ntre les centaines de milliers d’'auto-entrepreneurs, qui servent de variable d‘'ajustement aux entreprises et vivent la précarité au quotidien, et les quelques consultants de haut vol dont le revenu annuel tenu top secret flirte avec le million d'’euros, il reste pas mal de place pour exercer une activité de freelance et profiter pleinement de la vie.

Si la seconde catégorie, celle des consultants de haut vol, est une chasse gardée fermée au grand public, il vaut mieux éviter de tomber dans la trappe de la première catégorie. Ce sont les galériens des temps modernes, prêts à tout et toujours en quête d'un contrat quel qu'il soit pour boucler le mois.





Le triste, le stressé et le bienheureux

1) le triste

2) le stressé

3) le bienheureux

En fait, pour faire vite, il existe aujourd'hui trois classes de freelance :Bien que tout un chacun aimerait être classé dans la troisième catégorie, cela ne tombe pas nécessairement sous le sens. Il y ceux qui matériellement ne peuvent pas,, et ceux qui inconsciemment ne veulent pas,. Explications.

1) Le Triste

Il court en permanence après des bouts de contrats et accepte toutes les formes de sous-traitance. Il n'a pas le choix. Il faut bien acheter les épinards, on verra ensuite pour le beurre. Ah! Bien sûr, il avait d'autres ambitions lorsqu'il a démarré...

2) Le Stressé

Il a bien démarré son activité. Ses clients reconnaissent ses qualités et n'hésitent pas à faire appel à ses services. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, ce n'est jamais suffisant. C'est toujours plus loin qu'il souhaite aller. Pour se justifier, il vous dira qu'il cherche une position de confort stable.

Mais quand il atteint la position convoitée, lorsque son portefeuille clients lui assure un volant de prestations, il ne voit toujours pas le confort de la situation. Infatigable, il vise une meilleure position, supposément plus confortable, plus loin encore...

- "Ah! Mais tu ne comprends pas, si jamais je ne décroche pas ce contrat, je suis foutu !"

- "Mais qu'est-ce que tu racontes. Tu travailles déjà 10 heures par jour et tu ne prends pratiquement jamais de vacances. Comment tu feras si jamais tu le décroches ? Tu passeras à 12 heures par jour ? Sans week-end ?"

- " Tu ne comprends vraiment pas, il faut assurer son avenir..."

- " Oh, si je comprends ! Ce que tu aimes, c'est te faire peur..."



3) Le Bienheureux, 3 règles à suivre Il sait que Murphy a souvent raison Il a bien compris le principe de Murphy. Il s'y réfère en toutes les situations. Sachant que la tartine a toutes les chances de tomber du mauvais côté, il se prépare une ou plusieurs position de repli afin de ne pas y laisser trop de plumes. Autrement dit, il anticipe.

Résultat ? Il est toujours confiant. Soit tout se passe bien sans aucun problème, soit il saura réagir et faire face aux dérives. Son attitude d'optimiste réfléchi plaît toujours au client.

Il évite les challenges impossibles

Il sait différencier la sphère privée de la sphère professionnelle

C'est aussi un adepte de l'étude de risques. De toute façon, il n'a rien à se prouver. Il n'accepte donc que des projets où les chances de réussite sont au maximum. Il privilégie aussi les projets où il est bien clair que le retour sur investissement sera rapidement perceptible par le client. Entre nous, c'est ainsi que l'on fidélise. Avec des clients contents. Et les clients sont contents lorsque leur bourse est bien remplie.Bien entendu, il ne vient pas d'une autre planète. C'est un humain. Comme tout le monde, il connaît lui aussi les passages à vide, il doute parfois de l'avenir, il traverse des difficultés...Mais, il sait que ce sont là des sentiments personnels qui n'ont pas à être partagés. Il n'en parle jamais avec qui que ce soit. Il affiche donc une attitude positive.Toujours heureux !

C'est bien là la meilleure méthode pour attirer les bons et juteux contrats...

