Les livres du Data Mining

L es livres de references du data mining, une sélection réactualisée régulièrement pour assurer sa mise à niveau ou son autoformation.

Data mining, les ouvrages à lire

C

inq ouvrages dédiés au datamining et à l'étude statistique des données à fins décisionnelles.

› 1. Un ouvrage assez pointu sur les techniques d'analyse quantitative des données, un livre pour les spécialistes du sujet.

Science Mining

Fondamentaux et études de cas : Machine learning avec Python et R

Michel Lutz, Eric Biernat

Éditions Eyrolles

294 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› 2. Un ouvrage en français assez intéressant pour bien saisir les techniques du datamining et les applications typiques comme le comportement des consommateurs, l'étude client ou la détection de fraudes pour ne citer que celles-ci.

Data mining

Découverte de connaissances dans les données

de Daniel-T Larose

Vuivert 2ème éd. 2018

392 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› 3. Un ouvrage facile d'accès pour tous ceux dont les notions d'analyses statistiques sont relativement limitées. En effet, cet ouvrage plutôt bien écrit évite l'écueil de l'abus des formules qui rebutent plus d'un lecteur. Cet ouvrage reste pourtant suffisamment documenté et explicite pour que le lecteur puisse se forger une solide connaissance de la question. À noter, ce livre s'appuie sur le toolkit open source Weka.

Data Mining

Practical Machine Learning Tools And Techniques

de I.H. Witten, Eibe Frank

Morgan Kaufmann Publishers 4ème éd. 2016

654 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

›

4. Un livre un peu plus technique que le précédent mais toujours clair et complet dans ses explications. Etat de l'art du data mining, les principaux algorithmes présentés et expliqués.

Data Mining: Concepts and Techniques

de Jiawei Han, Micheline Kamber et Jian Pei

Morgan Kaufmann Publishers

3ème édition révisée 2011

744 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

› 5. Il y a une fichue quantité de données dans cet ouvrage, et c'est votre boulot de mettre du sens dans tout ça. Par où commencer ?

Ce livre n'est pas un catalogue de théories, il va directement au coeur du problème sans aucun détour. Les exemples sont sous Excel et Open Office. C'est un ouvrage pratique. Un ouvrage recommandé ici même s'il est un peu en marge du Data mining.

Data Analysis

de Michael Milton

O'Reilly Media Collection "Head First"

484 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

Voir aussi...

Les livres du Big Data : une sélection de livres pour bien comprendre les principes et les enjeux.

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)