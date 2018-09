Consultant spécialiste management du Système d'Information

Q uelles sont les qualités à développer pour exercer efficacement le métier de consultant en management des systèmes d'information ? Un rôle plus que jamais essentiel à l'heure de la gouvernance du SI.

Rôle et fonction dans la durée du consultant en management du SI

Assurer la cohérence

ous avons vu au fil des étapes du projet gouvernance du SI la mise en place de ce que nous pourrions appeler la "stabilisation" du système d'information.

Mais le projet ne s'arrête pas là, et le rôle du consultant en management du système d'information se poursuit.

Il s'agit en effet d'assurer dans la durée la cohérence entre la stratégie déployée, le management du système d'information, les technologies en oeuvre et les services rendus.

Un système d'information "gouverné"

Une mesure de la performance optimale est le garant de cette cohérence. Elle est le principal pilier d'une prise de décision concertée. C'est à ce stade que nous pouvons enfin parler de système d'information "gouverné".

Les qualités du consultant en management

Lors de la présentation des principales conditions de réussite aux pages précédentes, nous étions dans la dimension de l'action. Mais pour mener à bien ces actions quelquefois délicates, le consultant en management, responsable du projet, se doit d'être parfaitement préparé. Connaître les principes et référentiels de la IT gouvernance est essentiel, mais loin d'être suffisant. Un exemple, assurer "l'alignement stratégique" impose de comprendre la stratégie et la manière dont elle se décline.

De même, il ne sera pas possible de répondre aux exigences de création de valeurs sans savoir lire et comprendre les enjeux stratégiques et compétitifs de la chaîne de valeurs de l'entreprise.

Est-ce une niche concurrentielle ? Il s'agira de la préserver. Une mise en place à la hussarde de principes et référentiels ne sera pas la solution.

On comprend aisément qu'un projet d'une telle ampleur ne sera pas le terrain d'intervention adéquat pour un jeune consultant fraîchement émoulu de l'école ou tout comme.

Le consultant en management sait écouter les non-dits

Il faut en effet être coutumier des relations humaines et savoir faire preuve de bon sens à tout instant. Un chef de projet un peu trop porté sur les procédures, un adepte des présentations powerpoint ® ultra simplifiées, un expert en bilans d'activité soigneusement consignés à la minute près sous excel ® pour le plus grand bonheur des services comptables de son employeur ne seront pas non plus les meilleurs choix pour remplir cet office.

Comprendre les relations humaines, c'est savoir écouter les non-dits, savoir saisir les valeurs qui font la différence.

Le consultant en management est aussi un coach

Comprendre les relations humaines, c'est aussi aider les interlocuteurs à bien faire la part entre : "Ce que l'on sait", "Ce que l'on croit savoir" et "Ce que l'on ne sait pas". Un peu de maïeutique en quelque sorte. Le bon consultant en management responsable du projet gouvernance est quelque part un coach à part entière.

Enfin, être coutumier des relations humaines, c'est aussi construire la cohésion de l'équipe de travail, assurer la confiance mutuelle indispensable au fonctionnement d'une gouvernance digne de ce nom.

À ce sujet, voir aussi

Pour éclairer ce terme plutôt imprécis et mieux se définir, l'article présente une typologie un peu humoristique mais réaliste et facilite le choix du consultant "adéquat".

Ce billet était à l'origine la réponse à une interrogation qu'un lecteur "Jacques" avait posté en commentaire de cet article. Le besoin concernait plus particulièrement un projet d'organisation industrielle, mais la démarche reste valable pour de multiples spécialités.

À lire...

Consultant Management, Business Intelligence et tableaux de bord, quelques déclinaisons connexes au thème présent du métier de consultant à exercer en freelance.Recentrage sur le coeur de métier. Les adeptes de la rationalisation à tous crins toujours prêts à débusquer le gras excédentaire ou le trop fameux maillon faible. Exemple.

