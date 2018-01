Plus de patron... Est-ce bien sûr ?

C hercher à se débarrasser d'un statut de salarié un peu pesant pour retrouver quelques degrés de liberté est parfaitement légitime. L'envie d'exercer son activité comme on le souhaite et d'exploiter au mieux ses compétences loin de la loi du chiffre de l'entreprise est tout à fait compréhensible. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège du client unique et exigeant par principe. C'est pire encore que le salariat... Pour mieux comprendre, voici un dialogue (presque) réel entre un récent autoentrepreneur et un ami.

- Ça y est, je me lance à mon compte, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur et... Hop ! Plus de patron !

- En es-tu vraiment sûr ?

- Haha ! Tu m'étonnes ! Le patron c'est moi maintenant, c'est bibi qui commande !



- Mais tu as un client ?- je commence avec mon ancien patron, on a un accord, il me passe un bon volant d'affaires, c'est ce que l'on a prévu.

- Tu n'as pas de contrat ?

- Mais non ! Je suis libre, je ne suis plus salarié, tu n'as pas compris...

- Oh que si j'ai compris ! Mais s'il trouve un prestataire moins cher que toi, tu t'imagines qu'il va te garder ?

- Alors là, il faudrait déjà qu'il le trouve ! J'ai vraiment cassé les prix pour me lancer. De toute façon, c'est le boulot que j'avais quand j'étais dans la boîte, donc je le connais super bien. Il aurait vraiment du mal à me remplacer...

- Donc, tu n'as plus aucune marge de manoeuvre. Bon récapitulons. Si je comprends bien, tu fais le même boulot qu'avant, mais tu n'as plus les garanties et avantages du contrat de travail, comme la paye à la fin du mois, les week-end assurés, les vacances, les heures supplémentaires, la mutuelle et j'en passe...

- Tu n'as vraiment rien compris, c'est juste pour commencer !

- Ne te fâche pas mais, si, j'ai tout compris. Et fait gaffe, on trouve toujours un prestataire moins cher, c'est la loi du marché.

L'auto-entrepreneur est un bon statut pour se lancer en solo, n'en doutons pas. Encore faut-il avoir choisi soi-même de se lancer et bien préparer son projet. Ainsi, on ne peut pas compter sur un seul client, surtout s'il s'agit de son ancien employeur.

Pour aller plus avant, deux témoignages concrets pour mieux mesurer à quel point :

1) l'échec est toujours possible si le projet n'est pas soigneusement préparé.

2) la casse organisée du salariat pour un esclavage moderne, ce n'est pas une fiction.

Le mot d'humeur...

Livres de référence

› 1. Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.

›

Alain FernandezÉditions Eyrolles 2014160 pagesPrix : 16 EurosDispo :2. Ce livre développe une démarche complète pour réussir sa création d'entreprise. Tel un coach personnel, il vous accompagne et vous aide à franchir les embûches du parcours, depuis l'idée initiale jusqu'à l'accession à une situation durablement stable. Ce livre s'appuie sur l'expérience cumulée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs avertis et chevronnés.Alain FernandezÉditions Eyrolles 2012 - 272 pagesPrix : 20 EurosDispo :





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)





Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés