Les outils de collecte des données

Collecte des données décisionnelles

ors des premiers projets décisionnels, cette phase de collecte et de préparation des données était généralement sous-estimée.

C'est peut-être là une des principales explications des échecs de réalisations et des très nombreux dépassements de budget. Retenons que cette phase de collecte et de préparation préalable représente à peu près les 3/4 du projet.

Les outils d'ETL - Extract, Transform, Load - ont en charge cette fonction essentielle du système global décisionnel. Il s'agit en effet de gérer toutes les étapes de la collecte et de la préparation des données.

ETL Extract Transform Load, Extraire Transformer Charger

Les systèmes de gestion des données de l'entreprise sont hétérogènes autant sur le plan technique que sur le plan logique. Les données à collecter sont en effet stockées dans des systèmes de natures différentes, sous des formats différents, selon des structures différentes. Selon l'"histoire" du SI, les systèmes de stockage proviennent d'éditeurs différents. D'autre part, la micro informatique a fait des ravages notamment dans les services financiers et commerciaux. Il faudra alors chercher l'info essentielle dans des bases types Access ® des classeurs Excel ®...



Schéma de principe ETL

Enfin les données sont aussi hétérogènes sur le plan logique. Pour rapprocher des données, encore faut-il bien comprendre ce que chacune signifie. Le manque de cohérence des données de référence de l'entreprise est un mal connu. Il est d'autant plus fort lors des opérations de concentration, d'absorption et de fusion d'autres acteurs du marché. Le projet de Gestion des données de référence, MDM Master Data Management tente de remédier à cet handicap chronique.

Extract Extraire

Transform Transformer

Load Charger

Recommandations

Accéder à la majorité des systèmes de stockage de données (SGBD, ERP, fichiers à plat...) afin de récupérer les données identifiées et sélectionnées. Prendre en compte les questions de synchronisation et de périodicité des rafraîchissements.Toutes les données ne sont pas utilisables telles quelles. Elle méritent d'être vérifiées, reformatées, nettoyées afin d'éliminer les valeurs aberrantes, celles extérieures à la plage de vraisemblance et les doublons. Puis elles sont consolidées. Il s'agit aussi d'accorder un traitement particulier aux données manquantes. Comment consolider une information si quelques-unes des données la constituant ne sont pas collectées puisqu'elles sont inexistantes dans les bases ? Les travaux de transformation tels que la standardisation des différents référentiels (unité, échelle) sont d'une ampleur nettement plus conséquente que ne pourrait le laisser supposer ce simple énoncé. Ensuite et seulement on peut procéder aux indispensables agrégations, c'est à dire la fusion de plusieurs données pour obtenir une seule information utilisable (moyenne, somme...).Insérer les données dans le Data Warehouse ou le Data Mart Elles sont ensuite disponibles pour les différents outils d'analyse et de présentation que sont le Data Mining , l'analyse multimensionnelle OLAP , les analyses géographiques, les requêteurs et autres reportings et bien sûr les tableaux de bord.Pour transformer les données en valeur, il est nécessaire d'investir dans la technologie mais ce n'est pas suffisant. Collecter des données tout azimuts sans une logique préalable, une stratégie spécifique peut s'avérer plus risqué que profitable.

Les problèmes de "silos" et de cloisonnement, les délicates questions de nettoyage et de consolidation, le manque de compétence pour évaluer l'importance de données rebuteront les plus tenaces.

Définir le "pourquoi", pour quels besoins d'analyse, avant le "Comment" permettra de répondre aux questions essentielles comme : Quelle données collecter ? Quelles données archiver ? Quelles données rapprocher ? Quelles données sécuriser ?

Les questions de sécurité et de confidentialité des données, puis de traçabilité, seront posées au plus tôt du lancement du projet.

Et le Big Data ?

Le Big Data est dans une toute autre logique que le traditionnel Data Warehouse . Il s'agit en effet de stocker de très grandes quantités de données et de gérer et d'analyser des flux massifs d'informations en continu. L'ETL est trop complexe et surtout trop coûteux et trop lent pour répondre aux besoins du Big data sans le dénaturer.

Il faut alors adopter le principe qu'à partir du moment où l'on travaille sur de très large quantité de données, on peut s'autoriser une marge d'erreur qui ne sera pas significative pour les résultats des analyses.

Evidemment, on ne confondra pas les données massives du Big Data avec les données de référence dont la qualité est primordiale. Une erreur minime sur le comptage des clics d'une page produit dans une boutique en ligne n'aura pas les mêmes conséquences qu'une erreur de facturation.

Des solutions plus rapides et mieux adaptées à la technologie Big Data Hadoop sont alors indispensables. Les solutions de type "ELT" par exemple, stockent directement les données brutes et les préparent uniquement au moment de l'analyse, d'où l'inversion entre les lettres "L" pour Load et "T" pour Transform.

Quelques fournisseurs

IBM ® Information Server, InfoSphere ® DataStage ®

SAS Data Integration Studio

Oracle Warehouse Builder (OWB)

Sap BusinessObjects Data Integration

Principaux produits Open Source

Talend Open Studio

Pentaho Data Integration (ex Kettle)

Clover ETL

Voir ici les outils ETL Open Source

Livre de référence

›

Un guide pratique pour aborder la phase essentielle du projet datawarehouse. La phase ETL est aussi la plus difficile et la plus consommatrice de temps, elle requiert toutes les énergies disponibles.

The Data Warehouse ETL Toolkit

Ralph Kimball, Joe Caserta

Wiley

528 pages

Prix : 24 Euros

Dispo :

www.amazon.fr & Format Kindle





