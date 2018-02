Méthode de conception du tableau de bord de l'entreprise en 5 étapes

La méthode de conception, Gimsi lite expliquée

U n tableau de bord n'est pas un assemblage d'indicateurs piochés à droite ou à gauche, trouvés dans des listes ou on ne sait où. Chaque indicateur correspond à une préoccupation bien précise du décideur ou de l'équipe de décideurs. Son choix est le fruit d'un processus bien précis.

La méthode, Gimsi lite, simplifiée et adaptée aux projets légers est structurée en 5 étapes distinctes.

Depuis l'élaboration d'une stratégie gagnante jusqu'à la réalisation proprement dite du tableau de bord, chacune des 5 phases couvre un aspect précis, identifiable et délimitable du projet.

Une approche de terrain

À l'origine, la méthode est adaptée aux besoins spécifiques des PME sises en un contexte concurrentiel.La méthode, d'essence plutôt pragmatique que théorique, privilégie une large participation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il s'agit en effet d'unir ses forces, de partager ses connaissances, de laisser foisonner les idées dans une dynamique purement coopérative d'innovation.





Les 5 étapes de la méthode

1. Sélectionner les axes de progrès 2. Déterminer les points d'intervention 3. Choisir les objectifs 4. Choisir et construire les indicateurs 5. Bâtir et maintenir le tableau de bord



1. Sélectionner les axes de progrès

2. Déterminer les points d'intervention

3. Choisir les objectifs

4. Choisir et construire les indicateurs

5. Bâtir et maintenir le tableau de bord

Comment orienter la démarche projet en tenant compte du marché en termes de contexte concurrentiel et de potentialité client, des spécificités de l'entreprise et des moyens disponibles.Les outils nécessaires et suffisants pour cette étape sont présentés ici : Les 15 outils de la méthode Identifier les activités et processus critiques au sens des axes de progrès sélectionnés lors de l'étape précédenteSélectionner les meilleurs objectifs "tactiques" pour et par tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés au premier plan par la démarche de progrès.Comment identifier et bâtir les indicateurs pertinents les mieux adaptés pour chaque responsable ou groupe de responsables en fonction des objectifs sélectionnés à l'étape précédente, du contexte spécifique, des besoins propres et habitudes de chacun et de la démarche adoptée.Structurer le tableau de bord afin qu'il soit utilisable et utilisé. Pour cela on adoptera les règles ergonomiques fondamentales pour bâtir le tableau de bord "d'un seul coup d'oeil".

Le livre, guide de référence

L'essentiel du tableau de bord avec Excel®

Alain Fernandez

Eyrolles - Editions d'Organisation

280 pages 22 Euros

Best seller francophone 5ème Édition 2018



Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com





Excel © est une marque déposée de Microsoft Corp

