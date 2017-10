Modérons un tant soit peu les technophiles bien trop enthousiastes.

epuis déjà quelques années, le Big Data et la course aux algorithmes sont devenus un thème incontournable des médias.

Les plus enthousiastes, adorateurs de la dithyrambe, n'hésitent pas à relayer, sans aucun contrôle ni la moindre retenue déontologique, les jolis contes de fées soigneusement élaborés par ces maîtres du storytelling que sont les responsables marketing et les communicants des sociétés vendeur de solutions et des cabinets prescripteurs.

Sans plonger dans l'excès inverse et basculer de la technophilie à la technophobie, il est toutefois prudent de jeter un oeil de l'autre côté du miroir (aux alouettes ?).

Deux conseils pour mieux aborder ces technologies d'avenir :

1) Ne pas accorder des vertus messianiques aux applications du Big Data

2) Se méfier, et le mot est faible, des conséquences de la généralisation des algorithmes dans la société.

En substance, ce sont ces deux points que développent les trois ouvrages présentés ci-après.

Allons plus avant...

Pour se forger une solide idée de la question, le plus simple et le plus rapide reste encore de s'accorder un peu de temps pour profiter du fruit des travaux des experts qui étudient les impacts humains des technologies et mettent en lumière l'envers du décor.

Evgeny Morozov, Dominique Cardon et Antonio Caselli, chacun à leur manière, nous proposent ainsi trois ouvrages synthétisant les résultats de leurs études respectives. Ces trois livres sont courts, d'une lecture aisée, même pour un public non initié. Ils sont proposés à un prix très abordable, (ce qui ne gâche rien et tue dans l'oeuf les réticences des plus radins ;-). Ces trois ouvrages sont incontournables, dès lors que l'on s'intéresse un tant soit peu à ces questions aujourd'hui essentielles.

Le mirage numérique : Pour une politique du Big Data

de Evgeny MorozovLes Prairies Ordinaires130 pages 16 Euros

En deux mots, au fil de cet ouvrage, Evgeny Morozov nous démontre sans tergiverser que l'essor des technologies totalement débridé, tel qu'il est conduit par la Silicon Valley et la multiplication des starts-up Hitech, n'est qu'un moteur de plus de l'économie ultra libérale. Il n'est que temps que nous, les citoyens, reprenions les technologies (et nos données !) en mains, avant d'être pris au piège et d'en subir toutes les conséquences. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Evgeny Morozov est un spécialiste des technologies et de leurs utilisations. Il est largement connu et reconnu dans le monde anglo-saxon pour la qualité de ses raisonnements particulièrement bien construits et son style plutôt direct.

Lire un extrait : Résister à l'uberisation du monde sur le site du monde diplomatique.

Ecouter une interview récente de Evgeny Morozov : Internet : un espace de liberté ? dans l'émission La grande table de Caroline Broué. Cet entretien date de novembre 2015 mais est toujours d'actualité

Voir aussi le blog Silicon Circus hébergé par le monde diplomatique, un blog coopératif dédié à "l'idéologie californienne"

À quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l'heure des big data

de Dominique CardonLa république des idées105 pages 12 Euros

Dans l'excellente collection de la République des Idées, Dominique Cardon publie un non moins excellent ouvrage pour démystifier les algorithmes et le big data, et leur capacité croissante à pénétrer notre intimité. Qui aurait envie d'être soumis à l'influence d'un algorithme exécuté par un méga ordinateur ? C'est pourtant bien ce qui nous guette... Pour la petite histoire, le titre de cet ouvrage est un clin d'oeil au livre de Philip K Dick : Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (Blade Runner).

Ecouter une interview de Dominique Cardon : Internet, raison et sentiments dans l'émission La grande table de Olivia Gesbert.

Qu'est-ce que le Digital Labor ?

de Antonio Casilli et Dominique CardonÉditions INA104 pages 6 Euros

Cet ouvrage retranscrit le dialogue entre Antonio Casilli et Dominique Cardon à propos des évolutions prévisibles du travail sur le net, ou plus exactement : la question de la création de valeurs en ligne est-elle à l'origine de nouvelles formes d'exploitation ? Les deux chercheurs s'opposent intelligemment et éclairent ainsi ce thème délicat dont on parlera de plus en plus.

Lire l'article : Non, Google ne dit pas tout de nous Article du Monde, Septembre 2017.