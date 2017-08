Les outils de la création d'entreprise

Le créateur d'entreprise connaît et maîtrise ses outils

A

vant de se lancer, comme pour toutes activités, il est important, pour ne pas dire essentiel, de bien connaître et de maîtriser les outils indispensables au lancement d'une activité commerciale.

Commençons par le Business Plan, un instrument-guide pour construire votre projet et en tester la faisabilité matérielle (et financière). Poursuivons avec l'étude de marché pour mieux cerner le créneau de clientèle et sa potentialité, c'est un outil essentiel pour vérifier la viabilité du projet. Et bien sûr, on n'oubliera pas l'art et la manière de bâtir un Business Model viable et durable. Le succès de l'entreprise en dépend.

À ce sujet, on s'attardera le temps qu'il faut à propos de l'analyse de risques et des menaces qui pèsent telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'entrepreneur indépendant. Ce dernier point, l'étude des risques est bien trop souvent oublié ou traité un peu à la va-vite pour ne pas dire bâclé.

C'est pourtant bien en ce sens, l'absense d'études de risques sérieuses, qu'il faut chercher les raisons des défaillances prématurées de bien de jeunes entreprises.

La boîte à outils minimale pour commencer

À lire...

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.Editions Eyrolles 2014. 160 pages. 16 EurosDispo :

À son compte

Guide pour se lancer en indépendant lorsque l'on est salarié.

Editions Eyrolles