Comment monter une SCOP

Guide de la coopérative SCOP

ès qu'il s'agit d'entreprendre à plusieurs, il existe d'autres solutions bien plus intéressantes que la traditionnelle entreprise (SARL ou SA). Monter une coopérative par exemple. La, notamment dans sa forme, Société Coopérative de Production, est une structure parfaitement adaptée pour de multiples domaines d'activités.

Principe de la coopérative (SCOP)

Une coopérative de type SCOP est une société commerciale. Au sein d'une coopérative, les salariés sont en général sociétaires actionnaires. En tout cas, chaque salarié peut devenir associé une fois versée sa quote part. L'ensemble des salariés actionnaires sont majoritaires.

Qui décide ?

Si des capitaux de l'entreprise sont détenus par de tierces parties, ceux-ci seront systématiquement inférieurs à 50% du capital total.Ainsi, ce sont les salariés-actionnaires qui décident des orientations de l'entreprise.

Les coopératives pratiquent un système de décision collective simple et démocratique sur la base de : une personne = une voix. Les salariés actionnaires décident aussi du partage des bénéfices.

Dans la majorité des entreprises fonctionnant en mode coopérative, la préservation de l'outil de travail passe toujours au premier plan. A noter que les salariés des SCOP développent rapidement le goût du travail en réseau, ce qui facilite autant les relations avec les autres SCOP que le renforcement du tissu social local. Les SCOP sont généralement des acteurs majeurs sur le plan local.

Histoire d'un sigle

oeuvrons

production



Fiche pratique : la SCOP Associés les associés de la SCOP sont les salariés

ils sont 2 au minimum et 100 au maximum si la SCOP est une SARL, 7 au minimum et sans maximum si la SCOP est une SA

les associés extérieurs à la SCOP non salariés et non majoritaires

la SCOP peut se transformer en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Capital social le capital social est variable

30 euros au minimum si la SCOP est une SARL

18 500 euros au minimum si la SCOP est une SA

les salariés-actionnaires doivent détenir au moins 51% du capital social Dirigeant le gérant si la SCOP est une SARL

le Président Directeur Général si la SCOP est une SA Responsabilité les salariés-actionnaires sont responsables dans la limite de leur apport

le gérant ou PDG est responsable au civil et au pénal Régime fiscal la SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) au même titre que la SARL ou la SA, avec exonération pour la part des bénéfices distribuée aux salariés

en outre, la SCOP est exonérée de la renommée contribution économique territoriale (taxe professionnelle)

les salariés-actionnaires ainsi que le gérant ou PDG sont soumis à l'impôt sur le revenu des travailleurs salariés (TS) Formalités mêmes formalités qu'une SA ou une SARL

retirer un dossier de création d'entreprise au Centre de Formation des Entreprises (CFE) qui effectue les démarches administratives

ensuite, rédiger en 5 exemplaires les statuts de la SCOP

élection par les salariés du gérant (SA) ou du conseil d'administration (SARL)

ces statuts, doivent préciser la dénomination sociale, la forme, l'objet, l'adresse du siège, le montant du capital social, le mode d'admission et de retrait des associés, le mode de fonctionnement de la SCOP, la répartition des bénéfices, les modes de dissolution et de liquidation

il n'existe pas des modèles de statuts types pour les SCOP

publier une annonce légale de création d'entreprise

compléter le dossier auprès de l'Association de Révision des Sociétés Coopératives de Production (ARESCOP)

les 5 exemplaires des statuts doivent être enregistrés auprès de la recette des impôts dans un délai d'1 mois qui suit le dépôt du dossier Création auprès des Centres de Formation des Entreprises CFE

et de l'Union Régionale des Scop de la région

en ligne sur guichet-entreprises.fr Obligations comptables obligations comptables d'une SA pour les Scop de type SA

obligations comptables d'une SARL pour les Scop de type SARL Avantages et inconvénients Avantages : implication, pouvoir de décisions, participation aux bénéfices des salariés, avantages fiscaux

Inconvénients : peu d'inconvénients au regard des nombreux avantages

