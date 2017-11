La BI Mobile, définition

Nomadisme, Business Intelligence et système d'information

L

a Business Intelligence Mobile est arrivée. L'essor des smartphones, iPhone, Blackberry..., et la multiplication des iPad et autres tablettes "intelligentes", bousculent les usages de l'informatique d'entreprise et de la Business Intelligence.

L'accès à distance et sans contrainte au système d'information depuis son terminal portable est désormais une réalité.

Les outils de la Business Intelligence Mobile

La généralisation des logiciels front-end de Business Intelligence pour les smartphones et tablettes sera à l'origine d'une plus grande interactivité entre les acteurs de l'entreprise et le Système d'Information, et donc d'une meilleure réactivité de l'ensemble de l'organisation. La majorité des éditeurs, IBM Cognos, SAP Business Objects et Qlikview entre autres, ont ouvert la voie.

Portage, sécurité et consolidation

Cela dit, la question de la Business Intelligence Mobile ne se réduit pas au portage et à l'adaptation des outils de tableaux de bord sur les OS (système d'exploitation, Android, IOS, Windows phone... ) de ces nouveaux terminaux (HTML 5 vraisemblablement l'éventuel standard des terminaux de l'entreprise, réduit les différences ergonomiques entre les types de terminaux du SI).

Les questions de sécurité d'accès, qui accède à quoi ?, et de consolidation, qui modifie quoi ?, sont suffisamment délicates pour mobiliser une bonne part de l'énergie lors du déploiement du projet de Business Intelligence Mobile. D'ailleurs cette question ne concerne pas uniquement la BI mais plus globalement tous les accès au SI avec un terminal personnel, comme le désigne le fameux acronyme de BYOD (Bring Your Own Device).

Le projet mérite d'être soigneusement préparé afin de bien limiter les types d'actions possibles et de prévenir les risques potentiels... Bref, c'est un projet quoi.

Question subsidiaire...

Dès l'avènement des premiers Palm Pilot, puis des Blackberry ouvrant la voie aux incontournables smartphones, la question de l'accès au système d'information de l'entreprise depuis tous lieux et à tout instant s'est posée. Chaque responsable en visite chez un client, un fournisseur ou un sous-traitant s'est plus d'une fois retrouvé frustré de ne pouvoir accéder à ses données clés.

Les entreprises sont de plus en plus ouvertes. L'amélioration de la qualité des processus clés de l'entreprise, de conception et de réalisation, tout comme celle du service client, est étroitement liée à la performance des nouveaux outils de communication accroissant la réactivité. Le manager en déplacement doit se sentir aussi à l'aise que dans son propre bureau.

Mais avec ces nouveaux outils et au delà du service rendu, on doit aussi légitimement se poser la question de la limite des responsabilités. Etre constamment connecté au système d'information ne risque-t-il pas de conduire irrémédiablement à une exigence de disponibilité 24 heures sur 24 ?

Le manager en congé doit-il vérifier son tableau de bord plusieurs fois par jour, et prendre à distance, puisque c'est possible, les décisions qui s'imposent ?

Est-il en faute de ne pas avoir lu une information désormais disponible en tous lieux et à tout instant et réagir en conséquence ?

La question est posée et n'est pas encore résolue.

