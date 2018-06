D ans un environnement aux multiples ramifications, complexe donc, et de surcroit incertain, on ne peut pas détacher le processus de prise de décision en entreprise de celui de la mesure du risque. Il est en effet quasi impossible d'évaluer au préalable et avec précision les conséquences de sa décision.

Le management est l'art de prendre des décisions à partir d'informations insuffisantes.

Roy Rowan journaliste, auteur, éditeur

Décider ? C'est risqué !

Bien sûr que c'est risqué de décider. Se lancer dans une direction, mettre en oeuvre des actions pour parvenir à un but fixé sans garantie du résultat c'est bien cela que l'on appelle prendre des risques.

Mais tourner le dos au problème, se réfugier dans la fuite à l'aide de : "je n'ai rien vu", "Je ne sais rien", "Je ne peux rien y faire" afin de se tranquilliser l'esprit est encore bien plus risqué.

Celui qui fuit la situation difficile, assumera tout de même sa "non-prise" de décision. La vie suit son cours, les problèmes ne se résolvent pas d'eux-mêmes et il devra subir une situation qu'il n'a pas choisi. Autrement dit, ne pas décider, c'est tout de même décider, mais malgré soi.

Le mythe du décideur "pleinement informé"

Bien décider c'est, quelque part, savoir évaluer les risques de la décision"

Voilà une approche clairement formulée. Mais dans la pratique, la problématique n'est pas si simple. Nous avons tous déjà été confrontés à une prise de décision en situation de visibilité réduite. Evaluer les risques en plein brouillard n'est pas des plus évident.

Les promoteurs des solutions de Business Intelligence vous expliqueront qu'il suffit de disposer des "bonnes informations" pour prendre les "bonnes décisions". Et ce ne sont pas les promesses de succès commercial du Big data qui les fera revenir sur cette formule aussi choc qu'erronée.

Au vue des schémas décisionnels ultra-simplistes qui leurs servent de support de vente, il est évident qu'ils n'ont malheureusement pas évolué intellectuellement d'un pouce depuis les temps ancestraux où régnait la théorie de l'homo oeconomicus, toujours pleinement informé et plénipotentiaire.

Dans la "vraie vie", nous ne sommes jamais pleinement informés et nous ne disposons pas plus des pleins pouvoirs, quelle que soit sa position.

Il suffit d'avoir un peu vécu pour confirmer ce constat. Pourtant, il faudra bien décider...

Les limites de la rationalité

Le décideur expérimenté ne se fie pas aveuglément aux informations dont il dispose, partielles par définition. Sa force c'est aussi de ne pas être totalement rationnel, de se fier à son expérience, son instinct, sa subjectivité et de contextualiser les informations disponibles. C'est en tenant compte de cette caractéristique primordiale du décideur en situation que l'on bâtit un système décisionnel réellement utilisable.

Le décideur en situation de prise de décision critique, ce n'est pas "Monsieur Spock" de la série "Star Trek", cet extraterrestre venu de la planète Vulcain qui n'éprouvant absolument aucun sentiment, raisonne donc logiquement et peut ainsi décider sereinement... Combien de systèmes décisionnels sont ainsi construits pour Spock le vulcanien et non pour nous autres terriens ?

Mais quand les données manquent, Même Spock ne peu rien faire

Digression

D'ailleurs les scénaristes des premières saisons de la série "Star trek" (1966-1969) , ont créé des situations où le pauvre Spock est bien mis en difficulté. Il ne dispose pas de suffisamment de données et ne peut donc pas proposer de solution. Il est contraint d'inviter le capitaine Kirk, un simple humain, à faire jouer son intuition pur décider efficacement.En aparté, certains épisodes de ces premières saisons révèlent avec une acuité particulièrement époustouflante un futur où les ordinateurs empiètent de plus en plus sur le contrôle des hommes. Aujourd'hui où le pouvoir des "algorithmes" est en croissance exponentiel et en véritable roue libre sans aucun contrôle éthique, les mises en garde des scénaristes de l'époque sont toujours d'actualité.

Le livre de référence

Pour dynamiser l'innovation, redéfinissons la conception du pilotage d'entreprise en déléguant la prise de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes. Pour dynamiser l'innovation, redéfinissons la conception du pilotage d'entreprise en déléguant la prise de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Date de publication : 12 avril 2018



Une démarche pratique et illustrée de cas concrets pour faciliter la prise de décision en équipe afin de dynamiser l'esprit d'innovation dans l'entreprise d'aujourd'hui.

Lire la fiche détaillée »»»

Se procurer ce livre :

