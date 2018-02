Le Business model de l'entrepreneur indépendant

Qu'est-ce qu'un Business Model ?

C onstruire un Business Model c'est le moyen de formaliser une idée et d'en évaluer sa portée. C'est aussi une excellente solution pour construire et enrichir l'idée initiale en la confrontant aux exigences de la création de valeur.

"Au commencement était l'idée..."

Tout au moins pour un entrepreneur indépendant, un bon Business model commence toujours par une bonne idée(1).

Une bonne idée est orientée sur un segment de marché bien précis. Elle est dotée d'une valeur potentielle autant pour les clients que pour l'entrepreneur. Elle est motivante, et donne envie d'agir et d'avancer, de la mettre en pratique, et de la tester sans tarder. Elle est bien entendue originale et si, de surcroît, elle est difficilement copiable à court/moyen terme, il s'agit alors d'une très bonne idée !

(1) Une grande entreprise peut envisager de faire le forcing sur un marché existant, sans proposer pour autant d'innovation, rien qu'en jouant sur son image de marque ou sa capacité de dumping des prix.





Chacun trouve la bonne idée à son niveau

Une bonne idée n'est pas nécessairement révolutionnaire. Il ne s'agit pas de se soumettre à l'absurde dilemme : soit j'invente "l'iphone killer", soit je ne fais rien. Avec cet état d'esprit, c'est toujours la seconde option qui est choisie.

Le but n'est pas de devenir le remplaçant de Steve Jobs, mais bien de vivre correctement, de passer de bons moments et d'être bien dans sa peau. C'est en tout cas ce que je développe dans cette étude (voir le livre de référence à la droite de cet écran).

Une bonne idée doit être passionnante à développer, générer les occasions de rencontrer des acteurs intéressants et complémentaires, et être source, durablement de préférence, de profitabilité. Voyons le Business Model...

La pierre angulaire

Du soin accordé à la réalisation du business model dépend toute la réussite de l'activité indépendante en cours de développement. Un bon business model ne se trouve pas dans un catalogue de "bonnes idées" ou de "trucs qui marchent". Il répond nécessairement à un ensemble d'incontournables exigences. Il est censé créer une vraie valeur pour de vrais clients. Il génère un retour financier suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement, et dégager une marge bénéficiaire. Il est suffisamment original pour intéresser les clients et se démarquer de la concurrence.

Un outil indispensable...

C'est d'autant plus indispensable dans le cas d'une activité indépendante où l'avantage concurrentiel est, d'expérience, une règle de survie. Le marché visé est durable. C'est-à-dire que les clients ne se détourneront pas trop rapidement des produits et services proposés.Et le fondamental : on aime le métier exercé pour accomplir cette activité. Elle permet d'exprimer au mieux ses talents et elle nous pousse à nous améliorer, et à étendre notre réseau de partenaires.Ensuite, last but not least, lorsque l'on a bien étudié tout cela, il faut impérativement construire une "vraie" stratégie commerciale.

Quels sont les fondamentaux du Business Model ?

Préciser la cible Créer une valeur marchande pour un créneau commercial réel. S'assurer qu'il existe suffisamment de clients disposant du pouvoir d'achat, et prêts à acheter cette valeur.

Créer une valeur marchande pour un créneau commercial réel. S'assurer qu'il existe suffisamment de clients disposant du pouvoir d'achat, et prêts à acheter cette valeur. La manière Définir le modèle de vente et les canaux utilisés.

Définir le modèle de vente et les canaux utilisés. La valeur La valeur fournie est très nettement perceptible autant pour le client que pour le fournisseur. Les clients sont prêts à payer un prix qui sera suffisant pour couvrir les frais, et assurer un bénéfice à terme confortable.

Quelques questions à se poser pour valider son modèle économique. Cette page web n'est qu'un rapide survol pour sensibilisation. Ce thème est plus longuement traité dans le livre de référence du site.

Les fondamentaux

Les gains Précisons quels types de revenus peut-on espérer ?

Précisons quels types de revenus peut-on espérer ? Un avantage concurrentiel Qui sont les concurrents ? Quelles sont leurs stratégies commerciales ? Comment se démarquer ? Quel est l'avantage concurrentiel développé ? Quelques questions qui attendent des réponses.

Qui sont les concurrents ? Quelles sont leurs stratégies commerciales ? Comment se démarquer ? Quel est l'avantage concurrentiel développé ? Quelques questions qui attendent des réponses. Un marché durable Un bon marché ne va pas se tarir de sitôt. C'est-à-dire que les clients ne vont pas se détourner du produit ou du service à court terme et, on l'espère, à moyen terme non plus. Et pourquoi se détourneraient-ils ? Il est important d'anticiper et d'étudier les réponses à cette question avant de se lancer, et de concrétiser l'idée initiale. Voyons quelques situations :

Un bon marché ne va pas se tarir de sitôt. C'est-à-dire que les clients ne vont pas se détourner du produit ou du service à court terme et, on l'espère, à moyen terme non plus. Et pourquoi se détourneraient-ils ? Il est important d'anticiper et d'étudier les réponses à cette question avant de se lancer, et de concrétiser l'idée initiale. parce qu'il existe une concurrence qui offre un meilleur rapport

qualité/prix/service

parce que des solutions de remplacement sont prévisibles



parce que les besoins ne sont plus les mêmes



parce que les modèles de consommation ont évolué



parce que la législation a changé

Tous ces points sont à analyser. Un marché trop mûr et qui commence à saturer impose son lot de contraintes : Marché en voie de saturation = toujours plus de compétiteurs +

les clients sont plus exigeants +

les fournisseurs sont plus exigeants Donc : Marché en voie de saturation = moins de revenus +

plus de travail +

moins de plaisir +

plus de stress et d'angoisse

Il sera alors temps de faire évoluer son modèle, voire d'en changer. Mais encore faut-il avoir eu le temps d'amortir par celui-là ! Lancer une activité est un travail de longue haleine, l'objectif est bien de pouvoir en récolter les fruits avant d'abandonner. On peut toujours se dire pour se rassurer que toutes les expériences sont profitables. Ce ne sera qu'une bien piètre compensation. C'est bien pour cela qu'il est important de procéder à une solide analyse.

Évolution Quels sont les leviers de croissance ? Attention à ce stade de ne pas trop s'aventurer dans la fiction. Il est préférable de se consacrer sur le présent et le très proche avenir. Lorsque l'on se bouge, les choses bougent aussi très rapidement, s'y je puis dire. La réalité n'est pas toujours conforme au projet, en mieux ou en pire, le tout c'est de savoir s'adapter et réagir en conséquences. Cela dit, lorsque l'on parle de leviers de croissance, on entend un marché qui offre suffisamment d'opportunités pour durer ou grandir si tel est votre but. En complément : Quel type de relation êtes-vous prêts à développer avec les clients, les partenaires, autrement dit, quelle est l'orientation réseau du BM ? Ce thème correspond à l'étape 6 de la démarche "À son compte".

Voir la page 201 du livre et la page interactivité Chapitre 18 : Développer les réseaux.

Recommandations pour bâtir un bon business model

Un bon Business Model est un BM qui vous ressemble

Développer une activité que l'on aime et que l'on maîtrise sont deux indispensables conditions préalables. C'est en effet l'unique moyen de prendre du plaisir sans plus attendre. C'est la solution pour exceller dans l'exercice de son métier, et de cultiver le goût du travail bien fait.

Pouvoir de conviction

C'est aussi la seule façon de s'assurer un enthousiasme bien ferré au corps qui vous aidera à convaincre les clients, et à développer d'étroites relations avec d'autres passionnés. Pour mémoire, seuls les passionnés sont créatifs.C'est aussi le moyen de trouver des ressources d'énergie et de volonté intarissables pour dépasser les obstacles et les difficultés, qui quelquefois ont la mauvaise habitude de survenir en série sans laisser de répit. C'est ainsi que le livre de référence du site vous propose de bâtir votre activité professionnelle.

Une stratégie commerciale concrète et efficace

Ne pas consacrer le temps nécessaire pour élaborer une solide stratégie commerciale est une erreur bien trop commune. D'expérience, cette erreur explique une bonne part de la mortalité précoce des jeunes entreprises.

À ce sujet, le livre guide de référence du site, après vous avoir assister pas à pas pour trouver la bonne idée et bâtir un solide Business Model (Temps 5, voir aussi la page d'interactivité Chapitre 14 : Bâtir le business model), vous invite à concevoir et à valider votre stratégie commerciale à l'aide d'une grille précise et rigoureuse (voir la page 153 du livre et la page interactivité Chapitre 15 : Déployer la stratégie commerciale).

Les Références...

