D ans l'entreprise il faut déléguer... C'est une évidence... Mais c'est quoi déléguer ? S'agit-il de charger le collaborateur d'assumer toutes les responsabilités des décisions qu'il est contraint de prendre pour accomplir les tâches déléguées ? Autrement dit de le contraindre à tenir le clou mais pas le marteau ? (imaginez la scène : vous tenez le clou à main nue et votre supérieur assène les coups de marteau...Aïe aïe aïe les doigts !)note Voyons tout cela d'un regard un peu humoristique...

Le dialogue...

Ah la délégation ! Aplatir la pyramide, réduire les niveaux hiérarchiques, responsabiliser les acteurs de terrain, ça fait des années qu'ils nous le répètent les experts ! Tous sans exception préconisent de diminuer le nombre de strates afin d'accélérer la vitesse de circulation de l'information et de dynamiser ainsi la prise de décision ! La seule méthode gagnante qu'ils disent.

Et vous alors qu'attendez-vous ? Pourtant ce n'est pas bien difficile !

Tenez, comme je ne suis pas trop vache je vous livre ici en exclusivité la recette la plus couramment pratiquée. En tout cas c'est ainsi que je l'ai vu faire.

Rapidité : “Je vais plus vite mais de toutes façons je n'aurai jamais le temps” ,

, Complexité : “Je n'y comprends rien, tous les problèmes semblent liés les uns aux autres...” ,

, Incertitude : “Il me manque des données !” ,

, Stress : “Oui mais ça, ce n'était pas prévu!

Angoisse : “Je sens que je ne vais pas y arriver...”.

3.Vous agrémentez selon le goût d'un bouquet garni d'outils Hi tech : Accès Data Warehouse, analyses Multidimensionnelles, data mining, tableau de bord, Balanced Scorecard...

4. Vous laissez mijoter le temps d'une formation express au maniement des dits progiciels.



5. C'est quasiment prêt, vous n'avez plus qu'à le dresser d'un rapide briefing sur les objectifs attendus.

Le plus du chef : Enfin, juste avant de servir, vous briefez votre subordonné : “ Maintenant le responsable c'est vous ! Vous êtes équipé, vous n'avez plus d'excuses, prenez donc les bonnes décisions” !

( Responsable: "Qui doit accepter et subir les conséquences de ses actes" Le Petit Robert)

Le sommelier recommande : Un bon système de notation personnelle façon management à la Jack Welch : Avec une note de 1 vous êtes le héros de la farce et vous pourrez vanter autour de vous cette belle réussite, avec une note de 3 ou 4 vous irez voir ailleurs si j'y suis...

Bon appétit !

Et gare à l'indigestion...

Sommes-nous prêts à prendre des risques ?

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés