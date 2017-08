Piloter la stratégie de la PME

Le rôle essentiel du tableau de bord

L

a phase de conception de la stratégie est un exercice particulièrement stimulant dès que l'on se donne les moyens de l'accomplir dans de bonnes conditions. Les PME et a fortiori les TPE sont des petites structures aux niveaux hiérarchiques assez réduits.

Il est ainsi plus facile de mettre en place une démarche participative pour recueillir l'information, la consolider correctement et stimuler la "machine à produire des idées".





Déployer la stratégie

Les organisations, qui ont su dépasser le sentiment de mépris de classe pour apprendre à pratiquer l'écoute à capter les bonnes idées et à remettre en question leurs convictions le cas échéant, seront particulièrement avantagées pour cet exercice.

Mais la vraie difficulté, c'est après, lorsqu'il s'agit de déployer la stratégie et de la mettre en action. Si la phase initiale de conception s'est parfaitement déroulée dans un contexte coopératif, le message est bien évidemment plus aisé à faire passer.

Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est aussi là où l'outil tableau de bord s'avère incontournable. C'est bien lui qui va permettre à toutes les équipes responsables d'activités de mesurer avec précision la performance des actions engagées pour atteindre les buts fédérateurs si l'on a bien suivi les premières étapes. Pour une TPE aussi petite soit-elle, la question ne se pose pas en d'autres termes.

Le tableau de bord en action

L'ouvrage, l'essentiel du tableau de bord, présente ainsi une démarche en 5 étapes pour bâtir une stratégie, la décliner judicieusement sur le terrain et la suivre efficacement. Cette démarche est aussi tout à fait utilisable par une TPE, voire une entreprise unipersonnelle. Lorsque l'on est entrepreneur indépendant, on n'en est pas moins au coeur même du monde de la concurrence, en quête de clients et d'idées de produits ou de services qui feront durablement la différence.

Même un entrepreneur indépendant aura besoin de concevoir une stratégie et de la mettre en action. Seul un tableau de bord bien conçu lui permettra d'évaluer son progrès et de corriger le cas échéant. Bref, la problématique est stricto-sensu la même.

Cette démarche est décrite à la page Conception du tableau de bord.

Le livre, guide de référence

L'essentiel du tableau de bord

Alain Fernandez

Eyrolles-Editions d'Organisation 4ème édition

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF ou ePub) Format kindle

