Choisir le bon consultant, celui qui aime son métier

Consultant, c'est un métier !

I l ne suffit pas d'avoir pratiquer un métier durante x années (avec x>10 ou 15) pour s'improviser consultant. D'autant plus si cette expérience a été vécue au sein d'une même entreprise. Consultant ce ne n'est pas qu'une question de maîtrise technique. C'est avant tout comprendre les attentes des clients, saisir le contexte spécifique, écouter et répondre aux préoccupations des parties prenantes directes et indirectes. être consultant c'est aussi expliquer, ou plutôt transmettre une connaissance pour parvenir à une parfaite entente sur le projet à réaliser. C'est aussi maîtriser à la perfection la dimension financière. Bref c'est un vrai métier et comme tout vrai métier, il ne s'improvise pas.

Á titre d'exemple, le spécialiste en organisation (et donc en réorganisation) des entreprises

Dans une entreprise qui tourne depuis un moment, la grande majorité des activités n'ont rien de bien original.

Modéliser l'entreprise en adoptant une approche transversale afin d'en identifier les processus clés est rarement une épreuve insurmontable, il faut bien le reconnaître. Pourtant, quelque part, aucune entreprise ne se ressemble réellement.

À côté du fonctionnement dit "standard", il y a une part de spécifique qui n'est pas toujours discernable à première vue.

Nous, on n'est pas comme les autres...

Dans toute entreprise, il existe toujours une frange de salariés intimement persuadés de fonctionner différemment de la concurrence, parfois en mieux, le plus souvent en pire. Une chose est sûre, "chez eux", tout est spécifique.

"Chez nous, c'est comme ça". "Nous, on n'est pas comme les autres". "Ah ! Vous n'en n'avez sûrement pas beaucoup vu des boîtes comme ça !" me confia un jour l'un d'entre-eux, une petite pointe de fierté dans la voix, là où en fait je ne constatais rien de bien extraordinaire...

Dans la plupart des cas, il ne faut guère de temps pour déchiffrer le code culturel et le lexique associé. Pas de secret, le consultant un tant soit peu expérimenté se retrouve rapidement en un terrain connu. Une bonne part du supposé spécifique n'est en fait que du fonctionnement standard exprimé différemment. Il est alors temps de repositionner le fléau de la balance "spécifique/standard" dans des proportions connues et raisonnables.

La référence À son compte

Comprendre la notion de valeur et passer de salarié à free-lance Éditions Eyrolles PDF à télécharger...

Le dossier complet

Réussir sa carrière

Sommaire et intro Tel un coach personnel, ce guide pratique vous aide à bâtir une activité durablement rentable et qui vous sied personnellement.

Lire la suite... Tel un coach personnel, ce guide pratique vous aide à bâtir une activité durablement rentable et qui vous sied personnellement.

Remarque personnelle en aparté : cela dit, je constate qu'avec l'extension de la mobilité, ce léger obstacle de communication et cette nécessité d'éclaircissement sont de moins en moins vrais. Les hommes de l'entreprise, interlocuteurs du consultant, ont bien souvent déjà connu d'autres expériences significatives pour relativiser l'originalité des activités actuelles.

Encadrer et formaliser les principes de fonctionnement

Pour répondre à la question posée en sous-titre de cet article, le rôle du consultant sera justement d'encadrer et de formaliser les principes de fonctionnement de l'entreprise en les rapportant à un schéma déjà connu et validé, plus facile à rationaliser. C'est aussi à ce niveau que l'on fera la différence entre le consultant du tout commun et celui qui est un peu plus averti, le vrai professionnel.

L'adepte de la procedure Vs L'expérimenté

Le premier , consultant trop peu expérimenté ou trop formaté, appliquera brutalement le modèle de référence sans trop de discernement, au risque de "castrer" l'organisation et sa capacité à innover.

, consultant trop peu expérimenté ou trop formaté, appliquera brutalement le modèle de référence sans trop de discernement, au risque de "castrer" l'organisation et sa capacité à innover. Le second, le consultant qui connaît et aime son métier, aura su mieux comprendre la réalité de l'entreprise. Il a pris soin d'en identifier distinctement les spécificités, celles qui font la différence, celles qui constituent l'identité propre de l'organisation. Il saura les mettre judicieusement en évidence. C'est justement là que se cache la source de l'avantage concurrentiel potentiel. Ce n'est pas nécessairement un processus ou une activité particulière, ce peut être, et ce d'une manière plus informelle, la qualité du maillage relationnel qu'une démarche de rationalisation brutale risque de détruire à tout jamais.

Voilà donc l'intérêt de choisir soigneusement son consultant. Si l'intervention du consultant de métier peut se transformer en avantage concurrentiel, il est bon de savoir que de nombreuses organisations ont été mises en difficulté à la suite de réorganisations conduites par des incompétents, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom.

Le mode de mesure de la performance propre au consultant est aussi un élément de différenciation entre les deux types de consultants ici présentés. Il faut savoir faire la différence entre ceux pour qui le solde de facturation est le but ultime de tout intervention, et ceux qui mesurent leur performance à la satisfaction d'accomplir un travail bien fait, durablement utile et apprécié à sa juste valeur par le client.

