travail bien fait arrive généralement en bonne position. Quoi de plus logique ?

En tant que salarié, nous vivons sous pression

Nous manquons trop de temps pour faire du bon boulot

On aimerait aussi montrer nos créations

C’est bien là l’intérêt d’entreprendre en solo

La pression du temps est devenue la principale contrainte des salariés des entreprises modernes. L’accélération continue des processus de réalisation est souvent associée à un manque chronique d’informations.

« Je n’aime pas le travail : nul ne l’aime, mais j’aime ce qui est dans le travail, l’occasion de se découvrir soi-même, j’entends notre propre réalité, ce que nous sommes à nos yeux, et non pas en façade, ce que les autres ne peuvent connaître, car ils ne voient que le spectacle et jamais ne peuvent être bien sûr de ce qu’il signifie... » JOSEPH CONRAD (Extrait de Au cœur des ténèbres)

Plus personne ne sait pourquoi, ni comment, tel programme est abandonné alors que tel autre, que l’on croyait relégué aux oubliettes, est subrepticement devenu prioritaire, et donc urgent.

Quoi qu’il en soit, il faut aller vite, très vite, toujours plus vite. Ce sont autant d’impératifs qui poussent quelquefois à bâcler les tâches à réaliser. Il n’y a malheureusement guère d’autre solution, tant il est important de livrer les travaux achevés en un temps record. C’est là un réel motif de frustration.

Quel que soit le métier exercé, nous aimons tous réaliser correctement les tâches dont on nous a confié la charge. C’est d’ailleurs la seule manière de prendre plaisir à faire son travail.

Pour lire les 44 conseils illustrés...



160 pages 16 EUR



Dispo :

www.Amazon.com

www.Eyrolles.com

www.Fnac.com



Formats ebook

(PDF ePub) & Kindle 160 pages 16 EURFormats ebook

L’entrepreneur indépendant n’est plus soumis à cet arbitraire.Directement responsable de sa mission vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires, il a désormais la capacité de fixer ses temps d’exécution en respect de ses propres critères d’achèvement. Il ne dispose pas pour autant d’un temps infini. Il est en effet préférable de ne pas perdre de vue la rentabilité de son activité.

Une bonne connaissance de sa vitesse d’exécution lui évitera de s’engager un peu trop à la légère en proposant des temps de réalisation bien trop optimistes. C’est grâce à cette connaissance qu’il ajustera au mieux ses prix de vente.

Copyright : L'intégralité de ce texte ainsi que les illustrations l'accompagnant sont extraits de l'ouvrage "44 astuces pour démarrer son business" publié par les ©Éditions Eyrolles

Commentaire...

Le conseil précédent...

Revue de presse... L'Express (L'entreprise) publie les bonnes feuilles, extrait en ligne

« Lutte contre les idées reçues et les préventions, conseils simples pour avoir confiance en soi, clés pour réseauter et réussir durablement : le livre "44 astuces pour démarrer votre business" aborde les différentes étapes de la préparation entrepreneuriale. »

Lire la suite »»»

publie les bonnes feuilles, extrait en ligne « » Lire la suite »»» Ouest-France pose la question essentielle :

« Et si la solution était du côté de l’entrepreneuriat ? »

L'article répond en 5 points sur son site "Entreprise" : Entreprendre, est-ce à la portée de tous ? Quels sont les avantages de devenir entrepreneur ? Les inconvénients ? Faut-il obligatoirement avoir de l’expérience avant de se lancer ? Quels sont les secteurs porteurs ?

Lire la suite »»»

pose la question essentielle : « » L'article répond en 5 points sur son site "Entreprise" : Entreprendre, est-ce à la portée de tous ? Quels sont les avantages de devenir entrepreneur ? Les inconvénients ? Faut-il obligatoirement avoir de l’expérience avant de se lancer ? Quels sont les secteurs porteurs ? Lire la suite »»» La Voix du nord, sous le titre « Lancez votre affaire » , développe une critique complète du livre sur ses sites dédiés.

Lire la suite »»»









À télécharger...