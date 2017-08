La BI à l'heure de l'Open Source (OSS)

Qu'est-ce que l'Open Source (OSS) ?

a vague d'engouement pour les progiciels de type Open Source met plutôt à mal les anciennes règles de commercialisation et de distribution pratiquées jusqu'à ce jour par les éditeurs plus traditionnels. L'informatique décisionnelle ou Business Intelligence est un secteur des technologies de l'information pour l'entreprise en plein boom. Les progiciels Business Intelligence Open Source sont désormais mûrs pour la plus grande satisfaction des utilisateurs.

L'offre de progiciels Business Intelligence Open Source disponibles est en effet désormais à peu près en phase avec les exigences attendues pour une majorité d'applications d'entreprise.

Logiciels BI Open Source

Téléchargement libre

Ces toutes dernières années, le monde de l'édition de progiciels d'entreprise Open Source, dont la BI fait partie, est entré dans une phase de restructuration de grande ampleur. Le secteur de la BI Open source est un secteur à suivre de très près. Avant de poursuivre, simplement une petite remarque à propos de la définition d'Open Source. Un progiciel en Open Source n'est pas nécessairement gratuit. Les deux termes ne sont pas synonymes malgré une croyance encore tenace.

Pour mémoire

Un progiciel Open Source est un progiciel dont l'ensemble des programmes sources est publié en intégralité. Il peut être redistribué, ou modifié. Il n'est pas nécessairement gratuit.Linux, Apache, MySQL, Mozilla FireFox pour ne citer que les plus connus sont des exemples de progiciel Open Source.

Depuis déjà quelques années, le marché des outils décisionnels open source est en pleine restructuration.

« Concentration » semble d'ailleurs être le mot clé pour décrire cette évolution....

Concentration signifie absorption

1) collecte et stockage des données,

2) transformation des données en informations et

3) présentation.

Les plus gros absorbent les plus petits et seuls les éditeurs de solutions de grande envergure peuvent encore escompter faire leur trou sur ce marché en pleine croissance. Pour résister face aux ténors de la profession et éviter d'être mangé, il faut grossir et manger à son tour les plus petits. Il ne s'agit pas seulement d'une mise en application des lois de la nature à l'économie. La chaîne décisionnelle est en effet fort complexe. Pour asseoir sa pérennité, l'éditeur doit couvrir les trois étapes majeures du processus:Proposer la chaîne complète n'est pas à la portée de petits éditeurs.

Le client, le best of breed Vs solutions durables

Les progiciels décisionnels Open Source

De son côté, le client ne peut plus se contenter du « Best of breed », séduisante recette qui consiste à faire son marché et à sélectionner chez l'un ou l'autre le meilleur produit pour chacune des phases du processus.Cette recette ne peut tenir la route bien longtemps par manque de standard et de réelle compatibilité entre les produits. La question de la cohérence de la chaîne dans le temps et les problèmes de maintenance à répétition viennent rapidement à bout des avantages initiaux.Dans tous les cas, le marché n'a pas encore atteint son stade de maturité et il faut s'attendre à de nouvelles annonces de rachats et de rapprochements. Seul les éditeurs proposant la chaîne complète tiendront leurs promesses.

