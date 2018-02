Consultant d'entreprise, quelle activité choisir ?

Devenir spécialiste du pilotage des projets d'entreprise

La conduite des projets d'entreprise n'est pas une mince affaire. Il s'agit en effet de mener au succès la mise en oeuvre et le déploiement d'une solution le plus souvent mal définie, avec une équipe loin de la cohésion, en utilisant des technologies immatures pour des utilisateurs pas toujours convaincus. Nul besoin d'un dessin, la tâche est d'envergure !

Maîtriser les techniques, méthodes, outils... et bonnes pratiques !

Pour conduire le projet, le manager s'appuie sur des techniques, des outils et des méthodes qu'il maitrise. C'est bien là le minimum que l'on peut exiger d'un professionnel. Selon le type de projet, l'équipe optera pour une méthode spécifique qu'elle saura adaptée aux besoins spécifiques. Bien entendu, il n'existe pas de méthode universelle qu'il suffirait de suivre à la lettre pour atteindre sans coups férir le résultat.

Dans tous les cas, le projet n'a guère de chance d'aboutir si l'équipe est encore au stade le plus élémentaire et n'est en fait qu'un regroupement d'intervenants de différents horizons. Bâtir une véritable équipe et en maintenir la cohésion dans la durée est une des indispensables compétences du manager de projet efficace.

La référence Le Chef de Projet Efficace

12 bonnes pratiques de bon sens pour un management humain. un projet, ce n'est pas que la méthode. C'est aussi connaître les points névralgiques du déroulement où seul le bon sens et la qualité de la relation humaine font la différence. 22.000 ex vendus.

Enfin un manager de projet est aussi un expert en accompagnement. Il sait écouter et intégrer les besoins et il maîtrise les techniques de la négociation pour ne pas s'éloigner de son objectif. C'est un métier aux multiples facettes réellement passionnant.

Le spécialiste en management de projet puise son efficacité non pas dans la maîtrise des technologies et procédures mais bien dans son sens naturel des relations humaines. C'est d'ailleurs à cela que l'on reconnaît le consultant efficace.

Le consultant indépendant peut-être lui même chef de projet, accompagnateur de chef de projet, conseil en maîtrise d'oeuvre ou en maîtrise d'ouvrage. Dans tous les cas, mais surtout pour ce dernier, un excellente expérience du monde de la conduite de projet est exigée.

Consultant Business Intelligence

La BI a le vent en poupe

Á juste titre ! En un environnement complexe et incertain, les managers, et ce quelle que soit leur profession, leur domaine d'intervention ou leur position hiérarchique sont demandeurs de toute l'aide possible pour décider avec le minimum de risque.

Un métier aux multiples compétences

La référence Les Tableaux de Bord des Managers

Long seller, 40.000 ex. vendus, ce livre présente une approche méthodique du projet Business Intelligence centrée sur les besoins des utilisateurs, décideurs de terrain. La technologie n'est qu'un support, il est prudent de ne pas l'oublier. D'autant plus qu'il s'agit de bâtir une aide à la décision. C'est bien là la finalité de la BI.

Contrairement aux mauvaises pratiques courantes dans la profession, la mise en place d'une solution de business intelligence n'est pas seulement une question de choix et de mise en oeuvre de l'infrastructure technologique.

Le processus de décision de l'entreprise et l'utilisateur sont au centre des préoccupations du concepteur efficace. Le projet se doit de s'intégrer dans une démarche plus globale de déploiement de la stratégie.

La méthode Gimsi, décrite dans le livre Les Nouveaux Tableaux de Bord des Managers, focalise la réflexion sur les besoins spécifiques des décideurs de l'entreprise afin de décliner la solution technologique la mieux adaptée dans une dimension d'investissement durable.

Devenir spécialiste en pilotage d'entreprise

Un instrument complexe

Le tableau de bord est un instrument complexe. Il ne s'agit plus aujourd'hui de bâtir un simple outil composé des ratios les plus courants pour s'afficher comme spécialiste de la question. En environnement complexe et changeant, dans un monde de concurrence exacerbée, l'aide au pilotage se doit d'être réalisé avec le plus grand soin.

Expert ... et coach !

Le livre de référence L'Essentiel du Tableau de Bord

Le projet avec Excel

5ème Edition 2018

Best-Seller, 30 000 ex. vendus. Ce livre est un guide pratique et illustré pour construire seul et à moindre coût son tableau de bord de pilotage en phase avec la stratégie gagnante.

Pour accomplir un tel projet, le consultant conjuguera ses talents d'expert de la question du pilotage et ceux de coach au sens strict du terme.

En effet, La réalisation du tableau de bord est étroitement liée à la mise en oeuvre et au déploiement de la stratégie. Le consultant se doit de connaître les fondamentaux de cette science afin de bien la décliner.

Ensuite, ce sont les acteurs de terrain qui la mettront en action. Il importe de bien les inciter à exprimer leur besoin et de comprendre le contexte et leur façon de travailler afin de bâtir, comme dit la juste formule, "un outil de pilotage utile, utilisable et utilisé".

C'est à ces qualités que l'on reconnaît un bon consultant.

Ce tableau de bord pour piloter la PME est l'exemple associé au livre guide "L'essentiel du tableau de bord".

Livres de référence pour devenir free-lance

Management de la performance

