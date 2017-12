Promouvoir ses idées

Innover c'est avoir de bonnes idées. Mais comment s'assurer quelles seront étudiées à leur juste valeur par son management ? Un guide pratique en sept étapes pour réussir la promotion et bien faire passer ainsi l'originalité et la pertinence de son projet.

Vous avez des idées. Vous êtes persuadé quelles sont pertinentes et résoudraient bien des problèmes que l'on rencontre au quotidien. Mais voilà, vous hésitez à en parler, vous ne savez absolument pas comment elles seront perçues. Au fond de vous-même, vous vous doutez bien qu'un ou deux mauvais coucheurs au minimum se chargeront de la destruction en règle de vos arguments. Aussi, vous préférez les gardez pour vous "Ah ! s'ils m'écoutaient, je leur expliquerais comment résoudre tel ou tel problème, ou mettre en place telle amélioration...". Eh bien, ne soyez ni timide ni défaitiste ! Il faut mettre en avant vos idées, en assurer la promotion, les vendre pour parler clairement.

Un talent de persuasion

L

e bon manager n'impose pas ses idées. Il s'efforce plutôt de les faire adopter. Encore faut-il savoir les présenter sous leurs meilleurs aspects, repousser intelligemment les objections et persuader chacun des membres de l'assistance qu'il n'existe pas de meilleurs choix. Les plus retors, qui de surcroît disposent d'un pouvoir hiérarchique, sauront profiter d'une session de décision en équipe dans un simulacre de démocratie participative pour les faire adopter.

Un booster de carrière

Mais il existe bien d'autres situations où l'on souhaite assurer la promotion des idées que l'on juge pertinentes et originales. Savoir bien vendre ses idées à ses collègues ou à sa direction est aussi un excellent activateur de sa carrière personnelle au sein de l'entreprise.Voyons une démarche pratique à mettre en oeuvre et à la portée de tous. Elle se déroule en 7 étapes.

Les 7 étapes du bon persuasif

1) Vérifiez

2) Anticipez

3) Embellissez

4) Fédérez

5) Communiquez

6) Résistez

7) Enrichissez

Et surtout, gardez la tête haute !

A ce sujet, voir aussi

Voir aussi Les erreurs créatives

Prenez le temps nécessaire pour bien exprimer votre idée. Mesurer la faisabilité avec les moyens à disposition. Une entreprise qui a décidé des restrictions budgétaires sera évidemment réticente à votre idée aussi bonne soit-elle si elle exige un investissement conséquent.Évaluer ensuite où pourra vous conduire l'adoption de vos idées. Montez plusieurs scénarios, ne vous limitez pas aux seules conséquences positives, envisagez aussi le pire et jugez si le jeu en vaut la chandelle. Si la réponse et oui, poursuivons...Mettez en lumière les bénéfices apportés par votre idée. Déclinez-les aussi selon les intérêts des principaux décideurs afin de vous préparer à la question. Même si elle n'est pas toujours clairement posée, cette question est tout de même à l'esprit de vos interlocuteurs. Pensez aussi en terme de Retour sur Investissement . N'oubliez pas d'estimer le temps nécessaire avant que l'investissement devienne profitable. Voir notamment l'indicateur de mesure du délai de rentabilité d'un investissement Ralliez quelques soutiens potentiels en les mettant dans la confidence avant la présentation officielle. Ils vous aideront lorsque les attaques des contradicteurs seront un peu plus virulentes ou... plus pertinentes !Une présentation courte et efficiente en quelques mots et deux, trois schémas clairs, est toujours préférable à de long discours sans fin.Les étapes 1 et 2 vous ont déjà fourni une base d'argumentaire pour contrer les inévitables objections.Il s'agit maintenant de se placer dans l'autre camp et de jouer le rôle de celui qui n'accepte pas votre idée sans discuter afin de trouver des parades pour contrer les arguments. Bien entendu, vous êtes déjà expérimenté et vous savez que derrière les objecteurs constructifs se cachent tous ceux qui n'aiment pas le changement, ainsi que ceux qui n'apprécient pas que vous formuliez une idée originale qu'ils auraient peut-être bien aimé proposer à votre place...Les suggestions apportées par les interlocuteurs sont un excellent marche-pied vers l'adoption de votre idée. Réfléchissez bien avant de les contredire. C'est le premier stade de l'appropriation de votre idée. Vous les avez peut-être conquis, et elle a toute les chances d'être acceptée. Vous n'en perdez pas nécessairement l'initiative.Enfin, conservez sous le coude un scénario de repli et préparez-vous à ce que votre idée soit refusée sans perdre la face pour autant.

Ouvrages de référence, guides de l'influence et de la persuasion

›

Nicholas BoothmannMarabout7 € www.amazon.fr



Un petit guide pratique d'une lecture aisée, truffé de techniques pratiques et de bonnes idées...

Nouvelle Édition

L'art d'avoir toujours raison

A. Schopenhauer

Mille et une nuits

2.38 €

www.amazon.fr



Quelques stratégies, 38 au total, pour toujours garder la main mise sur la situation quels que soient le contexte et les interlocuteurs, non sans cynisme et humour...

Le best seller de l'influence et de la persuasion, un excellent livre et à petit prix de surcroît

Influence: The Psychology of Persuasion, Revised Edition

de Robert B., PhD Cialdini

HarperBusiness

336 pages

Prix : 11,50 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

› Promote Yourself: The New Rules for Career Success, le dernier ouvrage de Dan Schawbel auteur de "Me 2.0", un spécialiste incontesté du "Personal Branding". (Livre en anglais)

Promote Yourself

Dan Schawbel

St. Martin's Press

Septembre 2013 272 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.