Les outils de la Business Intelligence

P anorama des principaux outils de Business Intelligence actuellement disponibles sur le marché. Les technologies du décisionnel sont en évolution constante. Depuis quelques années déjà, les solutions BI son plus orientés vers les besoins réels des utilisateurs en situation de décider, notamment avec un analytique moins complexe et des ergonomies plus intuitives.

Comment choisir un outil BI ?

Le choix d'un outil informatique, décisionnel ou non, est toujours une phase pour le moins délicate. Cette phase de choix mérite d'être abordée de la manière la plus rationnelle qui soit afin de ne pas se laisser influencer par les phénomènes de mode, et de résister au talent des vendeurs persuasifs. Les publi-reportages qui envahissent la presse spécialisée ne sont pas non plus une source fiable d'informations.

Le processus de choix

La meilleure solution reste encore, comme le propose d'ailleurs la méthode Gimsi , de construire sa propre base de critères et de vérifier la cohérence des produits disponibles sur le marché avec lesdits critères.

On peut prendre en compte les critères fonctionnels et ergonomiques, la sécurité et la compatibilité avec la base installée ou encore le support technique et la pérennité de la solution. Chacun construit sa liste et valorise les critères qu'ils jugent incontournables.

Autrement dit on choisit l'outil, ce n'est pas l'outil qui nous choisit"

C'est à dire que nos besoins sont prioritaires. Ce sont nos besoins qui guident le projet. Ce n'est pas l'outil qui nous "impose" des besoins standardisés. Bien évidemment les outils influencent nos besoins, il s'agit de ne pas rester bloqué et d'analyser les possibilités offertes et le moyen de les exploiter. Le choix d'un outil décisionnel est un travail collectif de réflexion.

Les principaux outils décisionnels

Le marché des outils de Business Intelligence évolue d'année en année. Régulièrement quelques "challengers" viennent titiller les "leaders" de l'informatique décisionnelle pour le plus grand bonheur des utilisateurs finaux. Durant bien des années, les éditeurs majors exploitaient la "vache à lait" du reporting jusqu'à plus soif, sans répondre pour autant aux attentes des décideurs en situation. Dans un environnement complexe et incertain, l'information étant toujours incomplète. Les solutions actuelles, centrées sur l'analytique et une ergonomie plus intuitive, répondent mieux aux attentes des managers.

Ce dossier présente quelques produits phares à suivre et à inclure dans votre étude d'opportunité. Il s'agit là d'une manière de short list d'éditeurs de progiciels de Business Intelligence de premier plan qui, comme son nom l'indique, n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Il ne s'agit pas là non plus d'une étude critique avec distribution de bons et mauvais points. Ce n'est pas l'objectif de ce dossier. Aucun produit ne couvre totalement et avec satisfaction le spectre des besoins. Après une étude spécifique et personnalisée, chacun choisira selon l'importance qu'il accorde à tel ou tel critère.

Les produits décisionnels sélectionnés

Solutions Microsoft

Les solutions décisionnelles proposées par Microsoft Corp, le leader du logiciel PC et de la bureautique désormais leader de la BI grâce notamment à l'incontournable Excel, SQL Server et la gamme Power BI

Les solutions décisionnelles proposées par Tableau connaissent une excellente croissance. Depuis déjà quelques années, l'éditeur est d'ailleurs placé dans la case des leaders du traditionnel carré magique du Gartner Group.

Les solutions décisionnelles proposées par Tableau connaissent une excellente croissance. Depuis déjà quelques années, l'éditeur est d'ailleurs placé dans la case des leaders du traditionnel carré magique du Gartner Group.

Les outils SharePoint Server de Microsoft

Microsoft Corp est arrivé assez tardivement sur le marché de la Business Intelligence. En effet, Performance Point Server ne fût disponible qu'à partir de 2006.

L'offre s'est depuis développée et a gagné en cohérence. Performance Point Server est ensuite intégré dans Office SharePoint Server une solution bien plus globale.

Cela dit, ne perdons pas de vue pour autant le fait évident que Microsoft Excel reste encore aujourd'hui l'outil le plus utilisé pour les applications décisionnelles, financières bien sûr, mais pas uniquement. Le catalogue d'applications et de solutions spécifiques Excel ne fait pas défaut. Voir notamment "Comment concevoir un tableau de bord sous Excel".

Au fil des versions, Excel devient un véritable outil de Business Intelligence, tout à fait à même de gérer de grandes quantité de données, lire notamment : Excel et la BI pour tous

Produits à suivre

Bien entendu SQL Server, Microsoft Azure cloud et Excel sont toujours au coeur de la stratégie Microsoft. Power BI propose des solutions de collecte de données, de préparation et de construction rapide de tableaux de bord et plus généralement d'écrans de visualisation. Les produits Excel tels que Power Query, Power Pivot, Power View and Power Map sont toujours suivis et développés voir ici : Excel, Power Pivot et Power View

Le site de l'éditeur : Microsoft SharePoint Server

Le site Excel et le décisionnel : Power BI

Le site Power BI : Fonctionnalités de décisionnel dans Excel et Office 365

Les outils décisionnels de la gamme Tableau

Tableau Software est une société américaine, née en 2003, donc relativement récente par rapport aux majors tels que Microsoft. Elle est aujourd'hui basée à Seattle. Axée dès l'origine sur la question de la représentation visuelle des données complexes pour en extraire le maximum de sens, l'entreprise "Tableau Software" a rapidement trouvé sa place parmi les ténors des éditeurs d'outils de la Business Intelligence.L'éditeur américain "Tableau" propose une gamme de solutions essentiellement orientées visualisation des données. À la création de l'entreprise, il y a plus de quinze ans maintenant, ce fut une rupture salutaire avec l'approche classique de développement des outils décisionnels qui se ne se préoccupaient pas assez de la manière dont les managers prenaient les décisions. (Hormis il est vrai la gamme Business Object racheté depuis par l'éditeur allemand SAP.) La question de la communication visuelle était à tort le parent pauvre des outils qui se cantonnaient dans des présentations pour le moins classiques. Un boost sur la question du passage du sens pour les décideurs était jusqu'à présent impatiemment attendu.

Un tel outil ne s'improvise pas, il se doit d'être suffisamment intuitif pour que le décideur ne soit pas tenu de coder afin d'exploiter les fonctions analytiques et de visualisation. Ces dernières se doivent d'être suffisamment souple afin de soutenir un raisonnement itératif, par tâtonnement.

La gamme se compose de plusieurs produits :

Tableau Desktop : comme son nom l'indique, l'interface interactive pour présenter les données. C'est l'outil d'analyse des données et de création de tableaux de bord.

Tableau Prep : pour organiser les flux de données,

Tableau Server : le serveur de données et de tableaux de bord. Il s'agit de la version entreprise pour faciliter entre autre le déploiement des tableaux de bord

Tableau Online : pour faciliter le partage et la collaboration, solution cloud.

Voir ici la gamme complète

Le site de l'éditeur : www.tableau.com France

Offre Qliktech et produit Qlikview

Qlik (anciennement Qlick tech) est une société créée en 1993 en Suède et implantée aujourd'hui en Pennsylvanie.Son produit phare Qlikview a connu un succès pour le moins fulgurant. Le produit est d'ailleurs téléchargeable en ligne pour essai depuis le site de l'éditeur.

Qlikview prélève ses données depuis les principaux outils de gestion d'entreprise et de Business Intelligence comme SAP ou Oracle.

Qlik Sense dispose notamment d'une fonction type "libre-service" afin que chaque utilisateur puisse créer son tableau de bord spécifique tout en restant dans les limites fixés par l'équipe informatique qui a configurée au préalable la plate-forme. La solution "enterprise" facilite les déploiement d'ampleur en exploitant le Cloud bien entendu. Qlik a bien senti l'intérêt du "StoryTelling" pour des exploitations plus efficaces des analyses en équipe en utilisant Microsoft Office, Powerpoint en mode diaporama notamment, par un simple glisser-déplacer.

Les fonctions offertes

Tableaux de Bord

Scorecards personnalisés

Reporting

Déploiement via le web ou en client léger pour les utilisateurs distants

Développement d'applications spécifiques sur mesure

Qlikview se décline aussi en version mobile tel l'Iphone (voir aussi la BI mobile pour tablettes et smartphones ). Le produit est disponible sur App Store (Apple Itune Store) et compatible Ipod Touch.

Site de l'éditeur : www.qlik.com/fr-fr

Les outils décisionnels de la gamme Domo

Produit de référence

Domo, société américaine basée dans l'Utah s'est spécialisée dans le domaine de l'analytique et du Data Visualisation . Depuis l'intégration des solutions de Corda technologies, Domo connait une croissance assez significative. Pour mémoire, Corda était une entreprise spécialiste en interface de type tableau de bord (dashboard) interconnectable sur des solutions tierces (SAP Business Object, Microsoft...). Domo a racheté les produits de Corda en en 2010.Domo propose un ensemble de solutions de tableaux de bord pour managers disponible sur une plate-forme de Cloud Computing . Le principe adopté facilite le déploiement des solutions mais le "tout cloud" comporte aussi ses désavantages notamment pour la gestion des données collectées et traitées en interne. Il s'agit aussi de considerer les questions de sécurité et de confidentialité à leurs justes valeurs, c'est à dire en positionnant correctement le fléau de la balance entre la parano et la confiance aveugle.Domo propose une large palette d'applications fonctionnelles essentiellement focalisées sur la phase de visualisation et dispo sur smartphone comme il se doit aujourd'hui.

Le site de l'éditeur : www.domo.com

L'offre Information Builders Web FOCUS

Information Builders est une entreprise d'édition logiciel d'entreprise.

Présente à l'international, la société Information Builders est désormais concentrée sur les activités de Business Intelligence.



Information Builder articule sa gamme de solutions autour d'une plate-forme Business Intelligence WebFOCUS.

Principaux Produits

WebFOCUS Business Intelligence

Solution décisionnelle largement répandue destinée aux trois niveaux de management classique de l'entreprise : stratégique ou exécutif, analytique et opérationnel.

Ce Framework aux possibilités multiples, permet entre autres de piloter la performance en construisant un instrument de type Balanced Scorecard. Reporting, consolidation financière, Analyse ad hoc de type OLAP.



Suite iWay Software

Ensemble de composants orientés métiers destinés à faciliter l'intégration rapide des systèmes d'information de l'entreprise dans le cadre d'une architecture de type SOA (Architecture Orientée Services) dans une logique BPM (Business Process Management),Management orienté processus métiers.

InfoAssist Plus est le produit phare actuel Information Builder. Il s'agit d'un outil assez complet orienté utilisateur, facilitant les analyses et la création de tableaux de bord spécifiques.Le site de l'éditeur www.informationbuilders.com

L'offre Oracle, Hyperion Solution

Hyperion Solution, éditeur historique de la Business Intelligence, spécialiste des solutions de gestion financière et de planification a été racheté par Oracle Corp en 2007.

Il s'agissait alors pour ce dernier de compléter son offre afin de proposer l'ensemble de la chaîne décisionnelle en s'appuyant sur des produits matures et de qualité.

Après ces opérations de concentration, les solutions technologiques d'Oracle Corp couvrent l'ensemble du processus d'aide à la décision et de management de la performance.

Les principaux produits :

Oracle Essbase

Serveur multi dimensionnel de données, un produit historique en matière d'analyse dimensionnelle conçu à l'origine par Arbor Software avant d'être racheté par hyperion Solution.

Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition

Connu sous l'acronyme OBI EE Plus, ce nom générique couvre l'ensemble des solutions de Business Intelligence issues principalement des gammes Siebel et Hyperion.

Oracle Hyperion Financial Management

Application Web de consolidation financière, analyse et reporting.

Oracle Enterprise Performance Management (EPM)

Disponible aussi en mode "Cloud", délivre les fonctions d'aide au pilotage stratégique, budget, planning, prévision, reporting, gestion des coûts...

Le site de l'éditeur : EPM Enterprise Performance Management

Le site de l'éditeur : Oracle Business Intelligence

L'offre SAP Business Objects Enterprise Performance Management Solutions

Leader des solutions de progiciel intégré (ERP, Enterprise Ressources Planning) , SAP AG était curieusement quasi absent du monde de la Business Intelligence.Avec le rachat de Business Object en 2008, SAP a suivi le mouvement de concentration mis en action par les autres éditeurs majeurs comme Oracle ou IBM Les solutions désormais proposées par SAP complètent l'offre en matière de logiciel de gestion d'une gamme étoffée d'outils de Business Intelligence et de management de la performance Business Objects n'était pas le moindre des acteurs du métier, loin s'en faut. Précurseur des objets orientés métiers, Business objects a été un des premiers à offrir des solutions de gestion de l'information décisionnelle orientée utilisateur.

Avec le rachat du produit Roambi de la société californienne Mellmo, Sap reste en phase avec les besoins des utilisateurs en matière de solutions multi-écrans, et spécifiquement des Smartphones et Ipad de Apple.

Produits de référence

SAP Lumira (anciennement SAP Visual Intelligence)

Outil de data Visualisation, voir aussi Visualisation des données décisionnelles

Outil de data Visualisation, voir aussi Visualisation des données décisionnelles SAP Analysis for Microsoft Office (microsoft, OLAP)

Sap Crystal Report

Le site de l'éditeur : Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence Voir aussi les solutions décisionnelles in-memory

L'offre IBM Cognos Business intelligence and financial performance management

Avec le rachat du canadien Cognos en 2008, IBM Corp est devenu un acteur majeur du secteur de la Business Intelligence.Entre autres succès entrepreneuriaux, Cognos était un leader des solutions de Reporting Avec ce rachat, IBM a pu enfin proposer une gamme complète de solutions performantes orientées poste utilisateur ( reporting analyse , planning, budgétisation...).

Aujourd'hui, IBM se positionne aussi sur le créneau de l'analytique avec notamment le produit phare : Cognos Analytics. Le site de l'éditeur à propos de la gamme Cognos : Cognos Analytics

Le site de l'éditeur à propos de Watson : Watson Analytics



L'offre informatique décisionnelle SAS Institute

SAS Institute, société internationale présente en France depuis déjà plus de 20 ans, est l'un des tout premiers éditeurs de progiciels d'informatique décisionnelle. S.A.S sont les initiales de Statistical Analysis System. Ce qui ne cache en rien l'axe de développement des produits de cet éditeur, toujours orientés sur l'analyse proprement dite.

SAS institute est présent sur l'ensemble des créneaux du management de la performance.

L'offre assez étendue couvre entre autres les secteurs suivants :

Balanced Scorecard, Tableaux de bord, analyse OLAP, suites financières, ABC/ABM, gestion des campagnes marketing, analyse CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management)...



Principaux produits :

SAS Enterprise BI Server

Plate-forme décisionnelle proposant des fonctions de reporting, reporting de type ad hoc et analyse type OLAP, visualisation graphique, compatible Microsoft BI.

Plate-forme décisionnelle proposant des fonctions de reporting, reporting de type ad hoc et analyse type OLAP, visualisation graphique, compatible Microsoft BI. SAS Strategic Performance Management

SAS Analytics

Enterprise Business Intelligence

Office analytic, les outils d'analyse disponibles pour Office de Microsoft

Visual analytic, exploiter le big data et utiliser les analyses décisionnelles In memory

Visual Business Intelligence

Composants de SAS® Business IntelligenceLe site de l'éditeur : www.sas.com France

L'offre informatique décisionnelle Infor

Spécialiste des solutions informatiques d'entreprise, classé dans le tiercé de tête des éditeurs de logiciel de gestion, Infor se positionne sur le marché du "Performance Management" et les produits "ERP".



Principaux produits de référence

Infor Birst

Solution de Business Intelligence sur le Cloud...

Etablir les liens entre les plans stratégiques, les objectifs opérationnels, les mesures de performance et les acteurs utilisateurs. Etablissement de scénarios de prévision de type "what if" afin d'identifier les cibles et les objectifs. Planification, budget, prévision, analyse, consolidation, reporting financier...

Tableau de bord Business intelligence personnalisable

Budget, planification & prévision

Étude de risques, alertes et suivi temps réel

À noter :Infor est aussi présent sur le créneau de la gestion de la relation client avec un produit de CRM Customer Relationship Management ainsi que sur celui de la gestion Logistique avec un produit de SCM Supply Chain Management. Get proactive alerts, real-time tracking of process and user compliance, and automated systems monitoring. Les fonctions :

Le site de l'éditeur www.infor.com/products/birst

Les outils décisionnel des gammes Dundas Data Vizualisation

Dundas Data Visualization

À l'origine, Dundas, une société canadienne, proposait une gamme d'outils de visualisation en complément des produits de Business Intelligence de la gamme Microsoft.

Dundas Data Visualization était alors compatible avec SharePoint, .NET et bien sûr SQLServer Reporting Services et Olap services extension. Et l'éditeur proposait des interfaces utilisateurs professionnelles de type Charts, Gauges & Maps. Microsoft a racheté en 2007 cette bibliothèque d'outils afin de l'intégrer dans ses proposes solutions.

Depuis, Dundas s'est d'abord tourné vers la réalisation de tableau de bord et propose aujourd'hui une solution BI web services composée de la chaîne BI classique : ETL Data Warehouse, Reporting, Analytique et tableaux de bord, compatible smartphone. Produit : Dundas BI Version 3

Le site de l'éditeur : www.dundas.com

Les outils décisionnels Alteryx

Self-Service Data Analytics

Alteryx, éditeur de solutions informatiques de Business Intelligence basé en Californie, propose une gamme d'outils essentiellement centrée sur la question de l'analytique.

L'analytique, le coeur de la Business Intelligence, est aussi désormais le pôle de développement des éditeurs qui délaissent (enfin!) le reporting et ses fondamentaux managériaux archaïques. Il s'agit en effet d'offrir aux utilisateurs des capacités analytiques personnalisées et simples d'utilisation.

La solution Alteryx propose ainsi une plate-forme de type "Workflow" afin d'automatiser du mieux possible les étapes de gestion des données :

collecte et mixage des données selon les sources, enrichissement des dites données, analyse et enfin partage du sens ainsi perçu (Blend, Enrich, Analyze, Share Insight).

Produit de référence :

Alteryx Designer

Alteryx Server

Alteryx Analytics Gallery (cloud-based website)

C'est une solution orientée "utilisateur" comme il se doit et non "technique" comme la plupart des solutions BI de la génération précédente se contentait de proposer. Pour faciliter l'apprentissage et même l'usage de l'outil, la solution Alteryx propose des modules types plutôt bien conçus. D'expérience, une des difficultés majeures des outils BI est bien de parvenir à mixer et à exploiter les données de sources différentes. Alteryx a particulièrement bien travaillé cet aspect.Pour info, Alteryx a conclu un partenariat stratégique avec Microsoft Corp. Commercialement il s'agit de parvenir à proposer des solutions d'analyses plus pertinentes sans délai en exploitant bien sûr les solutions de l'éditeur de légende telles que SQL Server et Power BI.

Le site de l'éditeur : Alteryx.com

Voir aussi Accord Alteryx et Microsoft

Les outils décisionnel des gammes Profix

Spécialiste des solutions d'assistance à l'élaboration des budgets, la prévision et l'incontournable Reporting financier

Principaux produits de référence :

Business Performance Management Software

Solution d'élaboration de budgets, prévisions, reporting, consolidation et planification. Budgeting, Forecasting and Reporting Software Conçue spécialement pour les plus petites structures comme son nom l'indique, cette solution se focalise sur 3 des fonctions essentielles de la gestion : élaboration des budgets, prévision et reporting. p>Rapide à mettre en oeuvre selon l'offre commerciale, le produit est orienté SQL server. C'est une bonne solution pour aller au delà des simples tableurs. Selon l'éditeur, confirmé par quelques sources parallèles, quelques jours suffiraient pour démarrer une application opérationnelle.

Le site de l'éditeur : www.prophix.com

Et l'open Source ?

Livres recommandés

›

1. Une collection des meilleurs articles publiés par l'équipe d'experts Business Intelligence et Data Warehousing réunis autour de Ralph Kimball. Une lecture incontournable pour bien comprendre les enjeux du projet décisionnel et le rôle des différentes briques avant de choisir une solution éditeur. (Langue anglaise)

The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence

R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, B. Becke

John Wiley & Sons Ltd 2016

912 pages

Prix : 46 Euros, 25 Euros en Kindle

Dispo chez : www.amazon.fr & Format Kindle

› 2. L'ouvrage de référence du portail présente une méthode concrète pour bien choisir les outils non pas en fonction des tendances du moment et des discours marketing mais bien en tenant compte des besoins propres des décideurs de l'organisation. Un exemple concret de terrain illustre et détaille la démarche afin que le lecteur puisse l'adapter à son propre contexte.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez Eyrolles 6ème édition

495 pages

Prix : 35 euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& PDF ou ePub Format Kindle





