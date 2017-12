10 quatrains pour détruire les idées reçues

Les alexandrins de l'entrepreneur efficace

Avant de se lancer et de monter son activité indépendante, il est hautement recommandé d'apprendre sans tarder à repérer les idées reçues pour mieux les esquiver. Les quelques alexandrins proposés ci-après ne sont pas uniquement humoristiques, ils sont révélateurs de la réalité de l'entrepreneuriat.

Ne jamais perdre son sens des réalités, et donc sa rationalité et son esprit logique, est bien le meilleur conseil que l'on puisse donner à celle ou à celui qui a pris la décision de monter sa propre entreprise. Quelle que soit l'activité choisie, il faudra toujours vendre des produits et/ou des services à des clients. S'ils sont contents du service rendu, ils seront fidèles, en parleront autour d'eux et assureront ainsi la rentabilité dans la durée. On le voit, la règle est simple. Pourtant les risques d'échouer sont innombrables. Nous passons en revue ici 10 des idées reçues les plus courantes qui risquent de faire capoter le meilleur des projets...

1ère idée reçue : « Le sens du commerce ? Bof, tant que les produits sont bons, les clients viennent tout seuls...... ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

L’entrepreneur est avant tout un bon vendeur

Il connaît ses produits et les vend au juste prix

Il vit de ses clients, ça il l’a bien compris

Il les bichonne et s'en préoccupe à toute heure

Attirer et conserver les bons clients

Développer son sens du commerce et du marketing est un impératif si l'on souhaite réussir en indépendant. Il s'agit en effet d'attirer et de conserver les "bons clients" afin d'assurer un volant d'affaires suffisant. Ça ne se fait pas tout seul...

2ème idée reçue : « Se lancer ? A plusieurs on se sert les coudes... ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

On prend partenaire par crainte de la solitude

On pense ainsi partager les difficultés

Il faudra aussi apprendre à se supporter

S'entendre et se comprendre n'est pas une certitude

3ème idée reçue : « La trésorerie ? C'est un problème pour mon comptable, pas pour moi... »

Même s'il est plus sécurisant en apparence d'entreprendre à plusieurs, il faut prendre en compte les difficultés relationnelles à venir.Pourra-t-on y faire face ?

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le nerf de la guerre, c’est bien la trésorerie

Gare aux entrepreneurs qui ne l’ont pas compris

Ils ne se rendent pas compte que la faillite les guette

Bien qu'ils facturent, ils ne peuvent pas payer leurs dettes

Gérer sa trésorerie avec rigueur »»»

Comment fait-on si l'on n'a plus assez d'argent en caisse pour répondre à ses obligations ? La mauvaise gestion des flux financiers, et donc de la trésorerie et du fond de roulement, est une cause d'échec majeure des entreprises...

4ème idée reçue : « Les contrats, pour quoi faire ? Mes partenaires sont des amis ! ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Vendre des produits ou des services, c’est s’engager

Le contrat est utile pour fixer les limites

L’entrepreneur prend soin qu’il soit bien rédigé

Il ne faudrait pas compromettre la réussite

Entreprendre : le contrat »»»

Entreprendre c'est aussi établir des relations avec des individus qui ne se caractérisent pas toujours par un altruisme à toute épreuve. Il est bon de connaître le rôle des contrats avant de se lancer...

5ème idée reçue : «Décider ? Rien de plus facile ! ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Décideur, tu oublies les théories classiques

Tu sais que, dans la vraie vie, rien n’est méthodique

Décider c’est trancher, ce n’est jamais facile

Tu assumeras les risques, tu es seul sur le fil

Décider dans l'urgence, c'est aussi cela entreprendre »»»

Être à son compte, c'est être contraint de décider rapidement même si l'on n'a pas tous les éléments en main. Mais attention toutefois, l'urgence n'est pas toujours une réalité, parfois on a un peu plus de temps pour s'informer...

6ème idée reçue : « Soignez son travail ? Oui si j'ai le temps... »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

En tant que salarié, nous vivons sous pression

Nous manquons trop de temps pour faire du bon boulot

On aimerait aussi montrer nos créations

C'est bien là l'intérêt d'entreprendre en solo

Apprécier son travail »»»

Prendre le temps de soigner son travail présente de multiples avantages : on prend plaisir à travailler, les clients sont contents, les partenaires reconnaissent vos qualités.

7ème idée reçue : « Quand tu as une bonne idée, il ne faut pas en changer ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Être persévérant, c’est d’un bon tempérament

Mais l’opiniâtreté mène toujours à l’échec

Le free lance efficace se remet en question

Et le client confiant signera un vrai chèque

Écouter l'avis des clients »»»

Le meilleur produit selon vous sera peut-être invendable si les clients n'en perçoivent pas l'intérêt. On peut se sentir comme un précurseur, un avant-gardiste, mais il vaut mieux ne pas avoir trop d'avance sur les clients potentiels, au risque de rester tout seul avec sa "bonne idée" sur les bras... Il est préférable d'être flexible et de s'adapter au marché, c'est moins drôle mais cela fait vivre...

8ème idée reçue : « Pour réussir, il suffit de prendre ce qui marche chez les autres... ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Une bonne idée confère un avantage durable

Tant que le créateur s’assure qu’elle est rentable

Elle n’est pas nécessairement révolutionnaire

Son rôle est juste de mettre l'entreprise en lumière

Choisir le Business Model »»»

Copier ceux qui marchent bien peut être séduisant en apparence. Mais, attention ! Si le précurseur a pris une bonne avance, et a fermé le marché par les prix notamment, vous perdrez du temps et de l'argent...

9ème idée reçue : « Je trouve d'abord des clients. La rentabilité, eh bien on verra plus tard ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

La loi tu la connais : la rentabilité

Prends plaisir si tu veux, mais suis-la bien des yeux

Ainsi tu obtiendras un succès mérité

Et tu éviteras les pénibles contentieux

Le prix, la valeur et la rentabilité »»»

Fixer un juste prix qui satisfait le client et assure la rentabilité de l'activité est une véritable énigme pour celui qui commence. Attention aux risques du dumping. Ce n'est jamais le bon moyen pour essayer de percer...

10ème idée reçue : « Je recommande toujours mes meilleurs copains... »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Les membres du réseau sont des professionnels

Ils s’entraident volontiers, mais ils restent rationnels

L’amitié ne remplacera pas la compétence

Vous serez responsable de la contre-performance

Réseau et Cooptation »»»

Les copains et l'activité professionnelle ne vont pas naturellement de concert. Si votre activité marche bien, bien des copains vous solliciteront, aucun doute à ce sujet. Attention toutefois, on est toujours responsable des personnes recommandées. Si la compétence et le professionnalisme ne sont pas au rendez-vous, c'est vous qui paierez les pots cassés.

Les quatrains humoristiques ci-après sont extraits de l'ouvrage "44 astuces pour démarrer son Business" publiés aux Éditions ©Eyrolles.

À télécharger...