L'indicateur tachymètre avec Excel

Construire les indicateurs de performance de type "Jauge"

En exploitant les capacités graphiques d'Excel, il est relativement aisé de construire les classiques indicateurs de signalisation de type "jauge", et plus précisément le tachymètre. Voyons trois versions de difficultés croissantes.

Démarche pratique pratique

L

a première partie de l'ouvrage de référence est consacrée à l'identification des indicateurs pertinents. La présentation graphique adoptée pour l'indicateur ne doit rien laisser au hasard. Le message est d'autant mieux transmis lorsque la présentation est en parfait accord avec l'information source, les attentes et les habitudes de l'utilisateur.

Utiliser les graphiques à bon escient L'utilisation des graphiques proposés par Excel ne pose pas de problème majeur tant l'outil est devenu ergonomique au fil des versions successives. Il suffit, une fois la zone de donnée sélectionnée, d'utiliser la commande « Insertion » du menu principal, puis de choisir le graphique adéquat pour représenter les données.

L'indicateur de type tachymètre

Un tableau de bord ne serait pas un tableau de bord sans les inévitables indicateurs de type tachymètre. Ils sont en effet particulièrement efficaces pour représenter une grandeur susceptible d'évoluer vers une zone à risque. La figure ci-dessous présente une première version d'un indicateur de ce type réalisé sous Excel.

Pour être efficace, un tableau de bord se doit d'être simple et ergonomique. L'indicateur tachymètre est ainsi incontournable tant son usage est ancré dans l'expérience personnelle de tout un chacun.

Il est tout a fait dans l'espritoù un seul coup d'oeil suffit pour saisir l'information. Le décideur saisit alors toute la richesse du sens porté par les indicateurs sans être contraint de se livrer à un effort de réflexion.

Le tachymètre est assez simple à réaliser avec Excel, sans aucune programmation, en utilisant uniquement les fonctions graphiques du tableur.

La fiche pratique nº3 de la seconde partie du livre de référence "L'essentiel du tableau de bord" décrit pas à pas la réalisation de cet indicateur.

Une vidéo de formation gratuite, en accès libre réservée au lecteur, complète le livre. Elle est accessible ici : Formation Tableau de Bord avec Excel, et suit ligne à ligne le déroulement décrit dans le livre.

1ère variante

Le premier indicateur "historique" de L'essentiel du tableau de bord est le plus simple à réaliser. Mais ce n'est pas le plus ergonomique. Les dernières livraisons d'Excel ont sérieusement amélioré la souplesse d'utilisation des graphiques, et il est désormais tout à fait à la portée du manager un peu averti de réaliser un indicateur de ce type :

Cette première variante du tachymètre un peu plus esthétique avec une aiguille "matérialisée" est très simple à réaliser une fois maîtrisée la première version. La réalisation est décrite précisément dans le livre, fiche pratique nº3.

2nde variante

Pour les puristes, voici une autre méthode pour dessiner l'aiguille encore plus proche de la réalité. Cette petite formation un peu plus délicate que les précédentes fera appel à vos souvenirs de trigonométrie.

L'indicateur Vumètre

L'indicateur Vumètre est tout aussi intuitif que l'indicateur tachymètre. Selon le sens de l'information que l'on souhaite communiquer, on choisira l'une ou l'autre représentation. Cet indicateur est simple à réaliser en utilisant les fonctions graphiques d'Excel, sans aucune programmation.

La fiche pratique nº3 de la seconde partie du livre de référence, "L'Essentiel du Tableau de Bord", décrit pas à pas la réalisation de cet indicateur.

