Comment explorer les données à l'aide de graphiques ?

Dataviz, c'est une solution pour affronter la complexité

: La Data Visualisation est une technique d'exploration et d'analyse des données numériques à l'aide de graphiques.

C'est une excellente solution pour aborder la complexité croissante des données disponibles, et en tirer un enseignement fédérateur. Tous les protagonistes intéressés par le thème traité sont à même de lire et de comprendre sans ambiguïté le sens porté par le graphique présenté s'il est judicieusement choisi et soigneusement composé.

Bien exploitée, la datavisualisation de nouvelle génération s'avère un puissant instrument d'analyse là où des outils plus classiques révèlent leur impuissance notamment face à l'abondance des données et à la complexité des situations. Le rôle de l'analyse n'est autre que de mieux comprendre les données, de révéler un enseignement caché.

Extraire le sens des données

Il existe aujourd'hui pas mal de travaux autour de la visualisation graphique des données pour trouver de nouvelles représentations et mieux extraire le sens porté tout en facilitant la communication. Pour capter l'attention de son auditoire, le graphique a tout intérêt à être esthétique sans pour autant tomber dans le piège de la recherche du spectacle aux dépens du passage du sens et de la compréhension commune.

Quartet d'Anscombe

S'il était nécessaire de justifier plus avant l'importance de la visualisation pour mieux comprendre les données, il suffit de se reporter au "quartet d'Anscombe" bien connu des statisticiens. Pour démontrer l'importance de la visualisation, Francis Ascombe, statisticien de métier, a défini quatre types de données qui, statistiquement ont les mêmes propriétés mais qui sont en fait totalement différentes. Et on découvre ces différences majeures uniquement en les visualisant graphiquement. Voir ici les 4 graphiques.

Principe de la datavisualisation graphique des données

Le Dataviz, c'est un outil de compréhension du sens de l'information, mais c'est aussi un instrument de communication. Pour cela, les graphiques présentés attirent l'intérêt sans semer la confusion. La Data Visualisation se situe donc au juste milieu entre la présentation purement technique et l'esthétique. La recherche esthétique facilite le passage du sens.

Les techniques de visualisation graphique des données rencontrent un vrai succès aujourd'hui. Bon nombre d'apprentis, bombardés "experts de fait" en data visualisation, oublient cette règle d'or. Pour mieux impressionner leur auditoire, ils délaissent un peu l'importance du sens de l'information à transmettre, et favorisent uniquement l'esthétique pour impressionner leur auditoire.

C'est un travers archi connu. Le culte des présentations powerpoint ® où les "amateurs" cherchent à résumer tout et n'importe quoi à l'aide de quelques bulles et de flèches est victime depuis bien longtemps du même travers. Voir Choisir le bon graphique.

Un métier aux multiples facettes

Il est en effet important de maîtriser les outils technologiques toujours en évolution, tant le sujet est fertile, n'en doutons pas.

Les sciences de la cognition, comme la psychologie et les sciences de la perception, sont indispensables pour aider à bien saisir le meilleur moyen de communiquer l'information.

Il est bien entendu tout aussi essentiel de connaître les métiers des utilisateurs afin de bien comprendre le rôle des données, et d'être ainsi en phase avec son public pour proposer des pistes de réflexion.

Le thème assez complexe est encore aujourd'hui un vaste terrain de recherche. La présentation graphique des données est à la croisée de la technologie, des sciences cognitives et des besoins métiers.Pour infos, ce texte n'est encore qu'une ébauche, n'hésitez pas à vous reporter aux livres de référence présentés ci-après

Quelques outils d'analyse graphique des données

amcharts Outils de réalisations de graphiques multi terminaux, tablettes et mobiles compris

d3js.org Bibliothèque Javascript pour manipuler les données et les documents plus aisément

beyondcore.com et son produit one click analysis

datameer.com Infographie et data viz

Ressources web

edwardtufte.com Depuis déjà plusieurs années, Edward Tufte est une référence incontestée de la présentation graphique des données. Voir aussi ci-après la bibliographie.

Flowing data Le site de Nathan Yau, une référence de la Data Visualisation. Voir aussi ci-après la bibliographie.

informationisbeautiful.net Le site de David McCandless. Voir aussi ci-après la bibliographie.

thefunctionalart.com Le site de Alberto Cairo.

visual.ly Un site dédié aux data viz et aux infographies.

Les livres de référence

