10 conseils pour démarrer son activité freelance

En accord avec les éditions Eyrolles, une sélection de dix conseils extraits de l'ouvrage "44 astuces pour démarrer son Business" sont ici présentés en exclusivité et en version intégrale.

Lutte contre les idées reçues et les préventions, conseils simples pour avoir confiance en soi, clés pour réseauter et réussir durablement : le livre "44 astuces pour démarrer votre business" aborde les différentes étapes de la préparation entrepreneuriale.

Les 44 conseils de cet ouvrage, dont bien sûr les dix sélectionnés ici, sont le fruit de l'expérience de terrain d'un grand nombre d'entrepreneurs chevronnés. Ils ont été recueillis un à un pour l'élaboration de ce livre. Ils sont donc une aide précieuse pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur de bonnes bases, que vous ayez déjà franchi le pas ou que vous envisagiez de le faire à court ou moyen terme.

Les astuces de pro pour entreprendre

Chaque conseil a été confronté à la sagacité de plusieurs entrepreneurs chevronnés avant d'être proposé dans cet ouvrage de synthèse. Après réflexion, nous avons préféré choisir le termeen lieu et place de celui depour cet ouvrage, dans le sens où cesoriginaux sont plutôt pragmatiques qu'académiques...

Un peu d'humour et de cynisme

La réalité de l'entreprise n'est pas uniformément rose, surtout lorsque l'on commence. Les moments de satisfaction sont malheureusement suivis par des déceptions lorsque les faits se goupillent mal. En fait, il vaut mieux être positif et prendre cette phrase dans l'autre sens en partant du principe que les déceptions seront compensées par des instants plus enthousiasmants.

Une petite dose de cynisme et d'humour sera toujours la bienvenue pour relativiser les défaites et repartir vers de nouvelles conquêtes.

Chacune des astuces proposées dans cet ouvrage est accompagnée d'un croquis humoristique résumant avec un peu de cynisme la réalité de la situation. Enfin, des témoignages de pro, 17 au total, illustrent le propos afin de mieux l'ancrer, s'il était nécessaire, dans la réalité de la vie d'entreprise aujourd'hui. Un commentaire de l'auteur, plus récent, complète chacune des astuces proposées dans cette sélection en ligne et en accès libre.

Les 10 conseils à lire en ligne et in extenso...

Conseil nº1

Une entreprise aussi petite soit-elle ne vit que de ses clients. Pour entreprendre et réussir son business, il est préférable de développer son sens du commerce et du marketing. Pour réussir, il n'existe guère d'autre solution que de s'efforcer d'attirer et de conserver les "bons clients", c'est-à-dire ceux qui assurent la réussite de l'entreprise dans la durée...

Conseil nº2

Faut-il se précipiter pour prendre un associé ? Le pour : on est moins seul pour affronter les difficultés, le contre : il faudra peut-être supporter un associé peu en phase avec son propre caractère. Il semble naturel de penser à s'associer afin de s'épauler deux à deux et ainsi mieux franchir les difficultés. Dans les faits, parfois ça marche, rarement en fait, parfois ça ne marche pas, souvent. Et quand ça ne marche, pas c'est une aventure pénible qui commence...

Conseil nº3

La gestion des flux de trésorerie pour l'entrepreneur est le nerf de la guerre et le talon d'Achille à la fois. Sans une gestion rigoureuse du fond de roulement, la catastrophe n'est jamais trop loin. La méconnaissance des flux financiers et la déficience de gestion de la trésorerie et du fond de roulement ont des conséquences dramatiques et même fatales pour les projets les plus solides. C'est dire si ce thème est essentiel...

Conseil nº4

L'entrepreneur indépendant, le freelance, a tout intérêt à redoubler d'attention au moment d'établir ou de signer un contrat d'engagement. Bien des contrats sont truffés de pièges. Un contrat est la pierre fondatrice de la confiance. Encore faut-il prendre soin d'en soigner la rédaction et d'étudier avec attention chacune des clauses...

Conseil nº5

Entreprendre, c'est être tenu de décider dans l'urgence. Les opportunités sont éphémères et les menaces exigent une réaction immédiate. Mais comment décider en urgence ? Quels sont les risques ? Entreprendre, ce n'est pas pas à la portée des éternels indécis qui passent leur temps à tergiverser sans jamais s'engager. Mais une question demeure toutefois : l'urgence est-elle une réalité ?...

Conseil nº6

Contraint de passer la majorité de son temps libre à travailler, autant faire du bon travail, le temps passe tellement plus vite... Bref, on a tout intérêt à développer le goût du travail bien fait. Lorsque l'on explore les motivations qui nous poussent à accomplir notre tâche, le goût du travail bien fait arrive généralement en bonne position. Quoi de plus logique ?...

Conseil nº7

Les clients ne sont pas nécessairement de votre avis. Votre rôle n'est pas d'imposer le vôtre, mais bien d'écouter les attentes de votre client. La recette du freelance, ce n'est pas faire ce que vous avez envie. Ce n'est pas non plus faire exactement ce que demande le client... La recette de la réussite, c'est parvenir à construire quelque chose en commun qui satisfait pleinement chacune des deux parties...

Conseil nº8

Tout bon business model commence par une bonne idée... Encore faut-il bien comprendre ce qu'est une bonne idée et comment on construit un Business Model solide et durablement rentable. Mais qu'est-ce donc que le bon business model pour entreprendre ? Suffit-il de copier les entreprises qui semblent réussir pour connaître le succès à son tour ?...

Conseil nº9

La question de la fixation des prix pour assurer la rentabilité durable de son activité est aussi délicate qu'essentielle. Vendre ses services ou ses produits au juste prix est en effet une équation aux multiples inconnues. Il s'agit en effet de trouver le juste équilibre entre le prix, donc la valeur perçue par le client, la valeur supposée au sens du fournisseur et la rentabilité de l'activité.

Conseil nº10

Pour durer, l'entrepreneur le freelance développe son réseau, il a tout intérêt à maîtriser les règles de la cooptation et des recommandations. Mais une fois introduit, on réfléchira à deux fois avant de coopter un proche à moins d'être sûr et certain de sa compétence et de ses qualités sociales. Recommander c'est s'engager personnellement.

44 Astuces Pour Démarrer Votre Business

