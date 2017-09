Une démarche singulière

a toute première génération de Data warehouse a été marquée par une succession d'échecs. Les concepteurs appliquaient le "postulat du technicien" :Bien entendu, avec une hypothèse erronée dès l'énoncé du principe fondateur, on ne peut que bâtir des usines à gaz. En fait, le projet Data Warehouse est un processus. Il sera toujours en perpétuelle évolution, que ce soit sur le plan du nombre d'utilisateurs que celui des thématiques traitées.

Une succession de projet plus "légers"

Il est important de considérer le projet Data Warehouse, non pas comme unique, mais plutôt comme une succession de projets plus légers, focalisés sur les besoins métiers, répondant chacun à une nécessité clairement identifiée et définie. Chacun des projets s'intégrant avec le précédent et ouvrant des pistes pour les suivants. Un peu comme un puzzle sans fin.C'est la solution pour suivre de près les attentes des utilisateurs et maîtriser le ROI du projet

Les 4 temps du projet

Le data warehouse est le pivot du système décisionnel. Les données stockées seront transformées en informations et exploitées par les utilisateurs-décideurs. Il semble donc primordial de placer les besoins des utilisateurs au centre de la problématique. C'est vrai quel que soit le projet d'informatisation. Mais dans le cas du projet Data warehouse, cette omission ne pardonne pas. Ainsi, chacune des phases du projet sera définie sous l'éclairage des nécessités utilisateurs, des besoins métiers. On accordera un soin particulier à la délicate phase de collecte et notamment aux opérations de nettoyage, de formatage et de consolidation. Ne perdons pas de vue qu'une donnée n'a pas de valeur en soi. C'est bien l'utilisateur-décideur qui transformera les données en informations. Voir aussi les données de référence. 2) Modéliser les données Adoptez un modèle spécifique orienté utilisateur et métier dans une logique décisionnelle et non un modèle qui privilégie le confort technique de l'analyste Base de données dans une logique de production. C'est une différence majeure de conception. Les modèles de structure des données normalisés ne sont pas adaptés aux besoins décisionnelles qui sollicitent de nombreux rapprochement de données. Ls modèles étoiles et flocons, les plus courants sont plus adéquats, et ce n'est pas peu dire, pour des analyses complexes. La modélisation est une tâche particulièrement complexe qui ne s'improvise pas, c'est un métier à part entière.

Pour aller plus avant : Modéliser les données

Les requêtes décisionnelles un peu complexes sollicitent énormément l'architecture de traitement. Autant prendre le temps de bien la choisir en tenant compte des besoins actuels et de leurs évolutions dans un horizon de temps raisonnable. Les architectures technologiques représentent un investissement conséquent qu'il s'agit de rentabiliser dans la durée. Pour aller plus avant :Choisir l'architecture technique 4) Implanter et déployer Élaboration des schémas d'accès aux données et des règles de nettoyage et de consolidation. Voir aussi Data Warehouse et DataMart.

À lire

›

Véritable "guide de terrain" alimenté par les 25 années d'expertise de Ralph Kimball dans le domaine du data warehouse, cet ouvrage met à la disposition des décideurs tout un ensemble d'outils et de techniques pour concevoir, développer et déployer un data warehouse au sein d'une grande entreprise.

Le data warehouse : Guide de conduite de projet

R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite

Eyrolles

576 pages

Prix : 50 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

› Le livre ci-dessus est toutefois assez ancien. Pour les lecteurs avertis, il est préférable de s'intéresser à cette mise à jour majeure qui malheureusement n'est pas traduit en français.

The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling

Ralph Kimball, Margy Ross,

John Wiley & Sons Ltd Seconde édition révisée

600 pages

Prix : 36 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

› Guide de réalisation du système de business Intelligence de l'entreprise orienté besoins des utilisateurs pour une prise de décision efficace. Attention, il s'agit d'un ouvrage nettement moins technique que les précédents. Référence francophone du management de la performance. Plus de 40.000 exemplaires vendus.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez Eyrolles 6ème édition

495 pages

Prix : 35 euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& PDF ou ePub Format Kindle





