Quel est le processus de décision en entreprise ?

D écider n'est pas une affaire de tout repos. Celui qui décide s'engage et doit donc assumer les risques. Cela dit, celui qui ne décide pas s'engage aussi malgré lui et devra assumer les conséquences de sa non-décision. Décider est donc une fonction essentielle et pas seulement pour les managers. Voyons le processus de déroulement de la prise de décision.

Prendre une décision, quel modèle de processus ?

Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions. Isocrate, Philosophe (Athènes 436 av JC)

La décision est une prise de risque

L

a prise de décision n'est pas une situation de tout repos. L'incertitude ambiante, caractéristique d'un environnement complexe et chaotique, limite la perception de signaux clairs et nets.

D'autre part, la rapidité du changement ne laisse que peu de temps aux délibérations et ne permet pas d'envisager toutes les éventualités. Il faut agir vite, les opportunités n'attendent pas. C'est en cela que la prise de décision est surtout une prise de risque.

Les 4 phases du processus de prise de décision en entreprise

Phase de formalisation du désir ou prise en compte de l'alerte Prise de conscience de la situation

Un événement nécessite une réaction ou une opportunité mérite que l'on s'y attarde Phase d'instruction Collecte d'informations

Analyse des situations antérieures

Etude des bonnes pratiques et des solutions reouvées pour des similaires

Collecte d'avis

Appel à expert Phase de choix Les différentes alternatives sont analysées

Les contraintes et conditions d'application ont été correctement précisées

Le plan d'exécution est évalué

Les risques d'échec sont calculés

Les facteurs de succès sont identifiés

La solution est choisie, elle est théoriquement viable

Phase d'exécution Passage à l'action Désignation des acteurs concernés liste précise des actions à engager, des objectifs à suivre, de la métrique et des indicateurs de performance Définition des responsabilités



Les pièges de la prise de décision

Le décideur n'est pas toujours celui que l'on croit.

Lors de la phase 1 , le décideur peut être influencé par des proches qui orientent la présentation du problème à résoudre, soit en terme d'importance soit en terme de conséquence ou d'impact.

, le décideur peut être influencé par des proches qui orientent la présentation du problème à résoudre, soit en terme d'importance soit en terme de conséquence ou d'impact. Durant la phases 2 , les experts, conseils et consultants appelés en rescousse pour la phase d'instruction ont de multiples moyens à leur disposition pour infléchir le raisonnement du dñecideur dans le sens précis qui convient le mieux à leurs intérêts. Le décideur est à l'écoute, à eux de présenter des éléments pour orienter le choix sans avoir l'air d'y toucher.

, les experts, conseils et consultants appelés en rescousse pour la phase d'instruction ont de multiples moyens à leur disposition pour infléchir le raisonnement du dñecideur dans le sens précis qui convient le mieux à leurs intérêts. Le décideur est à l'écoute, à eux de présenter des éléments pour orienter le choix sans avoir l'air d'y toucher. Au cours de la phase 3 , c'est là où le décideur est le plus fragile. Selon sa personnalité, il se laissera plus ou moins influencer dans le choix de la solution, surtout si il demande de l'aide à un conseil qui possède déjà un fort pouvoir d'influence.

, c'est là où le décideur est le plus fragile. Selon sa personnalité, il se laissera plus ou moins influencer dans le choix de la solution, surtout si il demande de l'aide à un conseil qui possède déjà un fort pouvoir d'influence. Enfin en phase 4, les exécutants ont quasi toute latitude pour intervenir à leur tour, en arrondissant les angles ou en traînant les pieds le cas échéant.

Ce modèle classique que l'on retrouve chez plusieurs auteurs comme Henry Mintzberg et que j'expose dans le livre "Les nouveaux tableaux de bord des managers" est particulièrement intéressant pour apprécier les multiples moyens de détourner la décision.Voyons pour chacun des 4 stades du processus décisionnel les moyens de détourner la décision. Rappelons qu'une décision n'est effective qu'au moment où elle est mise en action.

