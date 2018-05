Que sont les Business Games, jeux d'entreprise ?

L e jeu, lorsqu'il est bien adapté aux besoins, s'avèrent un excellent outil pour développer les bonnes pratiques professionnelles tout au moins durant la phase d'initiation. Voyons les principes, un exemples pratique et quelques ressources.

On ne cesse pas de jouer parce que l'on vieilli, on vieilli parce que l'on cesse de jouer. George Bernard Shaw

L'entreprise à l'heure des jeux de simulation

Définition des Business Games

Les business games, jeux d'entreprise ou jeux de simulation d'entreprise, sont une nouvelle génération d'instruments d'apprentissage, facilitant l'intégration et la cohésion des équipes dans un environnement concurrentiel.

Orientés finances ou techniques d'analyses de marchés, ils sont essentiellement utilisés à des fins de formation.

Les entreprises de premier plan, tout comme les universités et les business schools, les exploitent pour les session de formation et d'initiation des nouveaux recrutés.

Principe des jeux sérieux pour l'entreprise

Les Business games, ou jeux sérieux pour l'entreprise, définissent une catégorie d'instruments pédagogiques utilisant les principes des jeux vidéos purement "ludiques" pour appuyer efficacement l'enseignement. Lorsque l'enseignement est joint au plaisir, l'accroissement significatif des capacités d'apprentissage n'est plus à démontrer.

Pour être efficace, un Business game privilégie le plaisir, voire l'émotion. Il assure aussi l'envie de rejouer. Il faut en effet conduire l'apprentissage à son terme. Une nouvelle forme d'addiction ? Les concepteurs en caressent en tout cas l'espoir. A la date de ces lignes, nous en sommes encore assez loin.

Perspectives des Business games

Il faut s'attendre à une forte croissance des jeux d'entreprise et de simulation. Avec l'essor croissant des utilisateurs de jeux vidéo, plus d'un manager aimerait bien que les membres de son équipe soient aussi dynamiques et inventifs en matière de stratégie et de créativité professionnelles, qu'ils le sont en univers ludique et virtuel.

Déjà, bien des sociétés exploitent les Business games aux fins de formation de leurs salariés, notamment à destination des derniers recrutés dans l'entreprise. C'est une façon de transmettre les règles de fonctionnement, les principes organisationnels et les valeurs portées. Que ce soient les Banques, les assurances, les administrations et la plupart des grandes organisations, elles font ainsi réaliser des instruments d'apprentissage pour faciliter la formation et l'insertion des nouveaux embauchés.

Anecdote personnelle : Le jeu pour adopter les bonnes pratiques

Au début de ma carrière, je développais des logiciels de pilotage d'unités industrielles. Un client m'avait demandé d'ajouter une curieuse fonction : un jeu : Le Reversi.Le but était simple. En ces temps, l'écran informatique était une sorte d'incongruité dans une salle de conduite industrielle. Il fallait donc, par un moyen ou par un autre, inciter les personnels d'astreinte à suivre l'écran et à prendre goût à l'ordinateur.Le tableau « Synoptique » avec ces petites lampes et ses petits boutons, était appelé à disparaître à très court terme.

Il fallait donc s'habituer aux nouveaux outils, aux nouvelles ergonomies. Le jeu était une excellente solution. Non seulement il familiarisait les utilisateurs avec un nouveau concept de réactivité instantanée mais de plus, en conservant les yeux sur l'écran, ils étaient sûrs de ne pas passer à coté d'une alarme.

Bien qu'écrit en Fortran et en langage Assembleur car en ces temps les ressources étaient rare et les ordinateurs en usage à cette époque n'offrait que bien peu d'espace mémoire pour cette application, le jeu connu un certain succès. Le nouveau système de contrôle était accepté et utilisé. Opération réussie.

Les ressources sur le web

Education.fr

Un dossier complet dédié aux serions games, jeux sérieux sur le site de l'Education Nationale. Cette étude propose un point précis sur le thème, ainsi que de multiples ressources universitaires pour la plupart. Simuland

Devenez un chef d'entreprise virtuel ! Un jeu de simulation de la gestion d'entreprise en environnement concurrentiel en ligne. The Movies

The Movies est un jeu de simulation d'entreprise assez mythique dans la profession. Conçu pour Microsoft, et depuis adapté sur Mac, il permet au joueur d'endosser le costume d'un responsable de studio à Hollywood. Au programme : gestion du studio, gestion des acteurs et production des films... A voir sur la wikipedia. Serious Game

Un blog dédié à l’actualité des Serious Games et des jeux vidéo utilisés dans un contexte professionnel.

Les meilleurs logiciels de business games pour les managers s'inspirent des jeux plus "ludiques" de gestion, de stratégie et de créativité. Aussi n'est-il pas inutile de connaître ces derniers afin d'en mieux comprendre les principes et d'en adopter les réflexes. D'autant plus que les possibilités multi-utilisateurs, incontournables pour les jeux d'entreprise, sont particulièrement bien développées par les jeux ludiques plus classiques.

Les ouvrages de référence

Une analyse par deux experts du MIT à propos de la meilleure manière d'utiliser les jeux vidéos dans une optique business, afin de faciliter l'apprentissage, de mieux motiver et d'associer plaisir et tâche à accomplir.

Changing the Game,

How video games are transforming the

future of business

David Edery, Ethan Mollick

Financial TImes Prentice Hall

Juin 2010 - 240 pages

Prix librairie : 26 Euros

Dispo chez www.amazon.fr

"Chaque semaine, une bonne partie de vos employés passent des heures entières à jouer avec des jeux en ligne multi-joueurs. Imaginez que vous puissiez transférer sur le plan business les facteurs clés de la motivation voire de l'excitation du jeu au sein même de votre entreprise ?"

Total Engagement

Using games and virtual worlds to change

the way people work and businesses compete

Byron Reeves, J. Leighton Read

Harvard Business School Press

Novembre 2009 - 288 pages

Prix librairie : 23,68 Euros

Dispo chez www.amazon.fr

Sur un thème connexe, la "Gamification" pour stimuler l'esprit d'innovation en entreprise est aussi un thème à étudier de près. Ce livre est bien structuré et propose de nombreuses solutions.

Gamestorming

Jouer pour innover. Pour les innovateurs, les visionnaires et les pionniers.

de James Macanufo, Sunni Brown, Dave Gray

Diateino

Janvier 2014 - 256 pages

Prix librairie : 26 Euros

Dispo chez www.amazon.fr





