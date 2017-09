L'analyse de risque du projet d'entreprise

Analyse des risques pour freelance & créateur d'entreprise

Le chemin à parcourir depuis le lancement de l'entreprise ou de son activité freelance jusqu'à atteindre enfin le régime de croisière prévu ne sera pas un long fleuve tranquille. Même les plus optimistes en sont parfaitement conscients. De nombreux évènements imprévus risquent de se produire, pour le meilleur comme pour le pire. Ce sont ces derniers qui méritent de retenir notre attention.

Les risques prévisibles

La méthode d'analyse en 5 temps

Un risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible.

Nous les avons baptisés un peu abusivement d'évènements imprévus, ce n'est pas tout à fait juste. De nombreux risques sont en fait parfaitement prévisibles, si on se donne la peine de réfléchir un peu et d'anticiper. Il sera alors plus facile de les prévenir, et d'être mieux armés pour réagir le cas échéant, sans mettre en péril notre projet. Un risque ne survient pas nécessairement. Mais s'il nous surprend, il peut être à l'origine d'une crise plus ou moins grave, qui, même si elle ne remet pas en question notre projet, nous fera grimper notre taux de stress et passer des nuits blanches. C'est un peu dommage s'il s'agissait justement d'un risque parfaitement prévisible !Le Petit Robert qui ne se mouille pas nous propose la définition suivante :Postulat de départ : tous les risques ne sont pas prévisibles. Il est en effet impossible de s'enfermer dans une bulle étanche, surtout si l'on souhaite entreprendre, trouver des clients, résister aux concurrents, et échanger avec les partenaires... En revanche, on peut établir une liste précise de tous les risques envisageables avant de commencer, puis, ensuite, au moment du lancement du projet et, enfin, durant toute la durée de notre activité. Cette liste sera remise à jour régulièrement, les risques changent, certains disparaissent sans causer de dommage, d'autres apparaissent et menacent notre activité.

Tous les risques ne se sont pas équivalents. Les uns sont assez inoffensifs et ne causent que des dommages très légers, d'autres sont quasi improbables.

Certains peuvent être prévenus et évités, d'autres nécessiteront d'aménager les plans pour ne pas les rencontrer.

Les risques potentiels identifiés et valorisés sont ventilés sur une matrice du type :



Voir ici la description de la méthode d'analyse des risques pour entrepreneur

Conseils pour réaliser l'étude

..."ils ne viendront pas sur ce terrain", à propos des concurrents

..."Il ne nous fera pas un petit dans le dos", à propos d'un partenaire

..."Il nous fera confiance, pas de doute à ce sujet !", à propos d'un client

...

Gare aux excès de confiance, on ne se satisfait pas non plus des idées reçues du style "c'est impossible !"...On s'informe très largement, et une fois l'étude faite, on ne baisse pas la garde. Il existe aussi les "cygnes noirs", ces risques tellement improbables (au delà de la case (1,1) de la heat map) qu'ils nous laissent totalement dépourvus lorsqu'ils surviennent. La crise est déjà à son comble, bien avant que l'on puisse trouver le moindre moyen d'action en réponse. Ils existent au niveau macro l'échelle mondiale (Crise financière, Fukushima, les marées noires...), ils existent aussi au niveau micro pour les entrepreneurs.

Un chapitre du Business Plan

Cette étude est un chapitre du Business Plan. Si l'on sollicite des partenaires, ils tiendront légitimement à s'assurer de votre prévoyance pour garantir leur investissement. Si vous fonctionnez en autofinancement, cette étude est aussi indispensable pour garantir votre propre investissement, en fonds personnels, en temps et en énergie. Attention, cette démarche d'anticipation des risques n'est réalisable qu'à condition de disposer d'un plan de réalisation et de déploiement suffisamment bien balisé, avec des alternatives (les scénarios) suffisamment abouties pour jouer le rôle du plan B le cas échéant.

