Comment utiliser Linkedin pour se former ?

L inkedin est quelque part le seul survivant des réseaux professionnels sociaux de grande envergure. Si vous vous intéressez entre autres aux thèmes de l’entrepreneuriat, de l’informatique, du marketing ou encore du management, ce réseau est fait pour vous. C'est en effet une mine de ressources pour celui qui cherche à améliorer ses connaissances. C'est un outil indispensable pour une formation bien conduite. Voyons comment l'utiliser à cette finalité et passons en revue les autres réseaux sociaux d'intérêt plus minoritaires.

Il n’existe pas que Facebook, loin s’en faut. Voyons maintenant quelques réseaux sociaux utiles pour une autoformation.

Comment participer

L’inscription est gratuite pour un premier niveau d’utilisation, bien suffisant pour une autoformation en ligne. Aussi, soignez bien votre page profil, détaillez-la afin que l’on puisse mieux vous connaître.

La règle de survie

La règle de survie sur les réseaux sociaux est simple : pour intéresser, il faut être intéressant.

Linkedin propose aussi un flux d’actualités listant les publications des personnes que vous suivez, relations de votre réseau ou influenceurs, en privilégiant les plus populaires.

Linkedin est bien utile pour découvrir des auteurs qui publient des articles d’intérêt sur vos thèmes de prédilection. N’hésitez pas à publier les résultats de vos prospections pour les partager avec votre réseau.

Construire son réseau pro

Les membres Linkedin sont invités à participer activement afin de nouer de nouvelles relations. C’est en effet le moyen d’accroître ses sources d’information et peut-être de dénicher une nouvelle opportunité de carrière. N’hésitez pas à lancer des invitations auprès de personnes partageant les mêmes thèmes d’intérêt.

Comme sur Twitter ou Facebook, repérez les leaders d’influence et les veilleurs. Vous pouvez simplement les suivre sans être contraint de demander une mise en relation. À voir au cas par cas.

Créer un groupe d'échanges

Les groupes de réflexion sont des lieux d’échanges à privilégier. Dans l’esprit de l’autoformation, ils sont bien pratiques pour profiter de l’émulation du collectif. Encore faut-il bien les choisir et ne pas hésiter à participer.

Comme avec Facebook, vous pouvez aussi créer votre propre groupe. Il suffit de choisir le niveau de confidentialité voulu.

Standard Le groupe est visible dans les résultats de recherche. Les membres peuvent inviter d’autres membres à adhérer.

Le groupe est visible dans les résultats de recherche. Les membres peuvent inviter d’autres membres à adhérer. Non répertorié Le groupe n’apparaît pas dans les résultats de recherches. Seuls les propriétaires et les managers peuvent inviter des membres à rejoindre le groupe

Source : Aide en ligne de Linkedin

Learning

Linkedin propose aussi plusieurs milliers de cours en ligne en version payante, principalement sur les thèmes de l’entreprise. À voir au cas par cas.

Note : Linkedin a été racheté en 2016 par Microsoft.

Autres réseaux d'intérêt à connaître

passons en revue une sélection de réseaux sociaux professionnels, moins important que linkedin mais intéressant pour assurer sa formation en ligne,surtout si l'on fait l'excellent choix de se former en équipe.

Slack

Slack est un outil de collaboration d’équipes particulièrement efficace pour construire un groupe d’autoformation. Cet outil d’échanges est structuré en canaux, chacun correspondant à un thème de discussion.

Slack intègre une messagerie ainsi que des espaces virtuels de discussions publiques ou privées. Point intéressant, Slack conserve la trace de tous les échanges. Un outil de recherche permet ainsi de retrouver une discussion ou un fichier partagé.

Le site web : https://slack.com

Quora

Tous ceux qui sont à l’aise avec la langue anglaise exploreront avec profit l’outil social Quora. Quora propose un principe original et efficace de questions/réponses pour dynamiser la collaboration entre « experts ».

Le site web : https ://www.quora.com

Yammer

Yammer est une solution de réseau social privé essentiellement utilisée par les entreprises. Yammer est aujourd’hui intégré au sein de l’offre Office 365 Groups de Microsoft. C’est surtout un outil pour les collaborateurs d’une même entité, même si des possibilités d’ouverture externe sont aussi prévues.

L’outil est bien conçu et d’un usage intuitif exploitant avec profit les principes du « groupware » tel que nous le connaissons depuis une bonne vingtaine d’années : création aisée de groupes thématiques, publics ou privés, partage de documents, espace de travail collectif, recherche d’experts, gestion d’historique des échanges passés, etc.

Le site web : https://www.yammer.com/?locale=fr

Une liste sans fin Chaque jour voit la naissance d’un nouveau réseau social. Ils ne sont pas tous aussi innovateurs que le laissent entendre leurs créateurs. La grande majorité de ces nouveaux venus se contentent de recopier des concepts déjà connus. Leur chance de survie tend généralement vers le zéro absolu.

Pour les plus originaux, la partie n’est pas pour autant gagnée d’avance. La viabilité d’un réseau social est directement liée au nombre de participants et à la qualité des échanges. La taille critique est difficile à atteindre.

C’est pourtant l’unique moyen d’attirer l’intérêt des investisseurs. Ils sont les seuls garants de la pérennité du réseau. Google lui-même n’a pas réussi à percer avec Google plus, un réseau pourtant riche en innovation.

La nouveauté n’est pas toujours la bonne solution

Dans tous les cas, pour celui qui cherche à acquérir de nouvelles connaissances sur un thème spécifique, il n’est pas judicieux de trop surfer sur la nouveauté.

Il est toujours préférable de choisir un produit et d’apprendre à le domestiquer pour en profiter pleinement avant de chercher des solutions de remplacement. Les besoins pour suivre une autoformation à plusieurs sont malgré tout assez limités. L’ensemble des réseaux sociaux cités ici font parfaitement l’affaire.

