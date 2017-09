Comment monter une SA ou une SAS ?

Guide de la SA Société Anonyme et de la SAS

A

u contraire d'une SARL, une Société Anonyme SA est une société de capitaux dont les actionnaires, 7 au minimum et sans maximum, peuvent rester anonymes.

Pour monter une SA Société Anonyme, il faut au minimum 7 associés et 37.000 euros d'apport.

Voir aussi le statut de la SAS, Société Anonyme par Actions Simplifiée.

La logique n'est pas tout à fait la même, les deux statuts méritent d'être comparés et opposés avant de s'engager durablement.

Principe de la SA

Au minimum 3 administrateurs sont nommés. Ils sont clairement identifiés dans les "statuts" régissant les principes et le fonctionnement de la société. Les comptes sont validés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés. Classiquement, la Société Anonyme est gérée par un conseil d'administration composé au minimum de 3 administrateurs. Le président est désigné par le conseil d'administration pour la durée d'un mandat. Rien ne s'oppose qu'au terme de ce dernier il soit réélu.Les administrateurs sont rémunérés par "jeton de présence".

SAS Société par Actions Simplifiée

Il existe une version plus simple de la Société Anonyme : la SAS Société par Actions Simplifiée.C'est un régime à privilégier lorsque l'on sait pertinemment que l'on ne fera pas appel à l'épargne publique. Bien plus souple, la SAS se rapproche en fait plus de la SARL en offrant des avantages similaires comme la responsabilité limitée au capital social (désormais libre de seuil). D'autre part, la SAS n'est pas contrainte comme la SA à un nombre d'associés (7 au minimum pour la SA voir ci-dessus). Deux associés sont suffisants, voire un seul dans le cas d'une SASU (Société par Actions Simplifiée à associé Unique).

Comme la SA ou la SARL, la SAS est aussi imposée à l'Impôt sur les Sociétés IS. Comme pour une SA, le président de la SAS répond du régime général de la Sécurité sociale, ce qui quelque part est un avantage significatif par rapport à la SARL où le gérant majoritaire est soumis au statut des travailleurs indépendants (TNS).

A ce sujet, voir aussi

Ressources web, les centres de formalités

cfe.ccip.fr

Le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.

Le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. cfenet.cci.fr

Le Centre de Formalités des Entreprises sur le net.

À lire...

Société anonyme

La collection Encyclopédie Delmas édite des guides complets et pratiques sur le droit des affaires. Complété d'un cédérom, cet ouvrage conséquent sur la SA comprend en outre de nombreux exemples, conseils, modèles de statuts, lettres et formulaires.

Société anonyme

Création - Gestion - Evolution

de Francis Lemeunier

DZ Delmas, 20ème édition

662 pages avec CDROM

Prix public : 55,77 euros

Dispo : www.amazon.fr



SAS, la société par actions simplifiée

SAS

Société par actions simplifiée

Pascal Dénos

Eyrolles

160 pages

Prix public : 18 euros

Dispo : www.amazon.fr

Un autre ouvrage conséquent sur tous les aspects du droits d'une SAS. Les auteurs, enseignant et avocat, y livrent une synthèse complète du statut de la SAS, avec en outre des exemples de statuts et d'actes.

SAS

La société par actions simplifiée

Etudes - Formules

Pierre-Louis Perin, Michel Germain

Ed. Joly, 6ème édition

672 pages

Prix public : 65 euros

Dispo : www.amazon.fr

À son compte

Guide pour se lancer en indépendant lorsque l'on est salarié.

Editions Eyrolles

44 Astuces pour Démarrer votre Business

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.

Editions Eyrolles . 160 pages. 16 Euros

Dispo : www.amazon.fr