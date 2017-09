Utiliser les statistiques

Les statistiques, c'est comme un bikini. Ce qu'elles révèlent est suggestif, ce qu'elles cachent est essentiel.

Aaron Levenstein, Mathématicien

Analyse de données

'analyse de données est au coeur même du système de Business Intelligence, si ce n'est au coeur des préoccupations de l'entreprise. Il s'agit en effet de décoder l'environnement toujours plus riche en signaux faibles afin d'assurer une prise de décision aux risques mesurés.

Mieux comprendre les attentes des clients, identifier les tendances pour rester sur la vague, évaluer les stratégies pour mieux anticiper l'évolution sont autant de voies incontournables pour assurer une rentabilité durable.

Analyse statistiques

Analyse OLAP

Les outils de statistique descriptive, toujours plus performants, notamment dans les restitutions des résultats, graphiques et cartographies, Datavisualisation , ne sont pas d'un usage aisé pour les managers non expérimentés. Il est ainsi préférable de profiter de l'assistance d'un statisticien professionnel afin d'éviter les maniements incertains et les interprétations hasardeuses. Les études de corrélations par exemple, même lorsque la dispersion est bien évaluée, délivrent parfois des résultats suffisamment surprenants pour satisfaire l'intellect du découvreur en herbe. Elles sont un véritable piège pour l'utilisateur inexpérimenté.Pour réaliser les analyses multidimentionnelles et les questionnements de type what if ?. Le thème est développé ici : Qu'est-ce que Olap ?

Langage R

