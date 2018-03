Il y a des managers bien singuliers

Leçon 1 du consultant : On ne se fie pas à la première impression. Facile de juger d'un seul coup d'oeil son nouveau client. Mais attention, de ne pas s'en tenir à cette première impression. On est souvent surpris. Explications....

Les internautes assoiffés de conseils sont des gens pressés

Sur le Net, des typologies d'internautes on en trouve en veux-tu en voilà.Moi, j'ai la mienne.À mon avis, il y a deux catégories :1. Les flâneurs fureteurs qui volètent de sites en sites, picorant au gré des humeurs2. et les internautes pressés.Et, pour être pressés, ils le sont !

Les internautes de cette seconde catégorie cherchent quelque chose de bien précis. Ils n 'ont aucune envie d'être détournés de leurs quêtes. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps à parcourir les sites, ils n'hésitent pas à questionner le gestionnaire.

Et comme ils sont très pressés, ils ne vont pas s'encombrer de fioritures du style "Bonjour, Merci, À bientôt, Je ne manquerai pas de parler de vous..." Non. Ils vont direct dans le vif du sujet.

Exemple...

Ainsi, je reçois fréquemment des mails formulés à peu près comme cela, rien de plus, rien de moins :- Comment on fait pour choisir un indicateur ?- Pouvez-vous m'envoyer de la doc sur les tableaux de bord ?- J'ai à tout prix besoin d'un exemple de conduite de projet en milieu bancaire. C'est super urgent...

Ou encore, celui que j'ai reçu hier : Quel conseil donneriez-vous à un consultant freelance qui débute ?

La plupart du temps, les réponses sont déjà en ligne sur le site (voir la FAQ du portail). Mais une fois n'est pas coutume, je vais répondre ici à la dernière question à l'aide d'une anecdote.

Leçon numéro 1 du consultant : On ne se fie pas à la première impression

Avez-vous noté la tendance des « nouveaux managers » à adopter les attitudes stéréotypées diffusées par la presse éco grand public ou les émissions de télé un poil simplistes, style « Capital and co » bref tous ces supports, véritables pavois pour les battants sans vergogne pour ne pas dire "les premiers de cordée" annonçant haut et fort « voilà le nouveau monde libéral en marche » ?

Un cas pratique...

Il n'y a pas si longtemps, j'en ai croisé un ainsi. Un de ces jeunes patrons, fils de famille (il a hérité de l'entreprise fondée par le grand-père) au sourire légèrement déséquilibré (Le « jeune requin » ne sourit que d'un côté, style : Moi, je ne m'en laisse pas compter...) aux gestes vifs et aux attitudes faussement désabusées.

D'abord on extermine les vils courtisans...

C'est, entouré de sa cours de lèche-bottes, serviles à souhait (ils sont prêts à rire si le patron sourit ou à dévorer le malheureux intervenant si l'ordre semble être donné), qu'il me reçut.

Moi j'avoue que ce genre de situation me gonfle profondément.

Dans la vie j'aime bien avancer.

Si je n'arrive pas à développer mon argumentation sans que la mouche du coche, l'aiguillon de la suite royale, ne cherche à casser ma baraque, je suis fortement tenté de remettre mes outils dans ma besace et de repasser la porte en poussant un tonitruant « Merci bien M'ssieurs-dames et à la revoyure ! ».

De toute façon, lorsque pour un patron l'avenir se résume à son nombril, je suis un peu sec et je ne vois pas vraiment quelle démarche de progrès nous pourrions mettre en place.

...Puis on entre enfin dans le vif du sujet

Pourtant c'eut été dommage que je parte à ce moment là. Derrière son vernis, ce "manager" là possédait un rare talent. En effet, une fois « l'aiguillon » au tapis et mouché pour la matinée, il est entré direct dans le vif du sujet en prenant un chemin particulièrement original.

Et on entame les travaux dans le bon ordre

D'entrée de jeu, il m'entretint des échecs passés et notamment d'un projet de data warehouse qui n'en finissait pas et dans lequel s'était fondu le budget informatique de toute une année. Non pas sur le ton de l'auto excuse ou du renvoi des responsabilités comme on l'entend trop souvent, mais bien en évoquant méthodiquement la situation et les manquements de chacun.

Ainsi éclairés, il nous suffit de peu de temps pour coucher tout cela sur le papier. L'analyse, particulièrement pertinente ne fut pas trop difficile à synthétiser. Une fois mise en forme elle tenait en effet en une page unique. On avait là une excellente base pour démarrer une étude de risques spécifiques à l'entreprise et préparer ainsi la reprise du projet.

Les échecs sont une sources d'information. Il faut cependant savoir dominer ses rancoeurs et regrets pour en extraire toute la substance.

