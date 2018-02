L'étude de marché de l'entrepreneur indépendant

O n est prêt à se lancer, on tient une bonne idée qui a priori nous semble solide... Mais entreprendre c'est investir : de l'argent, du temps et de l'énergie. Pour limiter les risques il est semble indispensable de "tester" le marché avant de lancer la machine. C'est à cela que sert une "étude de marché".

Comment réaliser une étude de marché pour freelance ?

Une étude de marché est-elle toujours nécessaire ?

Ceux qui ne font pas d'étude de marché

En fait, la réponse n'est pas tranchée. De bien nombreux entrepreneurs indépendants ont démarré directement sans se lancer dans une étude de marché.Voyons le processus :Ils ont une idée, ils la mettent en oeuvre, réalisent un premier prototype, le présentent à quelques premiers clients du réseau de relation. Selon leurs réactions, l'entrepreneur, ou la petite équipe à l'origine du projet, révise le prototype, l'améliore, trouve de nouvelles idées, s'appuie sur un bon buzz, et le processus est enclenché. Ou pas. Le cas échéant, on reprend à nouveau. Il est juste important de s'assurer de la rentabilité du projet. Pas si facile.Quelquefois, on peut aussi avoir la chance d'être appuyé, financièrement parlant, par l'un des tout premiers clients. Attention toutefois de ne pas se faire dérober son projet. Voilà un exemple trivial où il n'est pas nécessaire de faire une étude de marché. Ce sont des cas que je développe bien plus avant dans le livre de référence "À son compte".

En revanche, si vous nécessitez un investissement conséquent pour démarrer, comme dans le cas de l'ouverture d'un commerce en "dur", brick and mortar, vous n'éviterez pas l'étude de marché. Vous pourrez mieux évaluer les potentialités de rentabilité et accroître ainsi les garanties de réussite. Sachez cependant qu'une étude de marché a aussi ses limites, et son déroulement est bien délicat. Il est bon de développer "son bon sens commun" pour relativiser les résultats de l'enquête.

Du bon sens avant tout

Comment faire ?

Étude des données accessibles à tous les prospecteurs

Elles sont bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine a priori : revues spécialisés, sites web de référence, enquêtes publiques, documentations. Voir notamment le chapitre "Données économiques de la page Webographie de l'entrepreneur. Lors de cette première prospection, on en profitera pour étudier les aspects juridiques et les évolutions de la législation en relation étroite avec l'activité prévue.

Les questionnaires et les enquêtes

Sélectionnez un échantillon représentatif, préparez un questionnaire parfaitement adapté, mixant questions ouvertes et questions fermées, questions à choix multiples. Classez et valorisez les résultats.

"Ceux qui ne font pas d'étude de marché" (Chapitre 17 Les essentiels du créateur d'entreprise page 183)Paragraphe "Comment ?" sur l'expérimentation (Chapitre 14 "Bâtissez le Business Model" page 141)Aussi bien conduite que soit l'étude de marché, il importe de ne pas remiser son bon sens au placard... On gagnera du temps et de l'argent tout en évitant les erreurs prévisibles. Il est quelquefois bon d'aiguiser sa réflexion et de ne pas suivre aveuglement les résultats de l'enquête.

Quelles sont les limites ?

Une étude de marché n'est pas si simple à réaliser. C'est une phase assez chronophage.L'élaboration des questionnaires, le déroulement des enquêtes, l'évaluation des résultats et la conduite d'interviews pour recueillir quelques éléments qualitatifs afin de confirmer les hypothèses de travail, ne sont pas du domaine des amateurs primo débutants. L'entrepreneur, le freelance, concerné au premier plan par les résultats de l'enquête, manquera nécessairement d'objectivité.

Cette étude peut aussi être sous-traitée en totalité auprès d'une entreprise spécialisée, ou partiellement auprès d'une école ou d'un institut. Leurs compétences sont assez inégales. Il faudra les choisir avec soin et en suivre de près le déroulement. Enfin, dans le cas d'un Business Model réellement original, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'expériences antérieures et que les clients potentiels n'ont pas encore exprimé ce besoin, une étude de marché trop rigoureuse risque de tuer le projet dans l'oeuf.

Une étude de marché, finalement ça sert à quoi ?

Voyons les principales inconnues

Évaluation du marché potentiel

Le produit ou le service proposé correspond-t-il aux attentes d'un nombre suffisant de clients (volume) pour garantir la rentabilité ? Qui sont-ils et quels sont les besoins encore insatisfaits (personnalisation) ?

Étude concurrentielle

Qu'en est-il des concurrents ? Quelles sont les stratégies commerciales pratiquées ? Quelle est la situation concurrentielle actuelle ? Quelles sont les menaces potentielles ? (moyen et court terme)

Appréciation des tendances

Quelles sont les orientations du marché ?

Le marché sera-t-il durablement profitable ? Quels sont les risques prévisibles ?

Les clients, leurs besoins et leurs habitudes d'achats

Les concurrents déjà implantés et leur stratégie commerciale

Les produits existants et leurs caractéristiques, avantages et défauts

Et les fournisseurs en terme d'exclusivité et de positions dominantes.

Est-il possible de disposer de plusieurs sources fiables ?

Avant de se lancer, il semble logique de s'assurer au préalable de la nature et des potentialités du marché visé.Cela semble tomber sous le sens. Ouvrir un commerce sans grande originalité sur un créneau déjà bien saturé, où les marges des concurrents sont déjà réduites au minimum, est une erreur qui coûte très cher. Pour éviter cela, il est hautement recommandé de procéder à une étude de marché avant d'entreprendre quoi que ce soit. En théorie, ou en tout cas lorsqu'elle est bien conduite, une étude de marché permet d'éclairer bon nombre d'inconnues.Le marché, ce sont...

Une étude de marché correctement conduite nous donnera une vision relativement claire de la demande actuelle, et de son devenir à plus ou moins long terme, dans la mesure du possible sous l'éclairage des spécificités du business model à déployer.

En substance, à la lecture des résultats de l'étude, l'entrepreneur affinera son offre et orientera son positionnement. Il pourra,, se livrer à quelques estimations du Chiffre d'Affaires réalisable selon les hypothèses retenues et préparer ainsi ses budgets prévisionnels. Il en profitera pour commencer à tracer les grandes lignes de sa politique commerciale et marketing.

Management de la performance

