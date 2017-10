Décider, ce n'est pas facile !

l n'est pas toujours aisé de décider lorsqu'il faut choisir entre une ou plusieurs alternatives et qu'aucune d'entre elles ne se distinguent franchement.

C'est pourtant le cas courant de ce que l'on appeler une décision "difficile". On est toujours seul pour résorber une situation délicate. Pénétrons en catimini le "cerveau" d'un décideur en action et suivons le cheminement de sa réflexion (en couleur bleu pour le distinguer du reste du texte) :

La problématique...

Bon Voyons un peu les faits.En fait, une fois éliminer les possibilités inutiles ou aberrantes, il ne reste que deux choix possibles : soit je prends l'option "A" soit je prends l'option "B"Bon Ok. Voilà où j'en suis.Maintenant il faut que je décide, je ne peux plus repousser, le temps presse. Il n'y a pas à tortiller plus longtemps. De toutes façons je suis une femme (un homme) d'action et ça ne va pas traîner...

Un premier choix...

... Rapidement remis en question....

Et lorsque je regarde bien, que je me concentre, oui ! Bien sûr ! il est évident que "A" est la meilleure solution ! Pourquoi hésiter plus longtemps ? Je pèse le pour et le contre et Allez hop ! C'est fait j'ai choisi "A"... Ah! Ah! Ce n'est pas compliqué de décider ! Ah mais !Je ne suis pas du genre à hésiter pendant des heures moi !Cela dit, entre nous, je ne vois pas qui aurait choisi l'option"B". Un inconscient peut-être... Comme mon collègue...."B"! Mais quelle idée! Ah! il est vrai qu"un novice se serait laissé abuser par "B". Mais pas un "vieux de vieille" comme moi. On ne me la fait pas !" Certes, l'option "B" n'est pas si mal en soi. Et puis par rapport à "A", "B" présente quand même les avantages "x", "y" et même "z" qui ne sont pas négligeables, loin s'en faut....Tout bien réfléchi, je me demande si finalement, ce n'était pas l'option "B" qu'il faut choisir.

... Mais le doute persiste....

En fait c'est "B" qu'il faut choisir !OK! OK! Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant, j'annule tout ! Et Je choisis "B"! Ah! Il faut savoir reconnaître ses erreurs ! C'est à cela que l'on reconnait un décideur efficace ! J'admets, il est vrai, que dans un premier temps, je me suis laissé abuser par la solution "A"...Cela dit, les caractéristiques "u", "v" et "t" propres à l'option "A" sont, il est vrai, incontournables et l'option "B" n'en dispose pas. Et puis en fait "A" est quand même plus intéressante que "B"....

Analyse : Le décideur en plein doute...

Et voilà, et plus ça dure, plus ça tergiverse et on n'en voit pas l'issue. Pas facile de décider ! Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette spirale ? La solution n'est pas toujours évidente. En tout cas, elle n'est pas inscrite dans l'énoncé. Pourtant il faut bien s'engager.

... est prêt à croire n'importe qui...

On comprend un peu mieux, lorsque l'on se retrouve dans cette situation, l'apport des conseillers de toutes qualités et origines. Les experts, bien sûr, et n'oublions pas, les amis, les collègues, la famille, toujours de bons conseils surtout lorsqu'ils ne sont pas concernés. Pour les gamins il n'y a pas de problème. Ils ont la "plouf" (). Les rois, eux, avaient des astrologues (Ah bon ? Mitterrand aussi ? ).

... ou n'importe quoi !

Et bien figurez-vous que certains managers sont des adeptes du Yi Jing. Véridique ! J'ai croisé une ancienne collègue qui s'est spécialisée dans l'enseignement du Yi Jing. Elle organise des séminaires pour managers. C'est vous dire.Vous connaissez pas le Yi Jing (on dit aussi Yi King) ? The Book of Changes, le livre des transformations ? Bon je ne vais pas vous l'expliquer d'autant plus que je suis loin d'être un amateur. Pour faire rapide, le principe est fondé sur un tirage aléatoire. Le résultat de ce tirage pointe une parabole bien précise du livre qu'il s'agit d'interpréter.

Il faut bien finir par s'engager

Pourquoi un tel intérêt ? Tout simplement par besoin de provoquer d'une manière ou d'une autre l'acte de la prise de décision et ne pas rester dans le monde des velléitaires. L'engagement est le moment le plus difficile et le plus délicat.

