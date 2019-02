L 'image du contrôleur de gestion confiné à l'étude de fastidieux reportings et entouré de registres comptables est fort loin d'être d'actualité. En fait, le contrôleur de gestion remplit un rôle particulièrement complexe. Parmi ses multiples responsabilités retenons en trois particulièrement essentielles.

1. Il contribue à la définition des objectifs, que ce soit comme prescripteur ou en tant que conseil selon le niveau de délégation en vigueur dans l'entreprise.

2. Il est en charge de la délicate tâche d'élaboration des budgets, une fonction clé s'il en est.

3. Il ne se contente pas d'assurer un suivi précis de la rentabilité mais, plus globalement, il accompagne les acteurs de l'entreprise dans leurs efforts pour améliorer la performance dans ses multiples déclinaisons.

Un business partner

Un rôle complexe

Le contrôleur de gestion actuel réalise aussi des études ponctuelles d'analyses et de prospectives. Quelquefois, il peut même remplir la fonction de "gestionnaire des données" du système d'information, un ERP le plus souvent. Bref, un rôle complexe, complet et stratégique à part entière. notamment de la gouvernance des données

Quelle évolution professionnelle pour le contrôleur de gestion ?

Placé à la croisée des sources d'information, le contrôleur de gestion mettra à profit cette position clé au sein de l'entreprise. Après quelques années d'expérience acquises dans différents secteurs d'activités, le contrôleur de gestion pourra envisager un poste au sein du comité exécutif, comme DAF (Directeur Administratif et Financier) bien sûr, mais pas uniquement.

Comment devient-on contrôleur de gestion ?

À quel salaire peut-il prétendre ?

Le contrôleur de gestion sociale

Quelle formation, quelles écoles et quelles universités ?Consultez la sélection des formations aux métiers de contrôleur de gestion et d'audit comptable Consultez les pages du site de l'APEC sur le métier de contrôleur de gestion La gestion des Ressources Humaines (RH) est toujours plus complexe. La gestion des "talents" nécessitent une démarche qui dépasse largement le rôle habituellement attribué à la Gestion des ressources humaines.

Désormais, le pilotage économique est nécessaire. Le contrôleur de gestion sociale est un nouveau métier, à la croisée de la gestion plus classique et des Ressources Humaines.

Voir GRH, La Gestion des Ressources Humaines et le tableau de bord pour piloter les RH.

Les formations diplomantes pour professionnels

I

l existe de multiples programmes de formation de type Master et MBA, Master of Business Administration sur le marché. La plupart des universités et écoles de commerces proposent un large éventail de formations, contrôle de gestion, direction financière et management.

Selon les cas, les formations sont ouvertes aux professionnels en exercice grâce aux formules d'alternance université/entreprise.

Les provinciaux ne sont pas en reste et ne sont plus contraints de se déplacer à la capitale. Les universités de province proposent aussi des formations complètes et adaptées.

Les formations au métier de contrôleur de gestion

Master de Gestion de Paris X Nanterre (UPX)

Le Master de Sciences de Gestion forme sur deux années des étudiants désireux d'accéder à des postes à responsabilité dans les métiers de la gestion des entreprises.

Contrôle et gouvernance. Le MBA Contrôle de gestion.

Un diplôme adapté aux nouvelles dimensions du Contrôle de Gestion.

Une sélection de formations universitaires aux métiers de contrôleur de gestion et d'audit comptable. Les formations proposées ici sont diplômantes (MBA, Master, mastère). Cette sélection n'est pas exhaustive.

Voir aussi la fiche pratique les meilleurs MBA pour manager et contrôleur de gestion. Cette fiche pratique est plutôt axée formation continue pour professionnels expérimentés

Dans le même ordre d'idée, la fiche pratique des formations au management gratuites et en ligne est aussi digne d'intérêt.

Formations sélectionnées aux métiers de contrôleur de gestion

Master Université Paris Dauphine

Master contrôle de gestion Paris Dauphine

La fonction de Contrôleur de gestion n'est plus cantonnée au suivi budgétaire et au reporting qui faisaient d'elle un prolongement de la comptabilité. Le contrôleur de gestion est aujourd'hui associé à la démarche stratégique.

MBA Audit et contrôle de gestion

La qualité de l'information financière, la transparence des comptes publiés et le management des risques et du développement sont des enjeux stratégiques pour les entreprises. Ils impliquent en particulier la maîtrise de l'évolution des normes comptables internationales, des nouvelles méthodes d'audit et des outils récents de contrôle de gestion.

Master 2 Professionnel Comptabilité contrôle audit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Master 2 Comptabilité Contrôle Audit s'adresse aux futurs cadres de haut niveau des métiers du chiffre. Une formation pour les métiers de l'expertise-comptable, du commissariat aux comptes, de l'audit et du contrôle

Quelques autres programmes de formations dignes d'intérêt

Masters & MBA INSEEC

Master en Audit et Contrôle de Gestion

L'objectif du programme est de permettre aux étudiants d'acquérir une formation adaptée aux attentes des organisations en matière de contrôle de gestion et d'audit interne. (Alternance)

Master 2 Contrôle de gestion et aide à la décision

Le diplôme vise à former et perfectionner des cadres et des professionnels du conseil et de l'audit, dans les domaines de la gestion, de l'organisation et des systèmes d'information de gestion.

Master: Contrôle de gestion et Systèmes d'information

La spécialité « Contrôle de gestion et Systèmes d'information » a pour objectif de mener les étudiants à l'intégration professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion et du conseil en entreprise.

Master Contrôle de gestion

Le principe retenu dans la formation de MASTER spécialité Contrôle de Gestion est d'associer l'acquisition de connaissances à travers des enseignements tant théoriques que pratiques et l'acquisition de compétences professionnelles à travers des missions réalisées pour des entreprises et des stages.

Master 1 Mention Audit, Contrôle, Finance Parcours Contrôle de Gestion et nouveaux systèmes technologiques

La validation des 60 ECTS du M1 Contrôle de Gestion permet d'obtenir également la Maîtrise d'IUP Sciences de Gestion.

Master comptabilité, contrôle, audit, contrôle de gestion et audit interne (voie professionnelle)

Un master pour préparer le diplôme d'études supérieures comptables et financières et accéder plus rapidement au statut d'expert-comptable stagiaire.

À lire...

›

Parmi les auteurs majeurs du sujet, on retiendra notamment Henri Bouquin et l'ouvrage "Le contrôle de gestion" publié au PUF.

Piloter une entreprise consiste essentiellement à décliner et à concrétiser la stratégie et le "business Model" à tous les niveaux. Le contrôle de gestion est le principe actif, le moteur de cette tâche fondamentale. Ses outils pour mener à bien sa mission : la structure de management, le système d'information et le processus de planification budgétaire.

Le contrôle de gestion

Henri Bouquin

Presses Universitaires de France PUF 10ème édition 2014

600 pages

Prix : 40 Euros

Dispo chez :

nswww.amazon.fr

