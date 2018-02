Le Business Plan de l'entrepreneur indépendant (freelance)

A u plus prêt du concret. La meilleure manière de rapprocher la sûrement très bonne idée d'entreprise que l'on souhaite monter de la réalité commerciale reste encore le Business Plan. Cette étude vous contraint en effet à délimiter le périmètre de votre projet et à en préciser les chiffres les plus importants. Des chiffres réalistes, il y va de votre intérêt !

L'analyse de risques, au coeur du Business Plan

“Il n'y a que deux espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais. Les bons échouent presque toujours par des circonstances imprévues qui font souvent réussir les mauvais.”

Napoléon 1er ...À méditer...

Le Business plan est quelque part un "passage obligé" pour tous les créateurs d'entreprise, quels que soient le type et l'ampleur du projet.

Si vous sollicitez des investisseurs, le Business plan est la pièce maîtresse du dossier. Même si ce n'est pas suffisant pour inciter des partenaires à s'intéresser puis à s'engager dans le projet, c'est tout de même l'élément essentiel.

La réalisation du Business plan est aussi un exercice hautement profitable si vous vous lancez en auto finançant votre projet. Sa réalisation impose en effet de se projeter un peu en avant et d'aligner quelques chiffres afin de vérifier un tant soit peu la viabilité du projet.

Bien sûr il faut rester sérieux, ne pas se projeter trop loin et limiter son enthousiasme. Les risques de capoter sont multiples. Autant étudier les plus patents un par un, en évaluer les impacts et lister les moyens de s'en protéger.

Séduire les investisseurs...

Il serait bien ambitieux d'espérer décrocher auprès de partenaires, institutionnels ou non, une participation financière à son projet, sans passer par l'incontournable étape de réalisation du Business Plan.

Bien conçu et soigneusement réalisé, le Business plan offre une image assez fidèle de votre Business Model, et de son mode de réalisation et de déploiement.

La référence À son compte

Comprendre la notion de valeur et passer de salarié à free-lance Éditions Eyrolles PDF à télécharger... Le dossier complet

Réussir sa carrière

Sommaire et intro Tel un coach personnel, ce guide pratique vous aide à bâtir une activité durablement rentable et qui vous sied personnellement.

Lire la suite... Tel un coach personnel, ce guide pratique vous aide à bâtir une activité durablement rentable et qui vous sied personnellement.

...et les rassurer !

Il ne s'agit pas d'un simple document, mais bien d'un instrument à part entière balisant le parcours vers le succès. A sa lecture, les partenaires sollicités en apprécient la faisabilité et la rentabilité potentielle.

Aucun doute majeur ne doit subsister. L'entrepreneur n'oubliera jamais qu'un partenaire n'est pas un aventurier. Un partenaire financier est avant tout un investisseur.

Quelle que soit la nature de l'investisseur, banque, individu ou capital risqueur, deux uniques forces activent sa capacité de décision :

la prise de risques limitée

et la rentabilité assurée

Le banquier se focalisera essentiellement sur le risque zéro, tandis que le capital risqueur privilégiera la rentabilité, mais sans perdre de vue pour autant la maîtrise des risques.

Nul besoin de prodiguer de grands efforts de réflexion pour comprendre la rationalité de ce comportement. L'entrepreneur prendra donc un soin particulier dans la réalisation de son business plan afin de rassurer les investisseurs potentiels sur ces deux points.

Conseils de réalisation

de finalité (pourquoi ?)

de déroulement (objectifs et étapes)

de moyens (avec qui et avec quoi ?)

Pour concevoir un Business Plan parfaitement compréhensible, encore faut-il disposer d'une vision parfaitement claire de son projet en terme :Trop d'apprentis entrepreneurs brûlent les étapes de la réflexion, et se lancent un peu à corps perdu dans la rédaction du Business plan. Si vous-même ne disposez pas de tous les éléments pour garantir la faisabilité et la rentabilité de votre projet, comment pourriez-vous convaincre un investisseur d'ouvrir sa bourse ?

Enfin, lors de l'élaboration du business plan, il faut toujours garder en mémoire que le futur lecteur n'a aucune connaissance de votre projet. Il jugera en s'appuyant sur son éventuelle connaissance du secteur et ses propres règles de prudence.

À ce sujet voir aussi l'article Business plan stratégique qui resitue le business plan dans sa dimension stratégique.

Ainsi que l'article Business plan projet. En effet, lancer une activité professionnelle indépendante c'est aussi un projet.

Les points essentiels du business model seront suffisamment détaillés pour ne laisser aucun doute. Il ne s'agit pas non plus de rédiger un roman fleuve. Un bon Business plan est concis et synthétique, documenté juste ce qu'il faut pour lever les doutes et incertitudes.

Le Business Plan est utile même dans le cas d'un auto-financement...

L'entrepreneur indépendant prévoyant évite autant que possible de recourir à des investissements extérieurs. C'est en effet l'unique moyen de conserver intacte sa liberté d'action et de décision.

Cela dit, même si vous avez intelligemment opté pour un auto-financement, vous ne perdrez pas votre temps, loin s'en faut, à établir soigneusement un Business plan en bonne et due forme.

Cette tâche vous contraindra à quitter le monde des rêves et suppositions pour vous attarder concrètement sur les chiffres de votre prochaine activité. C'est le moyen de concrétiser son projet, d'en évaluer la faisabilité, d'anticiper les risques potentiels, et de préparer le plan de déploiement.

...Mais on n'y passe pas trop de temps non plus !

Surtout dans le cas d'un auto-financement. D'expérience, les Business plan sont toujours bien trop ambitieux, les projections bien trop lointaines.

Comment pourrait-on envisager sa situation dans 3 ou 5 ans, alors que l'on ne sait même pas ce qui nous attend demain ? Un peu de sérieux. Consacrez donc votre énergie et votre temps à bien baliser les tout premiers stades de la vie de votre entreprise, notamment à bien mesurer les risques et à soigneusement préparer la gestion de la trésorerie.

Nota Bene : le chapitre 17 page 181 du livre "À son compte", page interactivité : Chapitre 17 : Les essentiels du créateur d'entreprise, vous présente une démarche complète en 5 temps pour bâtir un solide business plan spécifique aux entrepreneurs indépendants. Cette démarche est aussi parfaitement utilisable par tous les créateurs déjà avertis qui ont parfaitement compris les limites de l'outil.

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.

Antoine de Saint Exupéry

Réaliser rapidement et simplement un Business plan

La structure

Le Business Plan, ou plan d'affaires, est habituellement structuré en trois parties principales :1. L'executive Summary qui n'est pas un résumé, mais bien une synthèse,2. le corps, la partie principale du document3. Les annexes qui ne sont pas un fourre-tout, mais bien un complément et une ressource d'informations.

Votre correspondant souhaite se faire rapidement une idée assez précise de votre projet afin d'en saisir la substance, d'en estimer à la louche la rentabilité et d'évaluer rapidement les risques potentiels.

Voyons le plan dans le détail

"L'executive Summary" Cette fiche de synthèse n'est pas le plus simple à réaliser. L'executive Summary doit en effet permettre d'apprécier rapidement la teneur du projet et sa faisabilité. Si on a su capter l'intérêt de l'investisseur, il poursuivra son étude et explorera le corps du document.

Cette fiche de synthèse n'est pas le plus simple à réaliser. L'executive Summary doit en effet permettre d'apprécier rapidement la teneur du projet et sa faisabilité. Si on a su capter l'intérêt de l'investisseur, il poursuivra son étude et explorera le corps du document. Le corps du Business Plan Le lecteur, éventuel futur partenaire, cherche plus de détails sur la teneur et le déroulement projet. Il souhaite mieux connaître le Business Model à développer. Il devra donc trouver de solides éléments à propos : du marché visé : le type de la clientèle et le positionnement concurrentiel de la stratégie prévue : les objectifs et les ressources nécessaires Selon les cas, ce dernier point sera décliné un peu plus avant en exposant le plan marketing, les besoins en ressources humaines, les besoins logistiques et les caractéristiques de la démarche commerciale. Il est alors temps de traiter le volet financier, et de préciser le plan de financement, le compte de résultats prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel, au minimum. Dans tous les cas, le seuil de rentabilité prévu doit être clairement exprimé. Ce calcul implique nécessairement une évaluation du Chiffre d'Affaires à réaliser et une estimation précise du taux de marge.

Le lecteur, éventuel futur partenaire, cherche plus de détails sur la teneur et le déroulement projet. Il souhaite mieux connaître le Business Model à développer. Il devra donc trouver de solides éléments à propos : Les annexes La partie "annexes" contient les éléments détaillés pour mieux comprendre les éléments exposés dans la partie principale du dossier : les détails concernants les compétences et expériences du ou des entrepreneurs, les études de marché, les résultats d'enquêtes et les tableaux financiers.

La méthode de réalisation du Business Plan

Une méthode pragmatique en cinq temps

Un entrepreneur indépendant, qui démarre une première activité, n'a pas tout à fait les mêmes besoins que la multinationale qui cherche à investir un nouveau marché. Cela dit, la démarche n'est pas pour autant moins rigoureuse.

Le livre "À son compte", publié aux éditions Eyrolles, présente une démarche simple en cinq temps fondée sur un principe itératif et spécifiquement adaptée aux entrepreneurs indépendants (Chapitre 17, page 185).

J'ai affiné cette méthode depuis déjà pas mal d'années, et je l'enseigne au sein de sessions de formation et d'accompagnement pour entrepreneurs. Je profite ainsi des retours de tous ceux qui l'on expérimentée avec profit sur le terrain.

Les cinq temps de la méthode

Temps 1. Résumé Commencez par résumer les grandes lignes de votre projet, et assurez-vous de bien mettre en évidence les aspects les plus saillants.

Commencez par résumer les grandes lignes de votre projet, et assurez-vous de bien mettre en évidence les aspects les plus saillants. Temps 2. Développement Développez soigneusement chacun des points en vous concentrant sur l'essentiel. N'hésitez pas à questionner, et à vous questionner, afin d'être sûr de maîtriser la totalité du projet dans ses moindres détails.

Développez soigneusement chacun des points en vous concentrant sur l'essentiel. N'hésitez pas à questionner, et à vous questionner, afin d'être sûr de maîtriser la totalité du projet dans ses moindres détails. Temps 3. Estimation Chiffrer les coûts, les temps et les ressources sans oublier l'incontournable analyse des risques qui pourraient compromettre la réalisation du plan. Encore faut-il que par celui-là soit suffisamment précis et précisément balisé, en tout cas dans la mesure du possible.

Chiffrer les coûts, les temps et les ressources sans oublier l'incontournable analyse des risques qui pourraient compromettre la réalisation du plan. Encore faut-il que par celui-là soit suffisamment précis et précisément balisé, en tout cas dans la mesure du possible. Temps 4. Formalisation Assurez-vous d'avoir répondu clairement à toutes les questions que pourra se poser le lecteur, partenaire potentiel.

Assurez-vous d'avoir répondu clairement à toutes les questions que pourra se poser le lecteur, partenaire potentiel. Temps 5. Synthèse Il est alors temps de reprendre le résumé du Temps 1. pour en faire une véritable synthèse. Un conseil complémentaire pour ce délicat exercice : Imaginez que votre interlocuteur soit fort occupé, et ne vous accorde une oreille attentive que durant quelques minutes. Il faudra impérativement capter son intérêt dès les tout premiers mots afin qu'il conserve son attention durant encore quelques minutes. S'il vous pose ensuite quelques questions pertinentes, un grand pas a été franchi. C'est dans cet esprit qu'il s'agit de rédiger l'executive summary.

En résumé, elle se présente ainsi :Pour finir testez l'executive summary et le dossier, le reprendre le cas échéant. Voir à ce sujet le chapitre 17, page 185.

Nota Bene : Le chapitre 17 page 181 du livre "À son compte", page interactivité : Chapitre 17 : Les essentiels du créateur d'entreprise, développe et détaille cette démarche ici rapidement introduite. Cette démarche est aussi parfaitement utilisable par tous les créateurs déjà avertis qui ont parfaitement compris les limites de l'outil.

À ce sujet, voir aussi

L'étude de marché est-elle nécessaire ?

Même lorsque l'on entreprend en indépendant (freelance), il est nécessaire de savoir réaliser une étude de marché. Une étude de marché nécessite avant tout beaucoup de bon sens. Comment faire une étude de marché et quelles sont ses limites ?

L'étude de marché est-elle nécessaire ? Même lorsque l'on entreprend en indépendant (freelance), il est nécessaire de savoir réaliser une étude de marché. Une étude de marché nécessite avant tout beaucoup de bon sens. Comment faire une étude de marché et quelles sont ses limites ? Quel Business Model pour se lancer ?

La qualité et la pertinence du Business Model sont le principal levier de la réussite de l'entreprise indépendante. Quels sont les fondamentaux d'un bon Business Model ? Recommandations pour batir un bon Business et une stratégie commerciale concrète et efficace.

Quel Business Model pour se lancer ? La qualité et la pertinence du Business Model sont le principal levier de la réussite de l'entreprise indépendante. Quels sont les fondamentaux d'un bon Business Model ? Recommandations pour batir un bon Business et une stratégie commerciale concrète et efficace. L'étude de risques, une étape indispensable pour entreprendre

Comment réaliser une analyse des risques lorsque l'on entreprend en indépendant (freelance) ? Tous les risques ne sont pas prévisibles et équivalents. Commencer par identifier les risque potentiels sur une matrice selon leur gravité et leur probabilité.

Les ressources PDF

Ressources web...

Les guides pour le créateur d'entreprise

Le livre, associé à ce site, expose une méthode complète de réalisation du Business Plan en cinq temps spécifiquement adaptée aux besoins des entrepreneurs indépendants.Éditions EyrollesCollection Emploi & Carrière272 pages 20 €

Dispo en ligne :

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com Izibook

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.Éditions EyrollesCollection Création d'entreprise160 pages 16 €

Dispo en ligne :

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com Izibook

Comment créer les produits et les services que veulent vos clients. Un guide pratique exposant une méthode concrète pour concevoir des produits et des services afin qu'ils soient parfaitement en phase avec les attentes des clients. Les auteurs de cet excellent livre sont aussi les auteurs du non moins excellent "Business Model Nouvelle Génération" , best seller de sa catégorie.

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

Pearson 290 pages, 39 €

Dispo :

www.amazon.fr

Concevoir un business plan efficace est devenu une référence du sujet. Il s'agit d'un livre précis, didactique et bien illustré, accessible sans aucun problème aux débutants.

Richard Stutely

Pearson

288 pages, 37,50 €

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Les Références...

Management de la performance

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)